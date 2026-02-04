Avisan a ciclistas y peatones para jornada del Día sin Carro y sin Moto de este jueves, 5 de febrero: evite multas por despistado

Este jueves 5 de febrero, se celebra una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, por lo que la Secretaría de Movilidad entregó recomendaciones especiales a los ciudadanos que se convertirán en peatones o en ciclistas durante este día.
Cabe señalar que durante esta jornada, la mayoría de los ciudadanos utilizarán el servicio público de transporte, a través de TransMilenio, servicios alimentadores, buses zonales o SITP, razón por la que hay que tener en cuenta algunas condiciones especiales para planear los recorridos y moverse con seguridad por las calles de la capital.
De igual forma, los biciusuarios se incrementarán, por lo que es clave saber que habrá más ciclistas con los que se deberá compartir la vía y que hay normas que se deben cumplir para no ser sancionados con multas o comparendos.
Recomendaciones para el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
- Siempre dé el paso en las vías. Cuide a quienes no tienen más chasis que su propio cuerpo.
- Cumpla las normas de tránsito. No están para molestar, sino para proteger la vida y la de los demás.
- Planee su trayecto con anticipación. Habrá algunas vías deshabilitadas, así que infórmese y vaya a la fija.
- ¿Viaja en bici? Protéjase y hágase visible. Póngase el casco de forma correcta y en la noche no olvide encender las luces de su bicicleta. Roja atrás y blanca al frente.
- No pierda de vista el camino. El celular o cualquier otro dispositivo roba su atención y un segundo de distracción podría ser fatal. Recuerde siempre que la vida es la prioridad en las vías.
Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Durante la jornada, no podrán circular
- Carros y motos particulares.
- Carros con permiso de pico y placa solidario
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
- Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.
Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrán el día al final del periodo adquirido.
Sí podrán circular
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/om domicilio
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicios públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos militares, de Policía Nacional, de Organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.