Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, así como la desvinculación de una menor de edad de 14 años, en el corregimiento Santa Rita, municipio de Ituango, Antioquia.

“Los individuos, quienes manifestaron su intención de abandonar las armas y acogerse a la legalidad, harían parte de la comisión armada de seguridad de alias Ramiro, cabecilla principal del grupo armado organizado residual (GAO-r) Subestructura 18″, dijo la institución militar.

Alias Calarcá. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Y es que, según el testimonio de uno de los sometidos, llevaba aproximadamente cuatro años en el grupo ilegal, luego de haber sido reclutado de manera forzada cuando tenía tan solo 14 años.

“Durante la operación militar, los sometidos entregaron a las tropas una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación. Este material quedó a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales”, agregaron desde el Ejército.

Desde las Fuerzas Militares anunciaron que no van a cesar con las operaciones en el departamento de Antioquia y otras regiones de Colombia, donde delinquen estas personas.

“Este resultado operacional evidencia que la ofensiva sostenida de las tropas en el Norte antioqueño continúa debilitando las estructuras armadas ilegales. Asimismo, reafirma que el Ejército Nacional de Colombia, en cumplimiento de su misión constitucional, se consolida como una alternativa legítima para quienes deciden abandonar la ilegalidad y acogerse a la justicia”, añadió.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las FARC a entregarse al Ejército en Antioquia

Las personas que abandonaron las filas de los ilegales se entrevistaron con integrantes de la inteligencia militar con el fin de poder corroborar información de la forma en la que delinquen desde las disidencias de las Farc al mando de Calarcá en Antioquia.

“Este tipo de resultados representa un golpe significativo contra el accionar delictivo de los grupos armados organizados y fortalece la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Además, permite obtener información de valor estratégico para la planeación y ejecución de futuras operaciones militares”, finalizó.