Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Se trata de uno de los paraderos provisionales, que a la fecha suma seis en la avenida Caracas.

Camilo Eduardo Velásquez

26 de febrero de 2026, 1:21 p. m.
Entérese en SEMANA de los últimos cambios en TransMilenio. Foto: TransMilenio

Debido a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, a partir del 28 de febrero se habilitará el vagón sur de una de las estaciones de TransMilenio más importantes de la avenida Caracas.

Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

La estación de la Avenida 39 está cerrada desde julio de 2025, por lo que se habilitó un paradero temporal, mientras avanzan los trabajos de demolición y construcción de la nueva infraestructura. Esta remodelación busca integrar el metro de la ciudad con el TransMilenio.

A partir de este sábado 28, se habilitará la operación del vagón número 1 de la estación temporal Av. 39. Este paradero temporal está ubicado en la avenida Caracas con calle 37. El acceso sur de la misma facilitará el acceso al sistema y garantizará a los ciudadanos su movilidad.

Rutas habilitadas en la estación temporal av. 39

  • 6
  • 8
  • A60
  • F60
  • B74
  • J74

Estas rutas garantizarán a los ciudadanos su desplazamiento a las troncales de la Calle 80, Autonorte, Caracas Centro y Américas. Sin embargo, para los usuarios que no tengan clara la operación del paradero, TransMilenio habilitará señalización, torniquetes, personal que podrá guiar a los usuarios, entre otros.

La apertura del primer vagón generará la suspensión en la operación de los vagones 2 y 3, así como el acceso norte de la estación temporal. El nuevo ingreso se habilitará cerca de la calle 37, sobre la avenida Caracas.

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.
TransMilenio avisó importante cambio en una de sus estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Estaciones temporales habilitadas

A la fecha, hay seis estaciones temporales al servicio de la ciudadanía, mientras avanza la construcción del metro de Bogotá. Todas ellas por la troncal de la avenida Caracas, que es donde se cumple con la primera línea del proyecto.

  • Calle 57
  • Calle 22
  • Jiménez
  • Marly
  • Calle 34
  • Calle 39

Desde TransMilenio se invita a consultar rutas y horarios desde la aplicación TransmiApp y, así mismo, recargar su tarjeta Tullave de manera digital o en las diferentes taquillas de las estaciones.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Los cambios serán actualizados en la plataforma digital, lo cual les permitirá a los ciudadanos planear sus viajes con anticipación y realizar jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.

Estas estaciones temporales le permiten a la entidad llevar a cabo la construcción de los nuevos paraderos, junto con las vías del nuevo metro que tendrá la ciudad.

