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Así avanzan las protestas en el sur de Bogotá este lunes 16 de marzo

Manifestaciones de estudiantes de la Universidad Distrital bloquearon el sur durante la tarde.

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Redacción Nación
16 de marzo de 2026, 6:39 p. m.
Este lunes 16 de marzo, estudiantes de la Universidad Distrital de la sede Ciudad Bolívar realizaron una protesta.
Este lunes 16 de marzo, estudiantes de la Universidad Distrital de la sede Ciudad Bolívar realizaron una protesta. Foto: @BogotaTransito

Durante la tarde de este lunes, 16 de marzo, se registraron jornadas de protesta protagonizadas por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el sur de la capital.

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Las movilizaciones se extendieron por varias horas, impactaron sectores clave del transporte de la capital, obligando a cientos de ciudadanos a buscar rutas alternativas para desplazarse hacia sus hogares, trabajos o diligencias.

La primera concentración se ubicó en la intersección de la Avenida Villavicencio con carrera 49, donde la presencia de los manifestantes en ambos carriles de la vía detuvo el flujo vehicular en ambos sentidos.

Debido a esta limitante, se vieron principalmente afectadas las personas cuyo destino eran los barrios ubicados más al sur de Bogotá, generando represamientos de vehículos particulares y del sistema de transporte público.

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Pocos minutos después, otro grupo de manifestantes se posicionó en la Avenida Gaitán Cortés con calle 59C sur, en las inmediaciones de la sede tecnológica de la institución educativa. Este segundo punto de protesta incrementó las dificultades de movilidad, puesto que es una de las arterias principales que conectan con la localidad de Ciudad Bolívar.

Las autoridades de tránsito realizaron presencia en los sectores afectados para coordinar los desvíos y evitar mayores incidentes entre los manifestantes y los conductores atrapados en el trancón.

Finalmente, tras entablar diálogos con los gestores de convivencia, el reporte oficial de las seis de la tarde confirmó que los manifestantes se retiraron de forma pacífica de ambos puntos.

Tras el despeje de las vías, el personal de la Policía de Tránsito inició las labores de regulación para normalizar el paso de los vehículos y evacuar el alto volumen de tráfico acumulado.

Pasadas las 6:30 p. m., el flujo vehicular en la Avenida Villavicencio y la Gaitán Cortés retornó a la normalidad, sin que se reportaran daños a la infraestructura pública o enfrentamientos de gravedad.

Después del levantamiento de las protestas, se siguen presentando algunas afectaciones viales que repercuten en la movilidad del sur de la capital.

Puesto que, sobre las siete de la noche, se presenta un accidente en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, entre un camión y un automóvil particular.

Las autoridades de tránsito recomiendan actualizarse constantemente respecto del tráfico de la ciudad por medio de los canales oficiales para evitar una mayor demora en la movilidad de Bogotá.