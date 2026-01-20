Vacantes activas en Bogotá para personas con y sin experiencia

Acceder a un empleo formal representa un paso clave para quienes están incursionando en el mundo laboral, especialmente para las personas que aún no cuentan con experiencia. En Bogotá, se mantienen activas vacantes dirigidas tanto a candidatos que buscan su primera oportunidad como a quienes ya han tenido algún recorrido laboral.

Estas ofertas permiten a muchos postulantes adquirir experiencia, fortalecer habilidades y comenzar a construir una trayectoria profesional, en una ciudad que concentra una amplia oferta de empleo y opciones en distintos niveles de formación.

Para los candidatos, es importante preparar una hoja de vida clara y actualizada, resaltar habilidades, estudios, prácticas académicas o cursos realizados, y revisar con atención los requisitos de cada vacante antes de postularse.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas oportunidades de empleo destacadas.

En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Analista de comunicaciones

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Este puesto ofrece una plataforma única para desarrollarse profesionalmente, con oportunidades constantes de aprendizaje y crecimiento dentro de un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación externa que fortalezcan la relación con clientes.

Planificar y gestionar el calendario de contenidos para redes sociales.

Crear piezas gráficas y materiales visuales para medios digitales y físicos, alineados con el manual de marca.

Redactar y estructurar contenidos escritos para diferentes canales.

Monitorear el desempeño de canales digitales y generar reportes de resultados.

Administrar directamente los canales de comunicación digital.

Apoyar la comunicación de eventos institucionales y comerciales.

Articular la estrategia de comunicaciones con áreas como Mercadeo y Comercial.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Social, Publicidad o Diseño Gráfico.

Experiencia mínima de 3 años como analista de comunicaciones o en roles similares.

Conocimientos avanzados en herramientas de diseño gráfico.

Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

¡Postúlese aquí!

Analista administrativo y financiero

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.701.000

El propósito del cargo será apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía, asegurando la correcta liquidación de rutas, control de inventarios y registro de gastos.

Responsabilidades:

Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.

Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.

Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.

Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.

Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.

Requerimientos:

Formación académica: Tecnólogo o profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.

Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.

¡Postúlese aquí!

Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá: revise cómo aplicar gratis

Realizador audiovisual

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

Su misión será dar vida a los cursos virtuales mediante la creación de videos educativos de alto impacto, participando en todo el proceso: desde la grabación en estudio hasta el desarrollo, edición, animación y montaje de contenidos que conecten con los estudiantes.

Responsabilidades:

Grabar y producir videos cortos y largos para nuestros cursos en línea.

Realizar grabaciones de contenido educativo digital en estudio con equipos semiprofesionales (chroma key, manejo de dos cámaras, sets básicos de iluminación y sonido).

Desarrollar y realizar ajustes del contenido digital, incluyendo edición, animación, mezcla y montaje del material, basados en storyboards y audios entregados.

Editar y animar contenidos para que sean claros, dinámicos y atractivos.

Crear storyboards y proponer ideas creativas que mejoren la experiencia de aprendizaje.

Asegurar la calidad de cada entrega y colaborar con un equipo que innova constantemente en educación digital.

Requerimientos:

Profesional en Producción Audiovisual, Realización Audiovisual, Diseño Gráfico o áreas afines.

Manejo intermedio de herramientas de diseño y edición, con experiencia práctica en After Effects, Adobe Premiere Pro, Illustrator y Photoshop.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar motorizado - Sin experiencia

Empresa: Telcos Ingeniería

Salario: 2.600.000

Telcos Ingeniería, líder en servicios de instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, está en búsqueda de un auxiliar que sea vigilante o mensajero y cuente con moto para formar parte de su equipo en Bogotá.

Requerimientos:

Bachiller preferiblemente.

Licencia de conducción A2 vigente.

Poseer motocicleta propia.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y algunos domingos.

¡Postúlese aquí!

Analista de diseño gráfico

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

En este rol, el candidato ideal contribuirá a conectar emocionalmente a los clientes con productos de moda a través de diseños frescos y creativos.

Responsabilidades:

Recibir y analizar solicitudes para ejecución de piezas gráficas.

Idear y conceptualizar diseños que alineen con objetivos de marcas.

Crear artes impresos y digitales (vitrinas trípodes publicaciones en redes sociales).

Coordinar con proveedores externos para garantizar calidad.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Diseño Visual o Publicidad.

Mínimo un año de experiencia.

Conocimiento en herramientas de diseño.

Habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.