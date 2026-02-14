Córdoba

Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

Días antes, la aerolínea había llevado 2,8 toneladas para animales afectados en las emergencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Aterriza por primera vez en Montería un avión Airbus de Avianca Cargo con 20 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por las inundaciones.
Aterriza por primera vez en Montería un avión Airbus de Avianca Cargo con 20 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por las inundaciones. Foto: Avianca

La solidaridad de los colombianos con los afectados de las inundaciones en el departamento de Córdoba no cesa. Este sábado, 14 de febrero, Avianca anunció un histórico aterrizaje en el aeropuerto Los Garzones, de Montería.

“​​Por primera vez en la historia, un avión carguero de la magnitud del A330F aterrizó en el aeropuerto de Montería, en una operación especial humanitaria, logrando movilizar más de 20 toneladas de alimentos, cobijas y suministros esenciales", dijo la aerolínea.

Ideam pronostica lluvias en estas regiones de Colombia durante este fin de semana de San Valentín del 14 y 15 de febrero

“Aquí estamos para Colombia. ​​Las inundaciones en Córdoba han cambiado la vida de cientos de familias. En momentos así, la solidaridad se vuelve esencial. Por eso, junto a autoridades y aliados, unimos esfuerzos para llevar ayuda a Montería y estar cerca de quienes más lo necesitan", aseguró la empresa sobre el la intención de este vuelo de su línea Avianca Cargo, que presta servicio de carga a varios destinos.

Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)
Residentes intentan recuperar sus pertenencias de sus casas inundadas luego de que la lluvia provocara el desbordamiento del río Sinú, el lunes 9 de febrero de 2026, en Montería, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara) Foto: AP

Sin embargo, la compañía aseguró que este no es el primer cargamento de ayudas que llega a la capital cordobesa.

Cartagena

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

Cartagena

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

Cartagena

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Confidenciales

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Cartagena

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Cartagena

William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

Cartagena

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Nación

Albergue de animales en Montería, el ingenio en medio de la tragedia: así funciona uno de los más grandes

Nación

Así es una noche en un albergue en Montería: cuando sobrevivir se vuelve rutina en el caos

Nación

Presidente de Hidroeléctrica Urrá no va a renunciar como lo pidió el presidente Petro: “Sería irresponsable”

“Días antes, transportamos en vuelos de la compañía 2,8 toneladas de insumos para proteger a los animales afectados. ​​Este esfuerzo fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ejército, los Bancos de Alimentos de Colombia, Laika Mascotas y la gobernación de Córdoba, la la Alcaldía de Montería y el Ministerio de Transporte, entre otras entidades".

La emergencia ocurrida en Córdoba y en otros siete departamentos, a causa de un frente frío, provocó según el gobierno, en un lapso de nueve días, desde el 27 de enero al 6 de febrero, “65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios”.

En ese lapso fueron afectadas 69.235 familias, 252.233 personas, con un saldo de diez fallecidos y tres heridos, según el Gobierno.

Solo en Córdoba, por ejemplo, el impacto fue tal en el sector productivo, que el director de Fenalco Córdoba, Luis Martínez García, manifestó que más de 2.500 reses se perdieron. “Este tipo de eventos catastróficos en una región agrícola y ganadera pueden demorar entre cuatro y seis meses en reconstruir su modelo habitual de economía”, expresó.

Debido a esa crisis, el gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica para recaudar a través de nuevos impuestos alrededor de 8 billones de pesos.

Más de Cartagena

Aterriza por primera vez en Montería un avión Airbus de Avianca Cargo con 20 toneladas de ayudas humanitarias para los afectados por las inundaciones.

Histórico aterrizaje de un Airbus carguero de Avianca en Montería: llegó con 20 toneladas de ayudas para los afectados por las inundaciones

Dos hermanos fueron hallados sin vida tras ser arrastrados por una corriente súbita en San Pelayo, Córdoba.

Encuentran, en medio de las inundaciones, los cadáveres de dos hermanos arrastrados por una creciente súbita en San Pelayo

DJ Dever, desaparecido en Atlántico.

Este es el angustiante clamor de la esposa de DJ Dever, uno de los compositores de Macta Llega, desaparecido en el Atlántico

DJ Dever, reconocido artista cartagenero

¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

Enrique Kerguelén, presidente (e) de Urrá.

Designan presidente (e) en Urrá tras la renuncia de Juan Acevedo

Samuel Peñate, chef de 21 años que murió ahogado en Cartagena.

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

William Dau, exalcalde de Cartagena, en instantes en que fue agredido sexualmente.

William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Cartagena completa más de 48 horas de atención por las emergencias provocadas por el frente frío.

Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Noticias Destacadas