Antioquia

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín: hay caos en la movilidad

Autoridades se encuentran en máxima alerta.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

16 de marzo de 2026, 8:18 a. m.
Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín.
Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Foto: Alejandro De Bedout.

Este lunes, 16 de marzo, un grupo de al menos 800 indígenas se encuentra bloqueando el centro administrativo La Alpujarra, en Medellín, Antioquia, lo que ha generado caos en la movilidad en esta zona de Colombia. Por medio de las redes sociales se ha conocido la magnitud de lo que está ocurriendo en la capital antioqueña.

Desde la Alcaldía de Medellín se encuentran monitoreando junto con otras autoridades locales la situación que se presenta con estas manifestaciones.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de 800 indígenas bloquean el centro administrativo La Alpujarra, lo que ha provocado problemas de movilidad en la zona, especialmente en las rutas que van hacia y al centro de Medellín.

Por su parte, Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, se refirió a estos bloqueos en la capital antioqueña: “No era sino que @IvanCepedaCast insultara a Antioquia para que inmediatamente la orden la recibiera la minga indígena y se tomaran a la fuerza el centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Están bloqueados todos los accesos a la Alcaldía y el Concejo de Medellín. Son bandidos que hasta se tapan la cara. Se quieren tomar a Medellín y no lo vamos a permitir”.

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Asimismo, denunció que hay una presunta instrumentalización de menores de edad en medio de estas protestas que se registran en la ciudad.

“Es desgarrador y miserable: en La Alpujarra no solo hay bloqueos, hay instrumentalización de menores de edad. Los usan como escudos para impedir que la autoridad actúe. A @petrogustavo y @IvanCepedaCast no les importa nada, solo generar caos, odio y desorden”, agregó.

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De igual manera, cuestionó lo que propone el candidato a la Presidencia Iván Cepeda.

“¿Ese es el país que nos proponen Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial indígena Aida Quilcué? ¿Traer niños de sus resguardos para exponerlos por puros intereses electorales?”, cuestionó.

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Las autoridades se encuentran en máxima alerta con el fin de evitar que se altere el orden público y tratar de despejar el caos en la movilidad que se registra en esta zona de Antioquia.