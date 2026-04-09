Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra: horario y dónde ver el amerizaje a 25.0000 millas por hora de Orion

La misión Artemis II se prepara para su etapa final con el regreso a la Tierra de la nave Orion, un momento señalado como desafiante el cual significa la culminación de este viaje alrededor de la Luna.

El amerizaje, considerado la fase más desafiante del retorno, ocurrirá a alta velocidad y marcará el cierre de una misión histórica de la NASA. Es importante tener en cuenta que un aterrizaje es el descenso de una aeronave en tierra, mientras que el amerizaje es cuando desciende sobre el agua.

El momento clave: el amerizaje en el Pacífico

La nave Orion está programada para reingresar a la atmósfera terrestre a aproximadamente 25.000 millas por hora, soportando temperaturas extremas antes de descender controladamente hacia el océano.

Ya casi es hora de regresar a casa 🌎



El amerizaje de la misión @NASAArtemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:07 p.m. EDT. En este video, Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación, te explica cómo será esta operación. pic.twitter.com/ZCpBhULS3i — NASA en español (@NASA_es) April 9, 2026

Según la planificación de la Nasa, el amerizaje se realizará en el océano Pacífico, a unas 60 millas de la costa de California, donde equipos de recuperación de la NASA y la Armada de Estados Unidos estarán listos para asegurar la cápsula tras su descenso.

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Horario del amerizaje de Artemis II

La NASA informó que el amerizaje está previsto para el “10 de abril a las 8:07 p.m. EDT.”

En Colombia, el evento podrá observarse aproximadamente a las 7:07 p.m., convirtiéndose en uno de los momentos espaciales más esperados del año por la comunidad científica y el público general.

Dónde ver la transmisión en vivo

El regreso de la misión Artemis II podrá seguirse en directo a través del siguiente directo de la NASA, que se habilitará desde las 5:30 p.m. (hora colombiana).

La cobertura incluirá imágenes del reingreso atmosférico, el despliegue de paracaídas y el momento exacto del amerizaje de la cápsula Orion en el océano Pacífico.

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Así será el regreso: del espacio al océano

Durante el décimo día de misión, el módulo de tripulación se separará del módulo de servicio, que ha sido responsable de la propulsión durante el viaje alrededor de la Luna y el retorno a la Tierra.

Esta separación dejará expuesto el escudo térmico de Orion, diseñado para resistir temperaturas de hasta 1.500 °C (3.000 °F) durante la reentrada.

Orion enfrenta un problema técnico por una posible reacción química. Foto: AFP

Posteriormente, la nave desplegará un sistema de paracaídas en varias fases: primero dos de frenado para reducir la velocidad inicial, seguidos de tres paracaídas piloto y finalmente los tres principales, que disminuirán la velocidad hasta aproximadamente 27 km/h antes del contacto con el agua del océano Pacífico.

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Una misión histórica en su etapa final

El amerizaje de Artemis II no solo representa el cierre de una misión, sino también un paso clave dentro del programa de exploración lunar de la NASA, que busca preparar futuras misiones tripuladas de mayor alcance.