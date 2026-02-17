Arrancaron los pasajes gratis en TransMilenio en Bogotá: así funciona el nuevo programa y los pasos para activar el beneficio

En Bogotá entró en vigor un programa de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán para que algunos ciudadanos, aquellos más vulnerables, pueden acceder a los servicios de TransMilenio gratis. Este, hasta el momento, es el sistema de transporte más usado por los bogotanos; para este año, el pasaje quedó en 3.550 pesos.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

La Secretaría de Integración Social distrital, junto con TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, fortaleció el sistema del servicio gratuito para la población más vulnerable de la ciudad.

La nueva medida reemplaza anteriores programas donde se hacían descuentos a la tarifa. Ahora, la administración local hace entrega de tarjetas TuLlave personalizadas, con una cantidad de pasajes mensuales según el perfil socioeconómico de cada caso particular.

Entre los beneficiados, se encuentran las personas mayores de 62 años. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los bogotanos beneficiados, a partir del 2026, son:

Personas en situación de pobreza extrema y moderada

Personas mayores de 62 años

Personas con discapacidad

Desde febrero, de acuerdo con la información de la Secretaría de Integración Social y de la Alcaldía, el programa se extiende a:

Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado, quienes reciben apoyo para desplazarse a servicios de salud, cuidado, formación y actividades comunitarias.

Personas exhabitantes de calle, actualmente vinculadas al servicio de Hospedaje Social, en procesos de resocialización e inclusión productiva.

en procesos de resocialización e inclusión productiva. Personas que habitan en viviendas tipo pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.

Las personas deben activar la tarjeta personalizada en las estaciones o en lo autoservicios. Foto: Semana

“Por primera vez: Ya arrancaron los pasajes gratis de @TransMilenio para exhabitantes de calle y personas que viven en pagadiario", informó Roberto Angulo, el secretario de Integridad Social, en un publicación en sus redes sociales el pasado lunes, 16 de febrero.

“La asignación de los pasajes se realiza con base en los criterios de focalización vigentes, priorizando a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad”, detalla la entidad distrital en su página web. Las personas que estén interesadas en hacer parte de la iniciativa, deben ingresar al portal web de la secretaría y consultar si con sus características cumple los requisitos para acceder a los pasajes gratis.

📣 ¡Atención! Por primera vez| Ya arrancaron los pasajes gratis de @TransMilenio para exhabitantes de calle y personas que viven en pagadiario



Acá les contamos por qué esto es un hito de equidad para la alcaldía de @CarlosFGalan.#AquíSíPasa pic.twitter.com/fazUn8Jw7m — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) February 16, 2026

Para poder acceder los pasajes gratis, es indispensable que los beneficiados cuentan con la tarjeta TuLlave personalizada, por ese medio la administración hará las recargas correspondientes. Para activar los pasajes, las personas pueden realizar el proceso en las taquillas de las estaciones de TransMilenio o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.