Así avanzan las protestas en el sur de Bogotá este lunes 16 de marzo

Durante la tarde de este lunes, 16 de marzo, se registraron jornadas de protesta protagonizadas por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el sur de la capital.

Atención conductores: cinco meses de cierre vial en este importante punto de Teusaquillo

Las movilizaciones se extendieron por varias horas, impactaron sectores clave del transporte de la capital, obligando a cientos de ciudadanos a buscar rutas alternativas para desplazarse hacia sus hogares, trabajos o diligencias.

La primera concentración se ubicó en la intersección de la Avenida Villavicencio con carrera 49, donde la presencia de los manifestantes en ambos carriles de la vía detuvo el flujo vehicular en ambos sentidos.

[02:32 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se activa manifestación en la Av. Villavicencio con Av. Gaitán Cortés (U. Distrital sede Tecnológica). ⛔️Se registra afectación total de la intersección.



🚧Se implementa cierre preventivo en la Av. Villavicencio con carrera 49. pic.twitter.com/4W18gDucM4 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 16, 2026

Debido a esta limitante, se vieron principalmente afectadas las personas cuyo destino eran los barrios ubicados más al sur de Bogotá, generando represamientos de vehículos particulares y del sistema de transporte público.

Pocos minutos después, otro grupo de manifestantes se posicionó en la Avenida Gaitán Cortés con calle 59C sur, en las inmediaciones de la sede tecnológica de la institución educativa. Este segundo punto de protesta incrementó las dificultades de movilidad, puesto que es una de las arterias principales que conectan con la localidad de Ciudad Bolívar.

[03:27 p.m.] #GestiónDelTráfico | Continúa manifestación en la Av. Villavicencio con Av. Gaitán Cortés. Nuestras unidades permanecen en la zona apoyando los cierres viales en:



🚧Av. Villavicencio con Cra. 49

🚧Av. Gaitán Cortés con cll 59C sur. https://t.co/qrx8v91D8Q pic.twitter.com/P6NGttq65r — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 16, 2026

Las autoridades de tránsito realizaron presencia en los sectores afectados para coordinar los desvíos y evitar mayores incidentes entre los manifestantes y los conductores atrapados en el trancón.

Finalmente, tras entablar diálogos con los gestores de convivencia, el reporte oficial de las seis de la tarde confirmó que los manifestantes se retiraron de forma pacífica de ambos puntos.

Tras el despeje de las vías, el personal de la Policía de Tránsito inició las labores de regulación para normalizar el paso de los vehículos y evacuar el alto volumen de tráfico acumulado.

Pasadas las 6:30 p. m., el flujo vehicular en la Avenida Villavicencio y la Gaitán Cortés retornó a la normalidad, sin que se reportaran daños a la infraestructura pública o enfrentamientos de gravedad.

[05:38 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se levanta el cierre vial implementado sobe la Av. Villavicencio con carrera 49.



✅Se recuperan las condiciones de movilidad en la zona https://t.co/ssey29T9pI pic.twitter.com/bzo8XBxq9t — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 16, 2026

Después del levantamiento de las protestas, se siguen presentando algunas afectaciones viales que repercuten en la movilidad del sur de la capital.

Puesto que, sobre las siete de la noche, se presenta un accidente en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Villavicencio, entre un camión y un automóvil particular.

Las autoridades de tránsito recomiendan actualizarse constantemente respecto del tráfico de la ciudad por medio de los canales oficiales para evitar una mayor demora en la movilidad de Bogotá.