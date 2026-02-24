Regionales

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Pertenecían a una comisión armada de este grupo ilegal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 8:05 a. m.
Disidentes de las Farc.
Disidentes de las Farc. Foto: Suministrada a SEMANA.

Tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Colombia, lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, así como la desvinculación de una menor de edad de 14 años, en el corregimiento Santa Rita, municipio de Ituango, Antioquia.

“Los individuos, quienes manifestaron su intención de abandonar las armas y acogerse a la legalidad, harían parte de la comisión armada de seguridad de alias Ramiro, cabecilla principal del grupo armado organizado residual (GAO-r) Subestructura 18″, dijo la institución militar.

Alias Calarcá.
Alias Calarcá. Foto: Esteban Vega La-Rotta
Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Y es que, según el testimonio de uno de los sometidos, llevaba aproximadamente cuatro años en el grupo ilegal, luego de haber sido reclutado de manera forzada cuando tenía tan solo 14 años.

“Durante la operación militar, los sometidos entregaron a las tropas una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación. Este material quedó a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales”, agregaron desde el Ejército.

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Medellín

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

Medellín

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Medellín

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Medellín

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

Medellín

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Medellín

Calidad del aire en el Valle de Aburrá: Corantioquia hará monitoreos

Medellín

EPM moderniza redes de acueducto con intervención de largo plazo en el Valle de Aburrá

Desde las Fuerzas Militares anunciaron que no van a cesar con las operaciones en el departamento de Antioquia y otras regiones de Colombia, donde delinquen estas personas.

“Este resultado operacional evidencia que la ofensiva sostenida de las tropas en el Norte antioqueño continúa debilitando las estructuras armadas ilegales. Asimismo, reafirma que el Ejército Nacional de Colombia, en cumplimiento de su misión constitucional, se consolida como una alternativa legítima para quienes deciden abandonar la ilegalidad y acogerse a la justicia”, añadió.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las FARC a entregarse al Ejército en Antioquia

Las personas que abandonaron las filas de los ilegales se entrevistaron con integrantes de la inteligencia militar con el fin de poder corroborar información de la forma en la que delinquen desde las disidencias de las Farc al mando de Calarcá en Antioquia.

“Este tipo de resultados representa un golpe significativo contra el accionar delictivo de los grupos armados organizados y fortalece la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Además, permite obtener información de valor estratégico para la planeación y ejecución de futuras operaciones militares”, finalizó.

Más de Medellín

Obras del Metro de la 80 avanzan en el corredor occidental de Medellín, donde se proyectan nuevas centralidades urbanas y espacio público renovado.

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Cortes de agua en Medellín.

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Luisa Fernanda Espinal Ramírez, psicóloga paisa que hizo un doctorado sobre el perreo, el baile del reguetón..

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Una niña de 14 años reclutada forzozamente por las disidencias de las FARC y otras tres personas se entregaron al Ejército en Ituango.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia.

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

La obra de 9,7 km ya puede recibir los equipos electromecánicos, pero su apertura podría retrasarse.

Gobernador de Antioquia advierte que el Túnel del Toyo está listo pero en riesgo de retraso por falta de equipos y recursos

Noticias Destacadas