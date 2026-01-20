Decisión del Consejo de Estado abre la puerta a nueva elección de rector en la Universidad Nacional

El Consejo de Estado dio respuesta a la Universidad Nacional y abrió la posibilidad de convocar elecciones para elegir nuevo rector, luego de que en noviembre de 2025 se declaró nulo el nombramiento de Leopoldo Múnera.

Tras esta nulidad, exrectores de la Nacional han pedido a la Procuraduría General de la Nación que garantice la reincorporación de Ismael Peña como nuevamente rector de la institución.

Sin embargo, en el nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado no se menciona si Peña debería quedar en el cargo de la Nacional, por lo que aclara que solo estaban analizando el caso de Múnera.

“Por manera que no correspondía a la Sala, al momento de fallar el presente asunto, proferir un pronunciamiento respecto de los efectos de la elección del señor José Ismael Peña Reyes, porque, como se señaló, fue un trámite administrativo previo que no se analizó en este proceso y por ello, no es posible extender un pronunciamiento a un acto electoral diferente al demandado en esta ocasión”, dice parte del fallo.

Peña había sido elegido legítimamente como rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de cuestionamientos por una posible vulneración de la autonomía universitaria, impulsó el nombramiento de Leopoldo Múnera.

La llegada de Múnera ocasionó discrepancias severas. Foto: colprensa

Sin embargo, la controversia escaló hasta el Consejo de Estado, que finalmente dictó la última palabra y dejó sin efecto la designación de Múnera en la rectoría.

“En lo que hace a la sentencia de unificación del 26 de mayo del 2016, dictada en el expediente con radicación 11001-03-28-000-2015-00029-00(SU)(1), en la que se fijaron reglas en punto de los efectos de la sentencia que declara la nulidad en un acto electoral por el vicio de expedición irregular, basta con resaltar que, en este caso, la decisión anulatoria no se fundamentó en esa causal de ilegalidad, por lo que no resultaría un antecedente que deba aplicarse en esta oportunidad”, se lee en el documento del alto tribunal.

Ahora, será competencia de la Universidad Nacional definir cuál será el futuro de la comunidad universitaria que se quedó acéfala después de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de su actual rector, por lo que se abre la posibilidad de convocar nuevas elecciones.