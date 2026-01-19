Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá: revise cómo aplicar gratis

Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales motores de empleo en el país y, en medio de los esfuerzos por fortalecer la recuperación laboral y reducir los niveles de informalidad, reconocidas empresas han abierto vacantes dirigidas a personas que buscan empleo en la capital.
Las oportunidades disponibles abarcan distintos sectores económicos, como salud, servicios, comercio, administración y logística, con opciones para personas con y sin experiencia. Además, estas ofertas están orientadas a promover la vinculación laboral formal, ofreciendo condiciones que aportan estabilidad y acceso a prestaciones de ley.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Odontólogo general
Empresa: Compensar
Salario: 4.000.000
Si cuenta con más de 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial y ha completado el curso de Radioprotección, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.
- Realizar diagnósticos dentales precisos.
- Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.
- Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.
- Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Odontología.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial
- Curso de Radioprotección completo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista en formación comercial
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
El propósito de este cargo será asesorar, formar y apoyar técnicamente a la fuerza de ventas en conocimiento de gestión de piso de venta, servicio y técnicas de venta de acuerdo con la experiencia del CJM (Costumer Journey Map).
Responsabilidades:
- Garantizar la inducción, entrenamiento y formación en zonas y tiendas a nivel nacional e internacional.
- Revisar y estructurar el contenido entregado por las áreas para el micrositio de tiendas.
- Participar en proyectos comerciales y asegurar la transferencia de conocimiento a los cargos correspondientes.
- Apoyar en la elaboración de multimedia, instructivos y comunicados para las tiendas.
- Realizar visitas a tiendas, identificar falencias y establecer planes de acción según el CJM.
- Elaborar evaluaciones, informes y presentaciones para el seguimiento de acciones y medición de eficacia.
- Identificar las necesidades de la Dirección de Ventas y proponer planes de trabajo y formación en línea con las estrategias de la gerencia y la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en ciencias sociales (psicología, trabajo social, docente), administración o afines.
- Experiencia de 2 años en formación y entrenamiento de equipos comerciales de alto rendimiento en el sector retail – Moda.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Enfermero especialista en cuidado critico
Empresa: Keralty
Salario: 4.000.000 a 4.800.000
Como enfermero(a) especialista en cuidado crítico, será una pieza clave en el equipo, contribuyendo directamente al cuidado intensivo de los pacientes.
Responsabilidades:
- Brindar atención especializada a los pacientes en unidades de cuidado intensivo.
- Monitorear y evaluar el estado de salud de los pacientes críticamente enfermos.
- Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.
- Mantener registros precisos y detallados de la atención brindada a cada paciente.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Licenciatura en Enfermería con especialización en cuidado crítico.
- Mínimo 3 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos.
- Habilidad comprobada en el manejo de equipos médicos avanzados
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
- Compromiso con la mejora continua y el aprendizaje.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Supervisor comercial
Empresa: Rappi
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Si tiene experiencia liderando equipos de alto rendimiento y desea marcar la diferencia en un entorno dinámico, ¡este es su lugar!
Responsabilidades:
- Dirigir un equipo de 15 a 20 agentes en ventas en frío y retención de clientes.
- Motivar y liderar al equipo en prospección y venta consultiva B2B.
- Diseñar e implementar planes de acción para mejorar el rendimiento.
- Analizar métricas de desempeño usando Excel avanzado y Power BI.
- Implementar estrategias de crecimiento de cuentas y expansión de mercado.
- Mantener una presencia activa y visible para impulsar resultados.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, mercadeo o áreas afines.
- 1-2 años de experiencia en supervisión de ventas, coordinación comercial o como team leader comercial.
- Experiencia en ventas en frío y desarrollo de negocios.
- Manejo avanzado de Excel y Power BI.
- Perfil proactivo con pensamiento crítico y fuerte sentido de ownership.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Nutricionista
Empresa. Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 3.500.000 a 4.500.000
Si es un especialista en nutrición clínica comprometido con mejorar la vida de las personas a través de una alimentación saludable, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar las necesidades nutricionales de los pacientes.
- Crear planes de alimentación personalizados y adaptados a las necesidades individuales.
- Realizar seguimientos regulares para evaluar los objetivos de los pacientes y realizar ajustes en caso necesario.
- Proporcionar educación nutricional a los pacientes y sus familias.
- Colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de los pacientes.
- Participar en programas de investigación y desarrollo en el área de la nutrición clínica.
Requerimientos:
- Título universitario en Nutrición y Dietética.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área de nutrición clínica.
- Conocimientos en interventoría de los servicios alimentarios.
- Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.
- Excelentes habilidades de comunicación y empatía.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.