Francisco José Lloreda Mera es el nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Francisco José Lloreda Mera asumirá la rectoría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá a partir del 22 de enero de 2026, luego de ser elegido de manera unánime por el Consejo Directivo de la institución. Su periodo se extenderá hasta el 21 de enero de 2028.

La designación se produce tras la culminación de la gestión de Carlos Sánchez Gaitán, quien este 21 de enero de 2026 concluye un periodo de seis años al frente de la rectoría, luego de una vinculación cercana a cuatro décadas con la universidad.

Lloreda es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con formación académica en el exterior. Es magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York; magíster en Políticas Públicas en América Latina, y doctor en Política de la Universidad de Oxford.

Su trayectoria profesional combina experiencia en el ámbito académico, la gestión pública, la diplomacia y el liderazgo institucional.

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Foto: Cortesía UTadeo

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como ministro de Educación Nacional, embajador de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, interlocutor ante la Corte Penal Internacional y miembro del equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. También fue alto consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana y presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

En el campo académico y periodístico, ha sido director del Observatorio de Políticas Públicas y profesor de la Universidad ICESI, así como director del diario El País de Cali, medio en el que continúa como columnista de opinión. Además, integra juntas directivas, entre ellas la del Centro Regional de Estudios de Energía.

Entre 2023 y 2025, Lloreda fue consejero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, experiencia que le permitió conocer la dinámica institucional y los principales desafíos estratégicos de la institución.