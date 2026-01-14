Trabajo sí hay: Bogotá abrió más de 90 mil oportunidades laborales

Bogotá registra la apertura de más de 90 mil oportunidades laborales activas, disponibles para personas con diferentes niveles de experiencia y formación. La cifra refleja la dinámica actual del mercado laboral en la capital y la continuidad de los procesos de contratación en distintos frentes.
Las vacantes se encuentran habilitadas para quienes buscan empleo por primera vez, desean retomar su vida laboral o evalúan un cambio profesional. Las oportunidades están disponibles en diversas modalidades y se concentran en procesos de selección que permanecen abiertos durante los próximos días.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, educación, comunicación, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Odontólogo general
Empresa: Compensar
Salario: 4.000.000
En Compensar están buscando un talentoso odontólogo general para formar parte del equipo.
Responsabilidades:
- Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.
- Realizar diagnósticos dentales precisos.
- Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.
- Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.
- Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.
Requerimientos:
- Título profesional en Odontología.
- Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial
- Curso de Radioprotección completo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de calidad académica
Empresa: Kuepa Edutech
Salario: 3.400.000
Su misión será liderar la gestión integral de la calidad académica, combinando análisis de datos, estrategia educativa y docencia directa para mejorar la retención, aprobación y experiencia de estudiantes y docentes.
Responsabilidades:
- Dictar clases en tu área de experticia (Ingenierías, Administración, Contaduría o asignaturas transversales).
- Usar tus propias clases como laboratorio de calidad, probando rúbricas, LMS y contenidos.
- Aportar una visión pedagógica práctica a los análisis académicos.
- Operar y mantener el mapa estudiantil (aprobación, asistencia, nivelación).
- Crear dashboards y tableros de control con Excel avanzado, Power BI o Looker.
- Diseñar estrategias
- Convertir datos en decisiones claras y accionables.
- Liderar inducciones, reinducciones y planes de crecimiento docente.
- Coordinar programación académica y asignación eficiente de recursos.
- Auditar clases y brindar retroalimentación constructiva basada en indicadores.
- Promover una cultura de mejora continua.
Requerimientos:
- Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Contaduría Pública o Economía.
- +1 año en análisis de datos y BI.
- +1 año en instituciones educativas o EdTech.
- Conocimientos en Excel avanzado Power BI y LMS.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Enfermero especialista en cuidado crítico
Empresa: Keralty
Salario: 4.000.000 a 4.800.000
Como enfermero(a) especialista en cuidado crítico, será una pieza clave en el equipo, contribuyendo directamente al cuidado intensivo de los pacientes.
Responsabilidades:
- Brindar atención especializada a los pacientes en unidades de cuidado intensivo.
- Monitorear y evaluar el estado de salud de los pacientes críticamente enfermos.
- Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.
- Mantener registros precisos y detallados de la atención brindada a cada paciente.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Licenciatura en Enfermería con especialización en cuidado crítico.
- Mínimo 3 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos.
- Habilidad comprobada en el manejo de equipos médicos avanzados
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
- Compromiso con la mejora continua y el aprendizaje.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Comunicador social
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Conconcreto busca un profesional comunicador social altamente motivado para enriquecer al equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.
- Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.
- Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.
- Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.
Requerimientos:
- Título profesional en Comunicación Social, Periodismo Publicidad o afines.
- Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.
- 3 años de experiencia general certificable.
- 1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.