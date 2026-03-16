Luego de varios meses de investigación, el Ejército Nacional dio un duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco en el departamento de Antioquia. Fueron los uniformados de las tropas del Batallón de Infantería N.° 10, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, los que lograron un importante resultado contra estos ilegales.

De acuerdo con información de las autoridades, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de esta estructura criminal, quienes serían los responsables de diversas actividades ilícitas en la región.

“Así mismo, se logró la recuperación de dos menores de edad y la incautación de material de guerra que presuntamente era utilizado para adelantar acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública”, indicaron.

Entre los capturados se encuentra alias Román Trescodos, principal cabecilla de la estructura tras la neutralización de alias Ramiro. Con más de 15 años de trayectoria criminal, este sujeto sería responsable de desplazamientos forzados, secuestros, cobros extorsivos y acciones terroristas contra la Fuerza Pública, como la activación de un artefacto explosivo improvisado que cobró la vida de tres uniformados en abril de 2022, en el municipio de Ituango.

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Alias Román Trescodos. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Otro de los capturados es alias Manteco, quien al parecer habría sido enviado con cerca de 800 millones de pesos por alias Iván Mordisco, desde el departamento del Cauca, para fortalecer la Estructura 18 en el norte antioqueño. Este sujeto era uno de los más buscados en el país, y las autoridades ofrecían hasta 300 millones de pesos de recompensa por información que permitiera dar con su paradero”, indicó el Ejército.

Alias Manteco de las disidencias de Mordisco. Foto: Suministrado a SEMANA.

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Según la institución militar, alias Manteco presumía en sus redes sociales armas, estupefacientes, drones y dinero; utilizaba estas plataformas digitales para incentivar a los jóvenes a unirse a las filas de este grupo armado ilegal. Venía delinquiendo en el Frente Carlos Patiño, con injerencia en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y Patía, en el departamento del Cauca.

Además, sería el encargado de dirigir el entrenamiento de nuevos integrantes y de coordinar comisiones para efectuar acciones armadas contra el Ejército Nacional.

Otra de las capturadas es conocida como Liney, quien al parecer, se desempeñaba como enfermera de este grupo armado y era la encargada de brindar primeros auxilios a sus integrantes; incluso llegó a ser la enfermera de confianza de alias Ramiro.

Disidencias de Mordisco buscan rentas ilegales en el norte de Antioquia. Foto: AFP

“En la operación fueron incautados cuatro fusiles, cinco pistolas, 26 proveedores, más de 2000 cartuchos de diferentes calibres, siete radios de comunicaciones, seis teléfonos celulares, explosivos y material de intendencia, todo puesto a disposición de las autoridades competentes”, precisaron.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, con el propósito de proteger a la población civil, debilitar las economías ilícitas y preservar la seguridad del territorio.