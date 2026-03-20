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Cosmos Belleza crece desde Medellín y llega a grandes superficies nacionales e internacionales

La empresa colombiana amplía su presencia en el mercado y proyecta expansión en Centroamérica y Venezuela en medio de cambios en la industria del cuidado personal.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 10:50 a. m.
Empresa colombiana Cosmos lanzará línea de belleza con personajes de Disney
Empresa colombiana Cosmos lanzará línea de belleza con personajes de Disney Foto: Suministrada / API

Cosmos Belleza, con sede en Medellín, ha fortalecido su presencia en Colombia y proyecta expansión internacional en un contexto de transformación de la industria del cuidado personal, donde los consumidores buscan productos que conecten con su identidad y emociones.

“La necesidad de las marcas por diferenciarse ha impulsado una tendencia hacia la creación de rituales con propósito, donde el diseño y la narrativa juegan un papel tan crucial como la fórmula química”, afirmó Andrés Betancur, gerente general y fundador de la compañía.

Andrés y Rubén Betancur
Andrés y Rubén Betancur Foto: Suministrada / API

En 2025, la empresa lanzó una línea capilar y corporal bajo licencia oficial de Disney, compuesta por 32 productos disponibles en su tienda virtual, plataformas digitales y puntos físicos de grandes superficies y tiendas especializadas, incluyendo champús, tratamientos capilares, tónicos y pañitos húmedos.

Ese mismo año, Cosmos Belleza registró ventas superiores a $24.551 millones y un crecimiento del 16,6% respecto a 2024, con más de 700.000 unidades comercializadas. Herramientas eléctricas, como secadores de cabello, representaron el 18,51% de su portafolio.

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Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento del 25%, basado en el desarrollo de productos licenciados y la expansión hacia mercados de Centroamérica y Venezuela. Este avance refleja una tendencia de la industria, en la que los productos de cuidado personal se vinculan cada vez más con la rutina diaria y la experiencia del usuario, y donde las marcas locales buscan consolidarse en el mercado nacional e internacional.