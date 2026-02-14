Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

La solidaridad de los colombianos con los afectados de las inundaciones en el departamento de Córdoba no cesa. Este sábado, 14 de febrero, Avianca anunció un histórico aterrizaje en el aeropuerto Los Garzones, de Montería.

“​​Por primera vez en la historia, un avión carguero de la magnitud del A330F aterrizó en el aeropuerto de Montería, en una operación especial humanitaria, logrando movilizar más de 20 toneladas de alimentos, cobijas y suministros esenciales", dijo la aerolínea.

“Aquí estamos para Colombia. ​​Las inundaciones en Córdoba han cambiado la vida de cientos de familias. En momentos así, la solidaridad se vuelve esencial. Por eso, junto a autoridades y aliados, unimos esfuerzos para llevar ayuda a Montería y estar cerca de quienes más lo necesitan", aseguró la empresa sobre el la intención de este vuelo de su línea Avianca Cargo, que presta servicio de carga a varios destinos.

Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Foto: AP

Sin embargo, la compañía aseguró que este no es el primer cargamento de ayudas que llega a la capital cordobesa.

“Días antes, transportamos en vuelos de la compañía 2,8 toneladas de insumos para proteger a los animales afectados. ​​Este esfuerzo fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ejército, los Bancos de Alimentos de Colombia, Laika Mascotas y la gobernación de Córdoba, la la Alcaldía de Montería y el Ministerio de Transporte, entre otras entidades".

La emergencia ocurrida en Córdoba y en otros siete departamentos, a causa de un frente frío, provocó según el gobierno, en un lapso de nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.

En ese lapso fueron afectadas 69.235 familias, 252.233 personas, con un saldo de diez fallecidos y tres heridos, según el Gobierno.

Solo en Córdoba, por ejemplo, el impacto fue tal en el sector productivo, que el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, manifestó que más de 2.500 reses se perdieron. “Este tipo de eventos catastróficos en una región agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía”, expresó.

Debido a esa crisis, el gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica para recaudar a través de nuevos impuestos alrededor de 8 billones de pesos.