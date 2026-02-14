La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: la Policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

El vuelo LA4032 de la aerolínea Latam que se esperaba despegara la noche del viernes 13 de febrero desde el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, hacia el José María Córdova, en Medellín, fue para algunos pasajeros un verdadero dolor de cabeza.

Cuando el avión estaba listo para el despegue, uno de los usuarios provocó una discusión que obligó a la tripulación a llamar a la Policía para evitar un incidente mayor.

Según Latam, la tripulación “actuó conforme a los procedimientos, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y del equipo”.

Esto hizo que el vuelo no partiera de Bogotá y que el piloto regresara a posición de despegue en el aeropuerto El Dorado mientras se superaba el altercado.

Minutos después, cuando la Policía se llevó al pasajero, el vuelo despegó.

Fuentes consultadas por SEMANA en la Aeronáutica Civil explicaron que en ningún momento se presentó un aterrizaje forzado y que este tipo de episodios son denominados “pasajeros disruptivos”, que obligan a la intervención policial.

Un vuelo de alivio

Por otra parte, este sábado, 14 de febrero, Avianca anunció un histórico aterrizaje en el aeropuerto Los Garzones, de Montería.

“​​Por primera vez en la historia, un avión carguero de la magnitud del A330F aterrizó en el aeropuerto de Montería, en una operación especial humanitaria, logrando movilizar más de 20 toneladas de alimentos, cobijas y suministros esenciales”, informó la aerolínea.

“Aquí estamos para Colombia. ​​Las inundaciones en Córdoba han cambiado la vida de cientos de familias. En momentos así, la solidaridad se vuelve esencial. Por eso, junto a autoridades y aliados, unimos esfuerzos para llevar ayuda a Montería y estar cerca de quienes más lo necesitan", aseguró la empresa sobre la intención de este vuelo de su línea Avianca Cargo, que presta servicio de carga a varios destinos.

Inundaciones en Montería, Córdoba Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La emergencia ocurrida en Córdoba y en otros siete departamentos, a causa de un frente frío, provocó —según el Gobierno—, en nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.