Suscribirse

Nación

Diez exrectores de la Universidad Nacional piden a la Procuraduría que garantice la reincorporación de Ismael Peña como cabeza de la institución

Aunque el fallo del Consejo de Estado anuló la designación de Leopoldo Múnera, manteniendo la de Ismael Peña, el Consejo Superior Universitario no ha cumplido.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 8:58 p. m.
Ismael Peña Universidad Nacional Bogotá
Diez exrectores de la Universidad Nacional pidieron la reincorporación de Peña. | Foto: Jorge Serrato

La interinidad en la dirección de la Universidad Nacional de Colombia, la más importante del país, ha generado gran preocupación por los vacíos, imposibilidad de tomar medidas de fondo y afectación de la autonomía universitaria, luego que el Consejo de Estado tumbara la elección de Leopoldo Múnera en la cabeza de la institución, lo que, según el fallo, obligaba a que Ismael Peña asumiera, de nuevo, la rectoría.

Contexto: Se cayó el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional. Golpe al Gobierno

Por eso, diez exrectores de la Universidad Nacional, en bloque, le pidieron a la Procuraduría General de la Nación que tome medidas inmediatas para que “se exhorte al Consejo Superior Universitario para que adopte las medidas tendientes a la reincorporación inmediata del profesor Ismael Peña a sus funciones como rector legítimo de la Universidad Nacional de Colombia, poniendo así fin al estado de precariedad institucional”.

El rector de la UNAL, Leopoldo Múnera Ruiz, durante la 87ª Sesión del Consejo de Rectores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
Leopoldo Múnera Ruiz fue sacado de la rectoría de la Universidad Nacional por un fallo del Consejo de Estado. | Foto: Comunicaciones AUGM

Peña había sido elegido legítimamente como rector de la Universidad Nacional, hasta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, violando la autonomía universitaria, presionó el nombramiento de Leopoldo Múnera. El asunto llegó hasta el Consejo de Estado, que dictó la última palabra: sacó a Múnera y le dio plena validez a la elección Peña, la cual ha sido dilatada por el Consejo Superior Universitario.

“Los miembros del Consejo Superior Universitario argumentaron falsos vacíos de las sentencias para no acatarlas y no cumplirlas. Estas actuaciones lastiman a nuestra Universidad Nacional de Colombia porque las directivas deben dar ejemplo con actitudes ciudadanas y éticas, a los jóvenes que allí se forman”, advirtieron los rectores.

“NINGÚN estudiante de la Nacional va a la universidad con un machete&quot; | Vicky en Semana

Los exrectores que firman la petición son Fernando Sánchez Torres, Moisés Wasserman Lerner, Diego López Arango, Marco Palacios Rozo, Ricardo Mosquera Mesa, Ignacio Mantilla Prada, Osmar Correal Cabral, Eduardo Brieva Bustillo, Darío Valencia Restrepo y Dolly Montoya Castaño.

Para los exrectores, según su tesis judicial, “la designación del profesor Leopoldo Múnera es como si nunca hubiera existido, razón por la cual emerge incólume la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, quien debe entrar inmediatamente a ejercer sus funciones, sin que para ello exista necesidad de posesión, por cuanto, como se recuerda, en su momento él se posesionó ante notario, en virtud del Código de Régimen Político y Municipal”.

Contexto: Procuraduría anuncia seguimiento preventivo a situación de la Universidad Nacional tras fallo que saca a Leopoldo Múnera

Agregan en su argumento que “no hay vacancia del cargo y es ilegal que pretenda suplirse con un rector encargado. El Consejo Superior Universitario no puede actuar haciendo abstracción de las decisiones del Consejo de Estado, despojándolas de toda eficacia jurídica”.

El asunto de fondo es la autonomía universitaria, que para los exrectores corre peligro al ser entregada a este o a cualquier otro gobierno en turno. Por eso, señalan: “Consideramos que es urgente defender a toda costa la autonomía universitaria y no entregarla al gobierno de turno, anteponiendo el interés personal al de la Universidad Nacional”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

2. Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

3. “La orden del presidente es que en Navidad no se mata”: Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

4. USCIS endurece las reglas sobre fotos migratorias y limita su vigencia a solo tres años

5. Hoy hubo fuertes lluvias y granizo en varias zonas de Bogotá: Esto dijo el Idiger

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Universidad NacionalRectores Consejo de Estado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.