Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Una avioneta con siete pasajeros a bordo se accidentó esta tarde de lunes, 23 de febrero, en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

El aparato, de matrícula HK5245, estaba en el momento del despegue cuando se salió de la pista.

Desde la Alcaldía de Nuquí le confirmaron a SEMANA que ninguno de los pasajeros ni la tripulación resultaron heridos. Su destino era Quibdó.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) informó a través de X que ya está investigando lo sucedido.

Noticia en desarrollo…