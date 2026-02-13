Medellín

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

La Alcaldía de Medellín y organizaciones humanitarias coordinan una campaña de donaciones en especie y dinero para atender a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el norte del país.

Margarita Briceño Delgado

13 de febrero de 2026, 8:17 a. m.
Ayudas humanitarias y donaciones para las comunidades afectadas por las lluvias en Urabá y Córdoba, en medio de la emergencia invernal. Foto: Getty Images

La capital antioqueña habilitó puntos de acopio y canales de donación para apoyar a miles de familias afectadas por las inundaciones en Urabá y Córdoba.

La temporada de lluvias que golpea al Urabá antioqueño y al departamento de Córdoba ha motivado una respuesta humanitaria desde Medellín, donde la administración distrital mantiene activa una campaña oficial de recolección de ayudas para las comunidades damnificadas.

Bajo el mensaje institucional de solidaridad, el Distrito ha dispuesto espacios para recibir donaciones en especie y recursos económicos destinados a las familias afectadas por inundaciones, desbordamientos de ríos y pérdidas materiales.

Según informó la Alcaldía de Medellín, la ciudad habilitó puntos de acopio en bibliotecas públicas, centros de desarrollo social, terminales de transporte y dependencias institucionales, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana y empresarial.

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que la iniciativa ha permitido reunir toneladas de alimentos no perecederos y otros suministros básicos, los cuales están siendo enviados a las zonas afectadas.

Estas acciones se vienen haciendo en coordinación con organizaciones humanitarias como el Banco de Alimentos y la Corporación Presentes, así como con autoridades regionales.

Campaña solidaria busca enviar ayudas humanitarias a Urabá y Córdoba

La campaña de Medellín se articula con la respuesta del Gobierno nacional frente a la emergencia invernal en Córdoba y el Urabá, donde miles de familias han resultado afectadas.

La UNGRD y la Presidencia han desplegado ayuda humanitaria, albergues temporales y envíos de suministros básicos, mientras las autoridades locales invitan a donar por canales oficiales para garantizar una distribución transparente.

Puntos de acopio oficiales en Medellín (donaciones para Urabá y Córdoba)

Centros y dependencias distritales

  • Centro de Desarrollo Social de Laureles
  • Hall principal de la Alcaldía de Medellín

Bibliotecas públicas

  • Biblioteca El Poblado
  • Biblioteca San Javier
  • Biblioteca Belén
  • Biblioteca 12 de Octubre
  • Biblioteca La Ladera
  • Biblioteca San Antonio de Prado

Otros puntos institucionales

  • Estación de Bomberos de San Antonio de Prado
  • Terminal del Norte
  • Terminal del Sur

Estos puntos fueron habilitados por la Alcaldía de Medellín dentro de la campaña institucional de ayuda humanitaria para las familias damnificadas por las lluvias en Urabá y Córdoba, con apoyo de organizaciones humanitarias y autoridades regionales.

Medellín figura entre las ciudades con mayor tráfico del mundo en 2025: conductores perdieron 6 días de su año en un carro

Mientras las lluvias continúan afectando a miles de familias en Córdoba y el Urabá, las autoridades advierten que la emergencia podría prolongarse en los próximos días.

La campaña solidaria liderada desde Medellín busca acelerar la llegada de ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas, en medio de llamados urgentes para donar por canales oficiales y fortalecer la respuesta frente a una temporada invernal que sigue dejando graves impactos humanitarios.

