¿Cómo se daría el rescate de Artemis II? Ingeniera colombiana Liliana Villarreal explicó cómo se preparan ante posibles emergencias

Artemis II se prepara para la fase final, momento en el que se llevará a cabo el regreso a la Tierra mediante amerizaje, donde el ingreso a la atmósfera implicará no solo altas velocidades, sino también temperaturas extremas, poniendo a prueba la resistencia de la cápsula Orion, clave para la supervivencia de los astronautas.
El desafío del amerizaje en el Pacífico
La cápsula Orion se prepara para ingresar a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a las 25.000 millas por hora. El descenso culminará con un amerizaje en el océano Pacífico, a unas 60 millas de la costa de California.
La directora de amerizaje, Liliana Villarreal, ha señalado previamente a SEMANA que esta fase representa uno de los mayores retos de la misión, especialmente por la complejidad de las maniobras y la coordinación de los equipos de recuperación: “Aun con tanta preparación, hay un momento que mantiene a todo el equipo en tensión: la espera del amerizaje, cuando la nave entra en la atmósfera, y la incertidumbre sobre cómo responderán los elementos y el clima se hace más presente“.
¿Cómo será el operativo de rescate tras el amerizaje?
De acuerdo con un reciente video de la NASA, Villarreal explicó que, una vez que la cápsula americe, helicópteros, buzos de la Armada de Estados Unidos y equipos especializados de la NASA se dirigirán al lugar para iniciar la recuperación.
“Yo lidero el equipo responsable de recuperar a la tripulación y la cápsula tras su amerizaje en el océano Pacífico, al regreso de su viaje alrededor de la Luna. En los últimos años, nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito”.
Ya casi es hora de regresar a casa 🌎— NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026
El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i
Los buzos evaluarán las condiciones alrededor de la nave y estabilizarán la cápsula antes de la salida de los astronautas. Además, instalarán una balsa inflable que facilitará la evacuación segura de la tripulación.
Recuperación de la tripulación y cierre de la misión
Tras salir de la cápsula, Liliana comenta que los cuatro astronautas serán trasladados individualmente en helicóptero hacia un buque, donde recibirán una evaluación médica inicial.
Posteriormente, serán llevados de regreso a tierra firme o al Centro Espacial Johnson, completando así el cierre de la misión Artemis II.
Para concluir, Villarreal comentó que “con la tripulación a salvo, fuera de la cápsula, los equipos trabajarán en el remolque de Orion hasta la cubierta inundable del buque”.