Trabajo sí hay: Bogotá abrió más de 90 mil oportunidades laborales

Bogotá registra la apertura de más de 90 mil oportunidades laborales activas, disponibles para personas con diferentes niveles de experiencia y formación. La cifra refleja la dinámica actual del mercado laboral en la capital y la continuidad de los procesos de contratación en distintos frentes.

Las vacantes se encuentran habilitadas para quienes buscan empleo por primera vez, desean retomar su vida laboral o evalúan un cambio profesional. Las oportunidades están disponibles en diversas modalidades y se concentran en procesos de selección que permanecen abiertos durante los próximos días.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, educación, comunicación, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Odontólogo general

Empresa: Compensar

Salario: 4.000.000

En Compensar están buscando un talentoso odontólogo general para formar parte del equipo.

Responsabilidades:

Proveer atención odontológica general extramural a los pacientes.

Realizar diagnósticos dentales precisos.

Aplicar tratamientos adecuados según las necesidades del paciente.

Colaborar con el equipo médico para asegurar la calidad del servicio.

Mantener registros detallados de los tratamientos realizados.

Requerimientos:

Título profesional en Odontología.

Mínimo 2 años de experiencia en el área asistencial y comercial

Curso de Radioprotección completo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de calidad académica

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: 3.400.000

Su misión será liderar la gestión integral de la calidad académica, combinando análisis de datos, estrategia educativa y docencia directa para mejorar la retención, aprobación y experiencia de estudiantes y docentes.

Responsabilidades:

Dictar clases en tu área de experticia (Ingenierías, Administración, Contaduría o asignaturas transversales).

Usar tus propias clases como laboratorio de calidad, probando rúbricas, LMS y contenidos.

Aportar una visión pedagógica práctica a los análisis académicos.

Operar y mantener el mapa estudiantil (aprobación, asistencia, nivelación).

Crear dashboards y tableros de control con Excel avanzado, Power BI o Looker.

Diseñar estrategias

Convertir datos en decisiones claras y accionables.

Liderar inducciones, reinducciones y planes de crecimiento docente.

Coordinar programación académica y asignación eficiente de recursos.

Auditar clases y brindar retroalimentación constructiva basada en indicadores.

Promover una cultura de mejora continua.

Requerimientos:

Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Contaduría Pública o Economía.

+1 año en análisis de datos y BI.

+1 año en instituciones educativas o EdTech.

Conocimientos en Excel avanzado Power BI y LMS.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Enfermero especialista en cuidado crítico

Empresa: Keralty

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Como enfermero(a) especialista en cuidado crítico, será una pieza clave en el equipo, contribuyendo directamente al cuidado intensivo de los pacientes.

Responsabilidades:

Brindar atención especializada a los pacientes en unidades de cuidado intensivo.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los pacientes críticamente enfermos.

Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.

Mantener registros precisos y detallados de la atención brindada a cada paciente.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Licenciatura en Enfermería con especialización en cuidado crítico.

Mínimo 3 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos.

Habilidad comprobada en el manejo de equipos médicos avanzados

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Compromiso con la mejora continua y el aprendizaje.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comunicador social

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Conconcreto busca un profesional comunicador social altamente motivado para enriquecer al equipo y aportar al desarrollo de soluciones innovadoras de movilidad urbana.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de comunicación efectivas para el proyecto Transmilenio.

Coordinar actividades de comunicación organizacional y para el desarrollo con las comunidades involucradas.

Gestionar redes sociales y plataformas digitales para promover el proyecto.

Crear contenidos innovadores que resalten los logros del proyecto.

Requerimientos:

Título profesional en Comunicación Social, Periodismo Publicidad o afines.

Posgrado en Ciencias Sociales, Arquitectura o Urbanismo.

3 años de experiencia general certificable.

1 año de experiencia específica en proyectos con comunidad o infraestructura.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.