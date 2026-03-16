Más de 500 indígenas llegaron en las últimas horas a Medellín y comenzaron a bloquear el centro administrativo La Alpujarra. La situación ha ocasionado problemas de movilidad y, además, algunas entidades no han podido prestar su atención con normalidad.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y puso sobre la mesa lo que estaría detrás de este hecho y quiénes serían los responsables.

“¿Usted cree que la gente llega gratis de un día a otro? ¿Cuánto les tuvieron que haber pagado? Los mandan a hacer es como una misión. (...) Aquí estamos viendo, en mi concepto, que esto de casualidad no tiene nada, que hace parte de la misma agenda política a la que quieren llevar al país", señaló.

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