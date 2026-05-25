Del clic al local: por qué las tiendas físicas siguen siendo clave

En medio del auge del comercio electrónico, las tiendas físicas siguen dando la batalla. Su gran ventaja es que activan los sentidos de una manera que las pantallas no pueden reproducir: tocar una tela, oler un perfume, probarse unos zapatos. Para muchas categorías —moda, cosmética, alimentos, muebles— el contacto directo con el producto sigue siendo decisivo. Muchos consumidores usan el comercio electrónico para investigar, pero prefieren comprar en tienda.

Ese convencimiento llevó a una emprendedora cordobesa a crear una plataforma que conecta a quienes buscan locales comerciales con propietarios que tienen espacios disponibles.

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Mónica Lombana es la fundadora y actual directora del portal Localescomerciales.co. La creó en noviembre de 2025, tras varios años administrando centros comerciales en el país, lo que le sirvió para aprender cuáles son los tipos de locales que más se ajustan a las necesidades de los diferentes comercios.

Su oferta consiste en hacer una buena curaduría de los locales disponibles, de la mano de socios en las diferentes ciudades del país, así como concentrarse solo en este tipo de inmuebles y no mezclarlos con vivienda, oficinas u otros activos inmobiliarios, que suelen formar la oferta de los portales de finca raíz.

Mónica Lombana, directora general de Localescomerciales.co. Foto: Localescomerciales.co

Localescomerciales.co busca convertirse en un punto de referencia para marcas, emprendedores, inversionistas, operadores de centros comerciales, inmobiliarias, propietarios y fondos de inversión interesados en encontrar espacios estratégicos para sus negocios. La plataforma reúne locales ubicados en centros comerciales, corredores de alto tráfico, proyectos nuevos y espacios a la calle en distintas ciudades del país.

Según Lomaba, quien es comunicadora social y fue postulada al reconocimiento Mujer Cafam Córdoba 2023 por su trabajo social de apoyo al emprendimiento de su región, el portal surgió ante una necesidad concreta del mercado: contar con un espacio especializado que entienda las particularidades del uso comercial.

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“Los locales comerciales requieren una lectura distinta al mercado residencial o de oficinas. No se trata solo de metraje o precio: variables como ubicación, entorno, mix comercial y perfil del consumidor son determinantes para el éxito de un negocio”, señala la empresaria.

La herramienta está pensada especialmente para marcas en expansión, comerciantes y emprendedores que necesitan comparar opciones de manera más eficiente antes de tomar una decisión de inversión o arrendamiento. Según Lombana, el sector de San Victorino en Bogotá se mantiene como uno de los más apetecidos y con precios altos por su elevada demanda.

Igualmente, ciudades como Cartago registran una alta demanda por locales comerciales, impulsada en parte por el creciente ingreso de remesas que recibe la zona.

En los centros comerciales, uno de los formatos más apetecidos son las burbujas ubicadas en los pasillos. Aunque no cuentan con un espacio cerrado, tienen alta demanda porque aprovechan el flujo constante de visitantes. Este formato es especialmente buscado por cafés, vendedores de productos de belleza, heladerías y negocios de postres.

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Con esta apuesta, la nueva plataforma busca organizar, visibilizar y fortalecer un segmento clave para el crecimiento del minorista en Colombia, que justamente inició 2026 con el pie derecho. En los primeros tres meses del año, las ventas del comercio al por menor crecieron 10,8 por ciento frente al mismo periodo de 2025. El impulso vino sobre todo de vehículos y equipos de informática y telecomunicaciones.

El buen desempeño del retail se atribuye a una recuperación del consumo de los hogares, así como a la creciente digitalización de los pagos, la mayor financiación para compras y las promociones del comercio, especialmente en bienes durables y tecnología. Sin embargo, Fenalco ha advertido que las expectativas no son del todo optimistas y que el crecimiento de 2026 podría ser menor al del año anterior si persisten la inflación, los costos altos y la incertidumbre económica.