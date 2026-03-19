Drástico giro en caso de estudiante de la Universidad Nacional desaparecida: murió en un accidente de tránsito

Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, una joven de 24 años y estudiante de la Universidad Nacional, estuvo desaparecida durante varias horas, hasta que se confirmó su muerte en un trágico accidente de tránsito, dándole un drástico giro al caso.

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De acuerdo con lo que se dijo en un principio, la mujer había sido vista por última vez el pasado martes, 17 de marzo, cuando se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde realizaba sus prácticas para culminar su carrera en Derecho.

Pasaron las horas y Sonia nunca llegó al sitio, además de que tampoco se reportó con alguno de sus familiares o amigos. Por lo mismo, se prendieron las alarmas y se inició una búsqueda para saber qué había pasado.

Incluso, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, a través de sus redes sociales hizo un llamado a los estudiantes para que amplificaran el mensaje y ayudaran a dar con el paradero de la joven.

Este era el cartel con el que estaban buscando a la joven. Foto: X: @Angelitaprensa

Se sumó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que también pidió la colaboración de todos para saber dónde estaba la estudiante. Ante esto, su foto rápidamente se hizo viral en redes sociales y se conoció que la última vez que fue vista se encontraba en la calle 93, desde donde emprendió el viaje hacia su lugar de prácticas.

Pese a que durante varias horas se mantuvo la esperanza de encontrarla y con vida, lastimosamente todo tuvo un final inesperado y triste: Sonia Alejandra murió en un grave accidente de tránsito.

Según la información inicial, la estudiante utilizó un servicio de moto para llegar a su lugar de prácticas. Parece que, durante el camino, la moto chocó contra una tractomula, lo que llevó al trágico final.

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La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el siniestro se registró en el barrio 12 de Octubre. “La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación”, señaló la institución.

La familia no se enteró de esto durante varias horas, porque no les informaron sobre lo que había pasado hasta que el caso de la desaparición de la joven y su foto se volvieron virales.

Por ahora, no se sabe exactamente qué pasó en el accidente, así que las autoridades llevan a cabo una investigación para aclarar los hechos.