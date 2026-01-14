EMPLEO

Bogotá tiene cientos de empleos disponibles. Aplicar es gratis

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

14 de enero de 2026, 12:25 p. m.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: Getty Images

La capital colombiana cuenta con una oferta activa de vacantes de empleo para personas con diversos niveles de experiencia y formación, presentes en varios sectores económicos.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la capital colombiana, se mantienen abiertas convocatorias dirigidas a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, tecnología, atención al cliente y administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial externo

Empresa: Osya

Salario: 2.885.000 a 3.000.000

Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de manejar el portafolio financiero, centrado en microcréditos y recuperación de cartera.

Responsabilidades:

  • Gestionar el portafolio financiero de la empresa.
  • Realizar seguimiento y recuperación de cartera.
  • Ofrecer microcréditos a clientes potenciales.
  • Desarrollar y mantener relaciones con los clientes externos.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

  • Formación técnica o tecnóloga en áreas financieras o comerciales.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente en el sector financiero.
  • Habilidad para trabajar de manera independiente y bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios establecidos.

¡Postúlese aquí!

Analista senior de tecnología

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Su desafío será desarrollar soluciones tecnológicas con calidad, en los tiempos acordados, con el fin de apoyar las diferentes estrategias de crecimiento y mejoramiento de servicio de la organización.

Responsabilidades:

  • Solucionar incidencias y problemas de acuerdo con los ANS establecidos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones a su cargo.
  • Desarrollar soluciones tecnológicas de acuerdo con plan establecido, con el fin de apoyar la planeación estratégica del banco.
  • Establecer y mantener la integridad de la versión de los aplicativos a cargo con el fin de asegurar disponibilidad de servicio

Requerimientos:

  • Ser profesional o estudiante Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Mecatrónica o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses relacionadas con los conocimientos específicos.

¡Postúlese aquí!

¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Ejecutivo(a) de servicio

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 2.578.000

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas incluyendo seguros tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

¡Postúlese aquí!

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como encargada segunda en la administración de tienda, será la responsable de garantizar una gestión eficaz de los recursos financieros y activos de la caja, asegurando el cumplimiento de las políticas internas.

Responsabilidades:

  • Seguir y apoyar acciones de venta para alcanzar objetivos.
  • Realizar apertura y cierre de caja diariamente.
  • Gestionar efectivo transacciones y consignaciones diarias.
  • Cobrar y asesorar a clientes en el punto de venta.
  • Realizar facturas de venta digitales y manuales.
  • Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.
  • Presentar informes de gestión.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo Técnico, Tecnólogo o Profesional.
  • Experiencia de 1 a 3 años en roles similares.
  • Dominio de atención al cliente y sistemas POS.
  • Conocimiento en arqueo de caja e inventarios.
  • Habilidades en manejo de indicadores de punto de venta.
  • Capacidad para gestión comercial y atención al detalle.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Postulaciones abiertas sin costo.

