El próximo jueves 5 de febrero se realizará en la ciudad de Bogotá la versión número 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, con el fin de dar un nuevo respiro a la movilidad.
Durante la jornada, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente.
“En el ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, anímate a subirte a la bicicleta; recuerda que tenemos más de 683 km de ciclorruta para que te conectes con la ciudad”, indicó la Secretaría de Movilidad de Bogotá.
Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Durante la jornada no podrán circular:
- Carros y motos particulares.
- Carros con permiso de pico y placa solidario
- Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción.
- Vehículos híbridos o a gas.
- Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.
- Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.
“Los vehículos con permiso de pico y placa solidario se repondrán el día al final del periodo adquirido”, indicó la Alcaldía de Bogotá.
Vehículos que sí podrán circular:
- Transporte público.
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.
- Transporte para personas con discapacidad.
- Vehículos de emergencia.
- Transporte escolar.
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.
- Servicio públicos domiciliarios.
- Destinado al control de tráfico.
- Caravana presidencial.
- Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.
- Vehículos diplomáticos o consular.
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.
- Carrozas fúnebres.
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.
- Transporte de valores.