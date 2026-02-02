Vehículos

Este es el listado de vehículos que sí podrán movilizarse durante el día sin carro y moto en Bogotá

La medida será entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de febrero de 2026, 2:12 a. m.
Día sin carro y moto en Bogotá.
Día sin carro y moto en Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El próximo jueves 5 de febrero se realizará en la ciudad de Bogotá la versión número 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, con el fin de dar un nuevo respiro a la movilidad.

Durante la jornada, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente.

Día sin carro y sin moto vuelve a poner en el debate la movilidad y la calidad del aire en Bogotá: “La contaminación no es un problema abstracto”

“En el ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, anímate a subirte a la bicicleta; recuerda que tenemos más de 683 km de ciclorruta para que te conectes con la ciudad”, indicó la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada no podrán circular:

  • Carros y motos particulares.
  • Carros con permiso de pico y placa solidario
  • Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
  • Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
  • Vehículos híbridos o a gas.
  • Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
  • Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.  

Los vehículos con permiso de pico y placa solidario se repondrán el día al final del periodo adquirido”, indicó la Alcaldía de Bogotá.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

Vehículos

Santiago de Chile, la ciudad latinoamericana con el mejor sistema de transporte, según estudio: ¿Cómo le fue a Bogotá?

Vehículos

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

Vehículos

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

Vehículos

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno

Vehículos

Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Cultura

Así se percibió la geometría bogotana desde las alturas, en su 27 Día sin Carro

Bogotá

Día sin Carro y sin Moto en Bogotá: ¿a qué hora empieza y cómo funcionará TransMilenio?

Vehículos que sí podrán circular:

  • Transporte público.
  • Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.
  • Transporte para personas con discapacidad.
  • Vehículos de emergencia.
  • Transporte escolar.
  • Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
  • Servicio públicos domiciliarios. 
  • Destinado al control de tráfico. 
  • Caravana presidencial.
  • Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá. 
  • Vehículos diplomáticos o consular.
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
  • Carrozas fúnebres.
  • Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
  • Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
  • Transporte de valores.

Más de Vehículos

Día sin carro en Bogotá

Este es el listado de vehículos que sí podrán movilizarse durante el día sin carro y moto en Bogotá

.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Cambia pico y placa en Cali para este martes, 3 de febrero; revise y evite comparendos

TransMilenio reporta afectaciones de movilidad.

Santiago de Chile, la ciudad latinoamericana con el mejor sistema de transporte, según estudio: ¿Cómo le fue a Bogotá?

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Los países donde la licencia de conducción colombiana es válida; esto debe hacerse para poder manejar en el extranjero

La aplicación dejó clara su posición frente al proyecto radicado por el Gobierno.

Uber le responde al Gobierno por proyecto que “criminaliza” el uso de aplicaciones: “Confunde la innovación con amenaza”

Conductores de aplicaciones de transporte se verían afectados por proyecto radicado por el Gobierno.

Se quedarían sin carro hasta por 3 meses: conductores de Uber, Didi y otras aplicaciones, contra las cuerdas por cuenta del Gobierno

El presidente Trump confirmó tarifas arancelarias para los carros que ingresen a Estados Unidos.

Vehículos eléctricos: “Cuestión de ideología” que puede afectar el futuro de la industria en Estados Unidos

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

¿Cuántos carros eléctricos se vendieron en el mundo durante 2025? China y Estados Unidos, dos realidades opuestas

Según Fedesarrollo, si las plataformas no existieran, 39 % de quienes hoy trabajan en ellas no tendrían empleo.

Proyecto de Gobierno buscaría acabar con Uber, Didi y más plataformas de transporte: multas por hasta 4,7 millones para conductores

Noticias Destacadas