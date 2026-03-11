Cierre en la avenida Caracas con calle 57: ¿cuándo inicia y cómo transitar por la zona?

Las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en Bogotá han generado ajustes en la movilidad de la ciudad, especialmente en los corredores donde se construye la primera línea del metro.

Este megaproyecto, considerado uno de los más importantes en la historia de la capital, ha obligado a implementar cierres viales temporales, desvíos y cambios en el funcionamiento de algunas estaciones del sistema de transporte masivo.

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

La Empresa Metro de Bogotá anunció el cierre nocturno de la intersección entre la avenida Caracas y la calle 57, una medida que busca facilitar los trabajos de construcción de la Línea 1 del metro.

Según la información divulgada por la Alcaldía, el cierre comienza este miércoles 11 de marzo y los trabajos se realizarán en horario nocturno entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Estas actividades se dan por el izaje de dovelas, que son piezas estructurales utilizadas en la construcción del viaducto por donde circularán los trenes del metro.

Avances en el metro de Bogotá por la Avenida Caracas. En la foto, a la altura del Centro Internacional. Foto: Empresa Metro de Bogotá

¿Cuáles son los desvíos que se implementarán en la intersección?

Las autoridades también informaron que durante el cierre se implementarán desvíos para facilitar la movilidad de quienes transiten por este sector de la ciudad.

Por ejemplo, los vehículos que se dirijan hacia el occidente desde la carrera 13 deberán tomar la calle 53 al occidente, luego girar a la derecha por la carrera 16 y finalmente retomar su recorrido a la altura de la calle 57.

En el caso de los conductores que se desplacen hacia el oriente, las autoridades indicaron que quienes circulen por la calle 57 deberán girar a la derecha por la carrera 15 y continuar hasta la calle 53 para seguir su trayecto hacia ese sector de la ciudad.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que transitan habitualmente por este sector planear sus desplazamientos y estar atentos a los cambios en la movilidad mientras continúan las intervenciones en la zona.

¿Cómo avanzan las obras del metro de Bogotá?

El avance de las obras del metro ha implicado intervenciones progresivas en distintos tramos de la avenida Caracas, uno de los corredores estratégicos del trazado del proyecto. Allí se desarrollan trabajos para la instalación de columnas, vigas y otras estructuras que permitirán soportar el sistema elevado que recorrerá gran parte de la ciudad.

Según información divulgada por la administración distrital, la construcción de la Línea 1 del metro continúa avanzando y ya supera el 73 % de ejecución.