Tragedia en Valle del Cauca: padre e hijo menor de edad murieron en terrible accidente cuando iban en moto; una mujer quedó herida

Una tragedia se registró este domingo 22 de marzo en una carretera entre los municipios de Dagua y Zabaletas, ubicados en el Valle del Cauca y pertenecientes al distrito de Buenaventura.

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Lastimosamente, un hombre y su hijo menor de edad murieron en un terrible accidente de tránsito, que además dejó a una mujer herida.

De acuerdo con las primeras informaciones, estas tres personas se movilizaban en una motocicleta en la zona de La Tulia, en la vía que conecta a Zabaletas con Loboguerrero.

En medio de este trayecto, terminaron impactando contra un tractocamión y la escena se convirtió en tragedia en cuestión de segundos. El hombre y su hijo fallecieron en el sitio debido a las heridas que les ocasionó el fuerte choque, que se habría producido con la parte trasera del vehículo de carga.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Getty Images

Por su parte, la mujer, quien no se sabe si es la tía o la mamá del niño, quedó gravemente herida, por lo que rápidamente fue auxiliada por los testigos y, posteriormente, trasladada hasta el hospital San José en Buga, donde se encuentra en delicado estado de salud al interior de una UCI.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las víctimas, pero se conoció que eran campesinos y vivían en la vereda Yolomba, en el municipio de Dagua.

A través de redes sociales, se ha compartido una imagen en la que se ve que la motocicleta terminó en el pasto, tras el choque se salió completamente de la vía.

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Por el momento, no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió en este trágico accidente, por lo que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y verificar la responsabilidad de cada uno de los conductores.

Aprovechando el puente festivo, han hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad, especialmente al conducir por carretera, y de esta manera evitar este tipo de situaciones al máximo.