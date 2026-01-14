Bogotá tiene cientos de empleos disponibles. Aplicar es gratis

La capital colombiana cuenta con una oferta activa de vacantes de empleo para personas con diversos niveles de experiencia y formación, presentes en varios sectores económicos.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la capital colombiana, se mantienen abiertas convocatorias dirigidas a quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, tecnología, atención al cliente y administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial externo

Empresa: Osya

Salario: 2.885.000 a 3.000.000

Como ejecutivo de ventas externas, será responsable de manejar el portafolio financiero, centrado en microcréditos y recuperación de cartera.

Responsabilidades:

Gestionar el portafolio financiero de la empresa.

Realizar seguimiento y recuperación de cartera.

Ofrecer microcréditos a clientes potenciales.

Desarrollar y mantener relaciones con los clientes externos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnóloga en áreas financieras o comerciales.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente en el sector financiero.

Habilidad para trabajar de manera independiente y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en horarios establecidos.

¡Postúlese aquí!

Analista senior de tecnología

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Su desafío será desarrollar soluciones tecnológicas con calidad, en los tiempos acordados, con el fin de apoyar las diferentes estrategias de crecimiento y mejoramiento de servicio de la organización.

Responsabilidades:

Solucionar incidencias y problemas de acuerdo con los ANS establecidos, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones a su cargo.

Desarrollar soluciones tecnológicas de acuerdo con plan establecido, con el fin de apoyar la planeación estratégica del banco.

Establecer y mantener la integridad de la versión de los aplicativos a cargo con el fin de asegurar disponibilidad de servicio

Requerimientos:

Ser profesional o estudiante Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Mecatrónica o afines.

Experiencia mínima de 6 meses relacionadas con los conocimientos específicos.

¡Postúlese aquí!

¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Ejecutivo(a) de servicio

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 2.578.000

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas incluyendo seguros tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

¡Postúlese aquí!

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como encargada segunda en la administración de tienda, será la responsable de garantizar una gestión eficaz de los recursos financieros y activos de la caja, asegurando el cumplimiento de las políticas internas.

Responsabilidades:

Seguir y apoyar acciones de venta para alcanzar objetivos.

Realizar apertura y cierre de caja diariamente.

Gestionar efectivo transacciones y consignaciones diarias.

Cobrar y asesorar a clientes en el punto de venta.

Realizar facturas de venta digitales y manuales.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Presentar informes de gestión.

Requerimientos:

Bachillerato completo Técnico, Tecnólogo o Profesional.

Experiencia de 1 a 3 años en roles similares.

Dominio de atención al cliente y sistemas POS.

Conocimiento en arqueo de caja e inventarios.

Habilidades en manejo de indicadores de punto de venta.

Capacidad para gestión comercial y atención al detalle.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.