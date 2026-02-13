La capital antioqueña habilitó puntos de acopio y canales de donación para apoyar a miles de familias afectadas por las inundaciones en Urabá y Córdoba.

La temporada de lluvias que golpea al Urabá antioqueño y al departamento de Córdoba ha motivado una respuesta humanitaria desde Medellín, donde la administración distrital mantiene activa una campaña oficial de recolección de ayudas para las comunidades damnificadas.

Bajo el mensaje institucional de solidaridad, el Distrito ha dispuesto espacios para recibir donaciones en especie y recursos económicos destinados a las familias afectadas por inundaciones, desbordamientos de ríos y pérdidas materiales.

Según informó la Alcaldía de Medellín, la ciudad habilitó puntos de acopio en bibliotecas públicas, centros de desarrollo social, terminales de transporte y dependencias institucionales, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y empresarial.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que la iniciativa ha permitido reunir toneladas de alimentos no perecederos y otros suministros básicos, los cuales están siendo enviados a las zonas afectadas.

Estas acciones se vienen haciendo en coordinación con organizaciones humanitarias como el Banco de Alimentos y la Corporación Presentes, así como con autoridades regionales.

Medellín es solidario con quien nos necesita.

Desde la ciudad y la @AlcaldiadeMed ayudamos a tatas familias que hoy nos necesitan tanto en Urabá como en Córdoba.

Nuestra solidaridad. pic.twitter.com/gj7xNyL0lA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 9, 2026

Campaña solidaria busca enviar ayudas humanitarias a Urabá y Córdoba

La campaña de Medellín se articula con la respuesta del Gobierno nacional frente a la emergencia invernal en Córdoba y el Urabá, donde miles de familias han resultado afectadas.

La UNGRD y la Presidencia han desplegado ayuda humanitaria, albergues temporales y envíos de suministros básicos, mientras las autoridades locales invitan a donar por canales oficiales para garantizar una distribución transparente.

Puntos de acopio oficiales en Medellín (donaciones para Urabá y Córdoba)

Centros y dependencias distritales

Centro de Desarrollo Social de Laureles

Hall principal de la Alcaldía de Medellín

Bibliotecas públicas

Biblioteca El Poblado

Biblioteca San Javier

Biblioteca Belén

Biblioteca 12 de Octubre

Biblioteca La Ladera

Biblioteca San Antonio de Prado

Otros puntos institucionales

Estación de Bomberos de San Antonio de Prado

Terminal del Norte

Terminal del Sur

Estos puntos fueron habilitados por la Alcaldía de Medellín dentro de la campaña institucional de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por las lluvias en Urabá y Córdoba, con apoyo de organizaciones humanitarias y autoridades regionales.

Mientras las lluvias continúan afectando a miles de familias en Córdoba y el Urabá, las autoridades advierten que la emergencia podría prolongarse en los próximos días.

La campaña solidaria liderada desde Medellín busca acelerar la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas, en medio de llamados urgentes para donar por canales oficiales y fortalecer la respuesta frente a una temporada invernal que sigue dejando graves impactos humanitarios.