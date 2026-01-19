Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá: revise cómo aplicar gratis

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales motores de empleo en el país y, en medio de los esfuerzos por fortalecer la recuperación laboral y reducir los niveles de informalidad, reconocidas empresas han abierto vacantes dirigidas a personas que buscan empleo en la capital.

Las oportunidades disponibles abarcan distintos sectores económicos, como salud, servicios, comercio, administración y logística, con opciones para personas con y sin experiencia. Además, estas ofertas están orientadas a promover la vinculación laboral formal, ofreciendo condiciones que aportan estabilidad y acceso a prestaciones de ley.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Odontólogo general

Empresa: Compensar

Salario: 4.000.000

Si cuenta con más de 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial y ha completado el curso de Radioprotección, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.

Realizar diagnósticos dentales precisos.

Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.

Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

Título profesional en Odontología.

Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial

Curso de Radioprotección completo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista en formación comercial

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

El propósito de este cargo será asesorar, formar y apoyar técnicamente a la fuerza de ventas en conocimiento de gestión de piso de venta, servicio y técnicas de venta de acuerdo con la experiencia del CJM (Costumer Journey Map).

Responsabilidades:

Garantizar la inducción, entrenamiento y formación en zonas y tiendas a nivel nacional e internacional.

Revisar y estructurar el contenido entregado por las áreas para el micrositio de tiendas.

Participar en proyectos comerciales y asegurar la transferencia de conocimiento a los cargos correspondientes.

Apoyar en la elaboración de multimedia, instructivos y comunicados para las tiendas.

Realizar visitas a tiendas, identificar falencias y establecer planes de acción según el CJM.

Elaborar evaluaciones, informes y presentaciones para el seguimiento de acciones y medición de eficacia.

Identificar las necesidades de la Dirección de Ventas y proponer planes de trabajo y formación en línea con las estrategias de la gerencia y la compañía.

Requerimientos:

Profesional en ciencias sociales (psicología, trabajo social, docente), administración o afines.

Experiencia de 2 años en formación y entrenamiento de equipos comerciales de alto rendimiento en el sector retail – Moda.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero especialista en cuidado critico

Empresa: Keralty

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Como enfermero(a) especialista en cuidado crítico, será una pieza clave en el equipo, contribuyendo directamente al cuidado intensivo de los pacientes.

Responsabilidades:

Brindar atención especializada a los pacientes en unidades de cuidado intensivo.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los pacientes críticamente enfermos.

Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.

Mantener registros precisos y detallados de la atención brindada a cada paciente.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Licenciatura en Enfermería con especialización en cuidado crítico.

Mínimo 3 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos.

Habilidad comprobada en el manejo de equipos médicos avanzados

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Compromiso con la mejora continua y el aprendizaje.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor comercial

Empresa: Rappi

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Si tiene experiencia liderando equipos de alto rendimiento y desea marcar la diferencia en un entorno dinámico, ¡este es su lugar!

Responsabilidades:

Dirigir un equipo de 15 a 20 agentes en ventas en frío y retención de clientes.

Motivar y liderar al equipo en prospección y venta consultiva B2B.

Diseñar e implementar planes de acción para mejorar el rendimiento.

Analizar métricas de desempeño usando Excel avanzado y Power BI.

Implementar estrategias de crecimiento de cuentas y expansión de mercado.

Mantener una presencia activa y visible para impulsar resultados.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.

1-2 años de experiencia en supervisión de ventas, coordinación comercial o como team leader comercial.

Experiencia en ventas en frío y desarrollo de negocios.

Manejo avanzado de Excel y Power BI.

Perfil proactivo con pensamiento crítico y fuerte sentido de ownership.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Nutricionista

Empresa. Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.

Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.

Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.

Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.

Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.

Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.

Requerimientos:

Título universitario en Nutrición y Dietética.

Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.

Conocimientos en interventoría de los servicios alimentarios.

Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

Excelentes habilidades de comunicación y empatía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.