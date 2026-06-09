Mientras el crédito tradicional enfrenta mayores exigencias regulatorias y las empresas buscan nuevas fuentes de financiación, la industria de capital privado continúa ganando protagonismo dentro de la economía colombiana.

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Un nuevo informe de ColCapital y Deloitte muestra que este ecosistema alcanzó niveles récord de inversión, empleo y cobertura territorial, consolidándose como uno de los principales mecanismos de financiamiento de largo plazo en el país.

De acuerdo con el Reporte de la Industria de Capital Privado y Emprendedor 2025-2026, Colombia acumula actualmente USD $31.800 millones en compromisos de capital, más de USD $23.600 millones invertidos históricamente y cerca de USD $4.500 millones disponibles para nuevas inversiones. La industria reúne además 167 gestores profesionales y 410 vehículos de inversión con interés en el mercado colombiano.

El impacto de estos recursos se refleja directamente en la economía real. Según el informe, los fondos de capital privado y capital emprendedor tienen presencia en más de 2.100 empresas y proyectos distribuidos en 28 departamentos, contribuyendo a la generación de aproximadamente 498.000 empleos directos, de los cuales más de 82.000 corresponden a mujeres.

Las cifras también muestran un crecimiento sostenido frente al año anterior. El ecosistema pasó de 157 a 167 gestores profesionales y de 375 a 410 vehículos de inversión, mientras el número de empleos asociados aumentó cerca del 20 %. Asimismo, el número de activos financiados superó por primera vez la barrera de los 2.100 proyectos.

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Uno de los hallazgos más relevantes es el fortalecimiento de las capacidades locales de estructuración. Por primera vez, los vehículos con jurisdicción nacional representan la mayoría de las estructuras activas del mercado, reflejando una mayor capacidad colombiana para levantar y administrar capital, aunque los inversionistas y gestores internacionales continúan desempeñando un papel clave dentro del ecosistema.

Los criterios ASG y la inteligencia artificial ganan protagonismo dentro de las decisiones de inversión. Foto: Colcapital

El reporte también evidencia cambios en la composición del mercado. La vertical inmobiliaria se consolidó como la de mayor capital comprometido e invertido, mientras infraestructura mantiene el liderazgo en generación de empleo y registra operaciones con tickets promedio de hasta USD $177 millones.

Por su parte, el capital emprendedor aparece como una de las áreas más dinámicas gracias a la diversidad de etapas de inversión y al crecimiento de los emprendimientos financiados.

Entre las novedades se encuentra la incorporación de la deuda privada como una categoría independiente dentro del análisis. Esta estrategia registra cerca de USD $900 millones en compromisos de capital, USD $426 millones invertidos y 74 activos en portafolio, consolidándose como una alternativa complementaria a los mecanismos tradicionales de financiación empresarial.

También se muestra cómo la industria está incorporando nuevas exigencias del mercado. Actualmente, el 75 % de los gestores monitorea indicadores ASG, el 64 % cuenta con equipos especializados en sostenibilidad y el 84 % de las compañías invertidas tiene junta directiva u órganos equivalentes de gobierno corporativo.

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Además, el 72 % de las organizaciones ya incorpora enfoques de inteligencia artificial generativa en iniciativas de ciberseguridad, reflejando la creciente sofisticación del sector.

El avance del capital privado muestra que buena parte de la financiación empresarial del futuro no dependerá únicamente de los bancos, sino también de inversionistas dispuestos a apostar por proyectos de largo plazo capaces de impulsar empleo, infraestructura y desarrollo productivo en el país.