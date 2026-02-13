El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó el pronóstico del clima para el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de febrero en el marco de la celebración de San Valentín.

Durante los próximos días se prevén lluvias ligeras a moderadas en gran parte del territorio nacional, con mayor incidencia en las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Para la ciudad de Bogotá se estiman lluvias ligeras a moderadas durante los tres días, principalmente en horas de la tarde y la noche, en amplios sectores de la ciudad.

La entidad señaló que actualmente se presenta un nuevo frente frío en el océano Atlántico norte, el cual descenderá hacia las Antillas Mayores y posteriormente se desplazará hacia el este, sin generar influencia directa sobre el territorio colombiano.

Para este viernes 13 de febrero, durante la tarde y la noche se esperan lluvias de moderadas a fuertes en zonas de Amazonas, oriente y occidente de Antioquia, Caldas, Quindío, occidente de Risaralda, Cundinamarca, centro y norte de Santander, centro y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se prevén lluvias ligeras a moderadas en Putumayo, sur de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Huila, Tolima, occidente de Boyacá, Norte de Santander, Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, Cesar y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones mayormente secas.

El sábado 14 de febrero continuarán las lluvias en gran parte del país, con aumento significativo en la Orinoquía. Se pronostican precipitaciones más intensas en el norte y sur de la región Pacífica, el sur del Caribe y el oriente de la Orinoquía, además de sectores de la región Andina y Amazónica.

Mientras que para el domingo 15 de febrero, las lluvias persistirán en amplias zonas, especialmente en la Amazonía, el occidente de la Orinoquía, la región Pacífica y el centro y norte de la Andina, así como en el centro y sur del Caribe.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras hacia el sur del área marítima del Caribe.