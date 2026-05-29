Energía: de gasto a inversión rentable para las empresas

La transición energética dejó de ser una conversación exclusiva sobre sostenibilidad para convertirse en una decisión estratégica de negocio. Por eso, mientras hoy las empresas buscan reducir costos, ganar eficiencia y fortalecer su competitividad, la energía empieza a ocupar un nuevo lugar, pues ya no es visto como un gasto inevitable, sino como una ventaja competitiva capaz de transformar operaciones completas.

Esa visión fue la que llevó a GEENERA a abrirse camino en el mercado colombiano hace más de una década, en un momento en el que las energías renovables todavía parecían lejanas para buena parte del sector empresarial. Según Sebastián Gutiérrez, cofundador de la compañía, en ese entonces no existían modelos claros de financiación, el conocimiento técnico era limitado y la idea de sostenibilidad seguía concentrada más en lo ambiental que en lo estratégico.

A partir de esa necesidad, GEENERA comenzó a desarrollar un modelo enfocado no solo en instalar infraestructura energética, sino en convertir la energía en una herramienta financiera, tecnológica y estratégica capaz de reducir costos y mejorar la toma de decisiones empresariales.

Equipo de GEENERA, empresa con soluciones hechas a la medida de las empresas. Foto: GEENERA - API

Con el paso de los años, la compañía identificó que uno de los principales retos de la transición energética no estaba únicamente en desarrollar proyectos, sino en hacerlos viables para las empresas. En ese camino participó en la construcción de nuevas estructuras junto al sector financiero, impulsando modelos como el leasing solar empresarial, que permitieron a más organizaciones adoptar energías renovables sin comprometer su flujo de caja ni su capacidad de inversión.

Ese cambio empezó a transformar también la manera como las compañías entienden su consumo, pues la energía dejó de verse exclusivamente como un servicio que se paga cada mes y comenzó a convertirse en una palanca financiera para fortalecer la competitividad y la resiliencia empresarial.

Innovación para un mejor uso

A partir de esa evolución, GEENERA avanzó hacia un modelo definido como “Energy Tech”, integrando infraestructura energética con tecnología, monitoreo inteligente, análisis de datos, comercialización y eficiencia energética. El objetivo es que las organizaciones puedan administrar la energía de manera más estratégica y convertirla en un activo capaz de aportar valor al negocio.

GEENERA lidera la transformación energética de las empresas en Colombia a través de soluciones innovadoras. Foto: GEENERA - API

De esa visión nació también GEENERA Care, una solución desarrollada para responder a una barrera que durante años limitó el desempeño de los sistemas energéticos: la falta de tecnología y monitoreo continuo para asegurar su rendimiento en el tiempo. A través de herramientas tecnológicas, monitoreo inteligente y capacidades propias, la compañía buscó cerrar esa brecha, permitiendo a las empresas tener mayor visibilidad, control y continuidad sobre sus inversiones energéticas”.

GEENERA comenzó a desarrollar un modelo que convierte la energía en una herramienta financiera. Foto: GEENERA - API

Para Gutiérrez, “la sostenibilidad empresarial necesita menos discurso y más tecnología e ingeniería aplicadas a resultados concretos”, y bajo esa lógica las energías renovables dejaron de ser únicamente una conversación ambiental para consolidarse como una herramienta de crecimiento, competitividad y resiliencia.

*Contenido elaborado con el apoyo de GEENERA.