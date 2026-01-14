Bogotá tiene cientos de empleos disponibles. Aplicar es gratis

La capital colombiana cuenta con una oferta activa de vacantes de empleo para personas con diversos niveles de experiencia y formación, presentes en varios sectores económicos.
En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la capital colombiana, se mantienen abiertas convocatorias dirigidas a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, tecnología, atención al cliente y administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Asesor comercial externo
Empresa: Osya
Salario: 2.885.000 a 3.000.000
Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de manejar el portafolio financiero, centrado en microcréditos y recuperación de cartera.
Responsabilidades:
- Gestionar el portafolio financiero de la empresa.
- Realizar seguimiento y recuperación de cartera.
- Ofrecer microcréditos a clientes potenciales.
- Desarrollar y mantener relaciones con los clientes externos.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
Requerimientos:
- Formación técnica o tecnóloga en áreas financieras o comerciales.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente en el sector financiero.
- Habilidad para trabajar de manera independiente y bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para trabajar en horarios establecidos.
Analista senior de tecnología
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 3.000.000 a 4.000.000
Su desafío será desarrollar soluciones tecnológicas con calidad, en los tiempos acordados, con el fin de apoyar las diferentes estrategias de crecimiento y mejoramiento de servicio de la organización.
Responsabilidades:
- Solucionar incidencias y problemas de acuerdo con los ANS establecidos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones a su cargo.
- Desarrollar soluciones tecnológicas de acuerdo con plan establecido, con el fin de apoyar la planeación estratégica del banco.
- Establecer y mantener la integridad de la versión de los aplicativos a cargo con el fin de asegurar disponibilidad de servicio
Requerimientos:
- Ser profesional o estudiante Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Mecatrónica o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses relacionadas con los conocimientos específicos.
Ejecutivo(a) de servicio
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 2.578.000
En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas incluyendo seguros tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Coadministradora de tienda
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Como encargada segunda en la administración de tienda, será la responsable de garantizar una gestión eficaz de los recursos financieros y activos de la caja, asegurando el cumplimiento de las políticas internas.
Responsabilidades:
- Seguir y apoyar acciones de venta para alcanzar objetivos.
- Realizar apertura y cierre de caja diariamente.
- Gestionar efectivo transacciones y consignaciones diarias.
- Cobrar y asesorar a clientes en el punto de venta.
- Realizar facturas de venta digitales y manuales.
- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.
- Presentar informes de gestión.
Requerimientos:
- Bachillerato completo Técnico, Tecnólogo o Profesional.
- Experiencia de 1 a 3 años en roles similares.
- Dominio de atención al cliente y sistemas POS.
- Conocimiento en arqueo de caja e inventarios.
- Habilidades en manejo de indicadores de punto de venta.
- Capacidad para gestión comercial y atención al detalle.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.