La estación Avenida Jiménez (avenida Caracas) dejará de operar este 7 de febrero de 2026 para permitir la continuidad de las obras de la Primera Línea del Metro. De manera simultánea, entrará en funcionamiento una estación temporal.

Obras Metro de Bogotá Estación 2 a la altura del Portal Américas Foto: Guillermo Torres / Semana

Con esta apertura, ya son cinco estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas Centro, como parte de las medidas implementadas para facilitar el acceso al sistema y garantizar la movilidad de los usuarios durante las obras.

A partir de esta fecha entrará en operación la estación temporal Avenida Jiménez, ubicada sobre la avenida Caracas entre calles 10 y 8, a 300 metros del túnel peatonal que conecta con la estación Avenida Jiménez de la troncal Caracas. Esta última cerrará de manera temporal para permitir el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“La articulación con la empresa Metro nos ha permitido planear la puesta en operación de las estaciones temporales de manera simultánea a los cierres necesarios por las obras del Metro. Nuestra prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, afirmó Lucy Cucaita, directora de Operación Troncal de TransMilenio.

Los servicios que se prestan en la estación Avenida Jiménez seguirán operando con algunas modificaciones. Foto: TransMilenio

Modificación de servicio en estación existente.

Con el cierre del acceso al túnel y de la salida por la calle 11, los tres vagones de la estación Avenida Jiménez ubicados sobre la avenida Caracas dejarán de operar.

Los desplazamientos desde y hacia el Eje Ambiental y la troncal Américas se realizarán a través del servicio ruta fácil 5, disponible en la nueva estación temporal sobre la avenida Caracas, que suple la conexión que los usuarios realizaban a través del túnel para utilizar los servicios ofertados sobre la calle 13 y sobre Américas. Ahora, si un usuario de la troncal Américas necesita conectar con la troncal Caracas Sur, lo hará por medio de la ruta fácil 5.

Estación temporal Avenida Jiménez

La estación temporal Avenida Jiménez, por su parte, inicia operación con tres vagones, con servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas con las rutas: 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54. Hacia las Caracas Sur y Carrera 10 funcionarán los servicios: 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18.

Avenida Jiménez Foto: Guillermo Torres Reina

Planee su viaje con anticipación

Los usuarios pueden consultar rutas y horarios en la TransMiApp, recargar su tarjeta Tullave de manera digital o en taquillas, y planear sus viajes con anticipación. Además, equipos en territorio realizan jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles.