Jóvenes por el planeta, la apuesta académica de la Jorge Tadeo Lozano

Contribuir a la sostenibilidad ambiental y social del país es una de las grandes apuestas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UTadeo), a través de su Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Gracias a esa visión, la institución realiza diversos proyectos, entre los que se destaca “La Escuela del Agua y Cambio Climático”, liderada por la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería.

Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de Cundinamarca de hacerle frente a fenómenos de variabilidad climática (La Niña y El Niño) que afectan la región de manera recurrente cada año.

El proyecto fue concebido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y apoyado por la UTadeo desde lo técnico, académico y metodológico, y su objetivo es contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de 104 municipios (98 en Cundinamarca y 6 en Boyacá).

¿De qué forma participan los estudiantes de la UTadeo? Mediante la participación activa en todos los proyectos; lo que hace que sus procesos de formación incluyan las realidades del país en contextos sociales y ambientales. Este trabajo fortalece competencias en gestión integral del recurso hídrico, adaptación al cambio climático, sostenibilidad, gestión de recursos naturales, economía circular, negocios verdes y acción climática, todo a través de espacios prácticos, de discusión y de divulgación en el territorio.

Edgar Mauricio Vargas Solano (IQ, MSc y PhD), decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Foto: Universidad Jorge Tadeo Lozano - API

Manejo de plásticos

Así mismo, la Facultad desarrolla el proyecto “Desarrollo y evaluación de envases rígidos multicapa basados en almidón termoplástico de yuca y polietileno reciclado de baja densidad para la sustitución de empaques de un solo uso en aplicaciones con alimentos frescos”. La iniciativa, liderada por la profesora Yineth Piñeros y financiada por la alcaldía de Bogotá a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), es una apuesta estratégica alineada con los principios de la economía circular.

Está enfocada en la generación de alternativas tecnológicas que permitan sustituir progresivamente materiales derivados del petróleo, caracterizados por su alta persistencia ambiental y limitada degradabilidad, por materiales de origen renovable y potencialmente biodegradables.

Garantizar la seguridad alimentaria

En el ámbito del desarrollo territorial, se destaca el proyecto “Agricultura sostenible en colegios rurales de Guamal, Pivijay y Zona Bananera (Magdalena)”, liderado por el profesor Luis A. Arias y financiado por el Sistema General de Regalías. Este proyecto permitió el diseño e implementación de tres invernaderos de clima cálido dotados con cuartos fríos, sistemas de riego automatizado y soluciones energéticas basadas en energía fotovoltaica con baterías.

En el marco de esta estrategia, se capacitaron más de 5.000 beneficiarios, entre estudiantes, docentes y agricultores pertenecientes a 35 asociaciones, lo que contribuyó a la seguridad alimentaria de la región.

Visión global

La UTadeo participa desde 2022 en la “Colombia–USA WEF Nexus Alliance”, en conjunto con The Pennsylvania State University, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y el Stockholm Environment Institute (SEI). Esta alianza impulsa proyectos que integran el enfoque del nexo Agua–Energía–Alimento (WEF) en regiones como La Guajira, Magdalena, Isla Fuerte (Bolívar) y el Páramo de Chingaza (Cundinamarca), con financiación nacional e internacional.

En línea con una visión global, sobresale “HEMISPHERES”, una iniciativa liderada por el profesor Favio Cala que vincula a la UTadeo a una red internacional enfocada en la gobernanza de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Este proyecto aborda de manera transversal los retos de sostenibilidad asociados al alto consumo energético y de recursos de estas tecnologías, así como su potencial para contribuir a la mitigación del cambio climático y a la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles, con la participación de estudiantes doctorales en Modelado en Política y Gestión Pública, y en Diseño, Arte y Ciencia.

En el marco del “Programa Antártico Colombiano”, la UTadeo desarrolla investigaciones lideradas por el profesor Andrés Franco sobre la ecología del plancton marino y la contaminación por microplásticos en krill. Los hallazgos evidencian un ecosistema rico en microalgas, pero con presencia significativa de microplásticos tanto en la superficie del agua como en organismos marinos, lo que sugiere procesos de contaminación y posibles fenómenos de biomagnificación en la red trófica del continente antártico.

En el marco del “Programa Antártico Colombiano”, la Universidad hace investigaciones sobre la ecología del plancton marino y la contaminación por microplásticos en krill. Foto: Universidad Jorge Tadeo Lozano - API

En conjunto, la UTadeo promueve una cultura sostenible y creativa que integra el conocimiento académico, la innovación, la tecnología y el talento joven para abordar problemáticas ambientales desde la investigación y la creación. A través de metodologías como el Design Thinking fomenta la creación de ecosistemas de aprendizaje donde convergen la creatividad, el diseño y la sostenibilidad; transformando los problemas ambientales en desafíos de diseño con soluciones tangibles, responsables y duraderas.

No obstante, la transferencia de este conocimiento hacia las regiones implica retos importantes. Requiere procesos de traducción, adaptación y, sobre todo, co-creación con las comunidades locales. De lo contrario, existe el riesgo de implementar soluciones descontextualizadas. Por ello, el enfoque institucional se orienta de intervenir territorios a trabajar juntamente con ellos, garantizando soluciones pertinentes, sostenibles y apropiadas por las comunidades.

*Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano