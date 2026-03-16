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Conductor de la camioneta incendiada en la Avenida Boyacá habló: “Esas son cosas de Diosito”

Una camioneta utilizada para la venta de frutas fue consumida por las llamas sobre la Avenida Boyacá.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 7:33 p. m.
Incendio consumió el vehículo de un vendedor de frutas en Bogotá.
Incendio consumió el vehículo de un vendedor de frutas en Bogotá. Foto: @BogotaTransito

Las autoridades de tránsito de Bogotá reportaron una emergencia sobre la Avenida Boyacá con calle 98A, en sentido norte-sur, donde una camioneta quedó en pérdida total tras ser consumida por las llamas.

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El incidente se registró cerca del mediodía y requirió la intervención urgente del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital, quienes desplazaron una máquina extintora para controlar el fuego que envolvió al vehículo, de marca Fiat, sobre este importante corredor vial del noroccidente de la ciudad.

Pérdida de la herramienta de trabajo

Minutos después de controlar la conflagración, el conductor del automotor entregó sus primeras declaraciones a un miembro del equipo periodístico de Noticias RCN, el cual llegó al lugar para indagar sobre las causas de la emergencia.

Durante la entrevista, el ciudadano confirmó que el vehículo no se encontraba amparado por una póliza de seguro, situación que representa un impacto directo y severo para su estabilidad económica.

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El conductor explicó que la camioneta no solo funcionaba como su medio de transporte diario, sino que era el eje central de su sustento económico, puesto que la utilizaba permanentemente para vender fruta en diferentes zonas.

Además, indicó que, al tratarse de un modelo del año 2006 que presentaba un funcionamiento regular en sus recorridos, confiaba plenamente en su estado mecánico y, presuntamente, no habría considerado prioritaria la adquisición de un seguro contra este tipo de siniestros.

Al ser consultado sobre el origen exacto del fuego, el propietario no logró establecer una falla específica en el motor o en el sistema eléctrico, y se limitó a describir el momento en que inició la emergencia.

“Venía bien cuando de un momento a otro echó la llamarada y se prendió. Y esas son cosas de Diosito, ¿ves? Todo se lo dejo a Dios. No sé qué más decir, estoy triste porque era mi herramientica de trabajo”, relató el afectado después de que los equipos de emergencia enfriaban la estructura metálica.

Afectaciones a la movilidad y recomendaciones oficiales

El reporte entregado por el cuerpo de atención de emergencias confirmó que la conflagración no dejó personas lesionadas. Sin embargo, el incendio vehicular generó un represamiento significativo en el tráfico del norte de la capital, situación que obligó a realizar desvíos y que se extendió por más de dos horas hasta que una grúa logró remover los restos de la camioneta.

Ante la recurrencia de este tipo de incidentes, las autoridades de tránsito emitieron un llamado de atención a los propietarios de vehículos. La recomendación principal de la entidad de movilidad es realizar revisiones técnico-mecánicas rigurosas y periódicas para monitorear el estado de las conexiones y prevenir fallas estructurales.

Las autoridades reiteraron que el mantenimiento preventivo es indispensable. Explicaron que, aunque en esta ocasión el evento derivó únicamente en la pérdida material de una fuente de ingresos, la falta de revisión técnica puede desencadenar emergencias mayores que comprometan de manera directa la integridad física de los ocupantes y demás actores viales.