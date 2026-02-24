Cansados de los malos tratos, el hambre y el abuso sexual, tres integrandes del frente 18 de las disidencias de las FARC y una niña de 14 años reclutada por esa organización armada se entregaron al Ejército en Santa Rita, Ituango.

Según la Cuarta Brigada del Ejército, estas cuatro personas, entre las que hay dos hombres de 19 y 23 años, serían parte de la escolta de alias Ramiro, cabecilla principal de esa subestructura.

SEMANA recorrió Briceño, el primer pueblo de Antioquia tomado por las disidencias de las Farc. Esto fue lo que encontró

Dos de ellas, víctimas de reclutamiento forzado: una joven de 18 años que fue sometida por el grupo armado a los 14, y otra que fue víctima desde los 10 y ahora, a los 14, aseguró haber vivido un infierno.

“A la menor de edad, se la mantenían encima, la acosaban mucho; a ambas las acosaban cuando estaban de guardia, la acosaban mucho”, dijeron al Ejército las víctimas.

Además, sufrían hambre y malos tratos, aseguraron, por lo que, los adultos, tomaron la decisión de abandonar el grupo armado y someterse a la justicia. Mientras que la menor, se entregó y será objeto de restablecimiento de sus derechos y proceso de protección por parte del ICBF.

En manos de las autoridades están una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación que fueron entregados por los desertores del grupo armado.

Erilinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, fue uno de los siete capturados en una caravana de camionetas de la UNP en Antioquia en 2024.

Alias Ramiro entró a la guerrilla en el año 2003, en el 2017 se volvió cabecilla de esa estructura, la cual domina hasta hoy. Tras su captura, reconoció que llevaba un arma sin requisitos. En una situación regular, se entendería que fue detenido en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas.

Se trata del cabecilla principal de la subestructura 18 de las disidencias de las Farc. Él y Firu -comandante del frente 36- se aliaron en Antioquia. Foto: Fotomontaje SEMANA

Sin embargo, fue dejado en libertad, lo que fue uno más de los escándalos del gobierno Petro.

“La Fiscalía General de la Nación mantiene activas las investigaciones contra todas estas personas y abre nuevas indagaciones por los hechos delictivos registrados en la fecha”, advirtió la Fiscalía a través de un corto comunicado publicado en sus redes sociales.