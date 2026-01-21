Bogotá

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Para este año, la multa corresponde a $ 633.200.

Danna Valeria Figueroa Rueda

22 de enero de 2026, 1:01 a. m.
Así será el Día Sin Carro en Bogotá.
Así será el Día Sin Carro en Bogotá. Foto: Jorge Orozco/ El País

Bogotá vivirá su versión número 28 del Día Sin Carro y Sin Moto, que este año tendrá lugar el jueves 5 de febrero, según lo establecido por la consulta popular de 2000 y reglamentado en el Decreto Único del Sector Movilidad.

Durante la jornada, los carros particulares y las motos estarán restringidos entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., aunque la norma contempla excepciones para garantizar el funcionamiento de la ciudad. La medida incluye sanciones económicas y la posibilidad de inmovilización de los vehículos que incumplan la disposición.

El Distrito recordó que quienes transiten en horas prohibidas estarán sujetos a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, denominada “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Para este año, la multa corresponde a $ 633.200, además del costo de grúa y patio de inmovilización. Esta sanción aplica tanto para carros particulares como para motos que no cuenten con los permisos establecidos por la norma.

Entre los vehículos que sí podrán circular se encuentran los de transporte público, los utilizados para personas con discapacidad, los de emergencia, transporte escolar plenamente identificados, vehículos con capacidad para más de diez pasajeros y aquellos destinados al control y mantenimiento de servicios públicos.

También se incluyen los vehículos de transporte de valores, motos de empresas de mensajería y domicilios con identificación, carros eléctricos o de cero emisiones, carrozas fúnebres, vehículos militares, de la Policía Nacional y organismos de seguridad, vehículos diplomáticos o consulares, y motocicletas de vigilancia privada autorizadas.

El sistema de transporte público de Bogotá funcionará normalmente, con refuerzos en la flota. TransMilenio informó que pondrá a disposición 10.482 buses troncales, alimentadores, TransMiZonal y duales, además de 163 cabinas de TransMiCable.

Para quienes se desplacen en bicicleta, el Distrito cuenta con 683 kilómetros de ciclorrutas habilitadas, así como 8.001 cupos de cicloparqueaderos distribuidos en 27 puntos del sistema.

También estarán disponibles vías habilitadas para ciclistas en algunos tramos de la ciclovía dominical. Para el resto de usuarios, estarán operando normalmente las rutas alimentadoras y troncales del SITP, así como 37.000 taxis que atenderán la demanda de la jornada.

La Secretaría de Ambiente de Bogotá realizará monitoreo de calidad del aire y ruido urbano durante la jornada. Las mediciones se llevarán a cabo con 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, la Red Colaborativa de Microsensores y cinco operativos de control de fuentes móviles.

Según declaraciones de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, la jornada busca ofrecer alternativas de transporte y movilidad, y recordó que el 70 % de las personas en Bogotá se mueve regularmente en transporte público, bicicleta o caminando.

