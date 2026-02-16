TransMilenio realiza ajustes periódicos en sus servicios para atender mejor las necesidades de los usuarios, optimizar la operación y responder a la dinámica de la demanda en distintos corredores y horas del día. En los últimos años, estos cambios han sido parte de una estrategia más amplia para mejorar la experiencia de viaje y la eficiencia del sistema frente a la alta congestión vehicular que caracteriza a la capital del país.

La red de TransMilenio, integrada por buses articulados y servicios zonales, ha experimentado modificaciones en diferentes rutas durante 2026, principalmente por las obras del metro. Sin embargo, la medida que recaerá sobre esta ruta será para ampliar el tiempo en el que opera de lunes a jueves.

La ruta M86 es ofrecida en estos buses híbridos. Foto: Guillermo Torres / Semana

A partir del 16 de febrero, el servicio M86 de TransMilenio modifica su horario de operación, según informó el sistema en un comunicado oficial publicado en su página de X. Este ajuste tiene como propósito adecuar el servicio al comportamiento actual de la demanda de usuarios, mejorar las frecuencias en momentos de mayor utilización y garantizar una prestación más ajustada a los flujos de movilidad que se registran diariamente.

Originalmente, la ruta M86 operaba en un horario que cubría tanto las horas pico de la mañana como de la tarde, con una atención continua en jornada diurna. Con el cambio anunciado, se mantiene el horario de salida de los servicios, que es a las 4:30 a.m., pero se amplía la cobertura en la en las noches hasta las 11:00 p. m., superando el horario anterior que culminaba a las 10:05 p. m. (de lunes a viernes) y 10:15 p. m. (sábados).

El propósito explícito de la Secretaría Distrital de Movilidad es favorecer la movilidad de quienes utilizan este servicio fuera de las horas tradicionales de trabajo o estudios, especialmente quienes dependen de la ruta para desplazamientos laborales, de logística o actividades nocturnas.

Sin embargo, los domingos y festivos contarán con una reducción de 15 minutos en el horario de salida del último servicio, pasando de las 9:15 p. m. a las 9:00 p. m.

La Alcaldía distrital indicó que los usuarios podrán consultar los nuevos horarios en la página oficial de TransMilenio y en los puntos de atención al cliente de las estaciones. Asimismo, la Secretaría Distrital de Movilidad reiteró la importancia de que los pasajeros verifiquen los cambios de horario antes de planificar sus viajes, dados los cambios que se han venido presentando en diferentes rutas.