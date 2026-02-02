El próximo jueves 5 de febrero se realizará en la ciudad de Bogotá la versión número 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, con el fin de dar un nuevo respiro a la movilidad.

Durante la jornada, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente.

Día sin carro y sin moto vuelve a poner en el debate la movilidad y la calidad del aire en Bogotá: “La contaminación no es un problema abstracto”

“En el ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, anímate a subirte a la bicicleta; recuerda que tenemos más de 683 km de ciclorruta para que te conectes con la ciudad”, indicó la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada no podrán circular:

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

“Los vehículos con permiso de pico y placa solidario se repondrán el día al final del periodo adquirido”, indicó la Alcaldía de Bogotá.

Vehículos que sí podrán circular: