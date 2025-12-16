La interinidad en la dirección de la Universidad Nacional de Colombia, la más importante del país, ha generado gran preocupación por los vacíos, imposibilidad de tomar medidas de fondo y afectación de la autonomía universitaria, luego que el Consejo de Estado tumbara la elección de Leopoldo Múnera en la cabeza de la institución, lo que, según el fallo, obligaba a que Ismael Peña asumiera, de nuevo, la rectoría.

Por eso, diez exrectores de la Universidad Nacional, en bloque, le pidieron a la Procuraduría General de la Nación que tome medidas inmediatas para que “se exhorte al Consejo Superior Universitario para que adopte las medidas tendientes a la reincorporación inmediata del profesor Ismael Peña a sus funciones como rector legítimo de la Universidad Nacional de Colombia, poniendo así fin al estado de precariedad institucional”.

Leopoldo Múnera Ruiz fue sacado de la rectoría de la Universidad Nacional por un fallo del Consejo de Estado. | Foto: Comunicaciones AUGM

Peña había sido elegido legítimamente como rector de la Universidad Nacional, hasta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro, violando la autonomía universitaria, presionó el nombramiento de Leopoldo Múnera. El asunto llegó hasta el Consejo de Estado, que dictó la última palabra: sacó a Múnera y le dio plena validez a la elección Peña, la cual ha sido dilatada por el Consejo Superior Universitario.

“Los miembros del Consejo Superior Universitario argumentaron falsos vacíos de las sentencias para no acatarlas y no cumplirlas. Estas actuaciones lastiman a nuestra Universidad Nacional de Colombia porque las directivas deben dar ejemplo con actitudes ciudadanas y éticas, a los jóvenes que allí se forman”, advirtieron los rectores.

Los exrectores que firman la petición son Fernando Sánchez Torres, Moisés Wasserman Lerner, Diego López Arango, Marco Palacios Rozo, Ricardo Mosquera Mesa, Ignacio Mantilla Prada, Osmar Correal Cabral, Eduardo Brieva Bustillo, Darío Valencia Restrepo y Dolly Montoya Castaño.

Para los exrectores, según su tesis judicial, “la designación del profesor Leopoldo Múnera es como si nunca hubiera existido, razón por la cual emerge incólume la designación del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, quien debe entrar inmediatamente a ejercer sus funciones, sin que para ello exista necesidad de posesión, por cuanto, como se recuerda, en su momento él se posesionó ante notario, en virtud del Código de Régimen Político y Municipal”.

Agregan en su argumento que “no hay vacancia del cargo y es ilegal que pretenda suplirse con un rector encargado. El Consejo Superior Universitario no puede actuar haciendo abstracción de las decisiones del Consejo de Estado, despojándolas de toda eficacia jurídica”.