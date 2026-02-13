Nación

Pilas, este es el estado de las vías del país por fuertes lluvias: de 31 cierres viales, hay 6 totales en estas regiones

Las principales afectaciones se presentan en los departamentos de Cordoba, Margdalena y Nariño, así como en la región del Urabá antioqueño.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

13 de febrero de 2026, 11:09 a. m.
Por fuertes lluvias se han producido múltiples cierres en corredores viales del país

En la temporada de lluvias que atraviesa el país, el transporte por carretera ha enfrentado dificultades significativas durante las últimas semanas. Esto se da en paralelo con las más recientes inundaciones y emergencias relacionadas con lluvias intensas en varios departamentos, principalmente en Córdoba y Antioquia, que también han impactado la movilidad y la seguridad vial en zonas urbanas y rurales.

Informes del Ministerio de Transporte señalan que la red vial nacional enfrenta afectaciones por cuenta del invierno, con cierres tanto parciales como totales que limitan la circulación en tramos estratégicos del territorio. Estas condiciones han obligado a autoridades a coordinar acciones de atención, monitoreo y apoyo técnico para restablecer la conectividad en puntos críticos.

Yumbo: Cierre víal.  Largas filas vehiculares en la vía del aeropuerto a Yumbo por cierre de la carretera entre la glorieta de  Cencar  y el barrio las Américas  a raíz de los trabajos que se vienen realizando para la extracción de agua de la zona industrial inundada por la ola invernal. Foto José L Guzmán. EL País.
por las fuertes lluvias, miles de conductores han visto afectado su paso por vías de múltiples departamentos del país.

El Ministerio de Transporte, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), mantiene un plan de monitoreo permanente de la red vial nacional ante la emergencia presentada por las lluvias, con presencia activa en las regiones impactadas y la coordinación de respuesta institucional para atender deslizamientos, crecientes súbitas y fallas en la infraestructura que afectan la movilidad.

Con corte al 13 de febrero de 2026, la Policía Nacional indicó que en el país se registran 31 cierres viales relacionados con las condiciones de la temporada invernal, de los cuales 6 son cierres totales que impiden completamente el tránsito de vehículos en esos tramos.

Lluvias dejan en alerta al SENA: daños en sedes a nivel nacional superarían los $27.000 millones

Las vías que presentan un impedimento total para la circulación de pasajeros en el país son:

  • En el municipio de Tangua, Nariño, permanece el cierre total de la vía Rumichaca–Pasto, en el kilómetro 51+100, por pérdida total de banca. La ruta alterna habilitada es Pasto–Piales.
  • En Antioquia, la vía Necoclí–Arboletes (Km 17+450), sufrió una afectación en el Puente Mulatos. No hay vía alterna.
  • También, en la zona del Urabá antioqueño, la vía Arboletes–San Juan (Km 63+850), por daños en la cabecera del puente. Tampoco cuenta con paso alterno.
  • Los Córdobas, vía Puerto Rey–Montería (Km 19+350), por fractura del Puente Jalisco. La vía alterna es Medellín–Caucasia–Planeta Rica–Montería.
  • Por su parte, en Lorica (sector Sabana Acosta), vía Tuchín–Momil (Km 23+100), por caída de puente sobre el arroyo Ejem. No hay vía alterna.
  • Finalmente, la ruta Santa Marta–Palomino (Km 37+700), tuvo el colapso del Puente Mendihuaca. La ruta alterna es Zona Bananera–Fundación–Bosconia–Valledupar.

De manera complementaria, el más reciente reporte de la Policía menciona 26 cierres parciales, que permiten el tránsito bajo ciertas condiciones o alternancia, pero que igualmente generan restricciones y tiempos de espera para los usuarios de las vías. Estos cierres se dan en corredores estratégicos y rutas que conectan regiones del interior con las zonas costeras y algunas conducen a cascos urbanos importantes, como en Antioquia o Magdalena.

Fuertes lluvias en Bogotá durante este domingo, 30 de noviembre
Las fuertes lluvias han tenido un impacto en la movilidad de los colombianos.

La temporada de lluvias también ha generado un volumen alto de emergencias viales a nivel nacional. Según estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Transporte, en lo que va de 2026 se han registrado aproximadamente 200 emergencias viales, siendo 176 en la red no concesionada a cargo de Invías y 24 en vías concesionadas administradas por la ANI. Estas emergencias abarcan deslizamientos de tierra, pérdida de banca, inundaciones y afectaciones estructurales en puentes y taludes.

La situación sigue evolucionando conforme avanzan las lluvias y se actualizan los registros de cierres, por lo que se mantiene la alerta sobre el impacto que estas condiciones pueden tener sobre la movilidad y la seguridad en las carreteras del país.

