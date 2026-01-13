¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Para quienes están actualmente sin trabajo o en busca de una nueva oportunidad laboral, hay múltiples vacantes disponibles con procesos de postulación ágiles y 100 % virtuales. Estas ofertas están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación, y se concentran en sectores que mantienen una alta rotación y una necesidad constante de personal.

Las oportunidades incluyen cargos operativos, administrativos y comerciales, que permiten avanzar rápidamente en las etapas de contratación, según el perfil del candidato y la empresa.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes disponibles haciendo clic aquí y postularse a la que mejor se ajuste a su perfil.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Líder de compras y abastecimiento – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Este puesto no solo le permitirá impulsar la innovación y el crecimiento en el mercado, sino también colaborar con proyectos diversos que persiguen el objetivo común de Maaji.

Responsabilidades:

Búsqueda de proveedores alineados con la estrategia de la empresa.

Negociación con proveedores para asegurar condiciones favorables.

Reuniones periódicas con proveedores para discutir rendimiento y calidad.

Presentar propuestas de optimización de costos en materias primas.

Revisar y dar seguimiento a órdenes de compra nacionales e internacionales.

Enviar resúmenes y cápsulas informativas para mantener equipos actualizados.

Colaborar en proyectos variados enfocados en el objetivo común de Maaji.

Requerimientos:

Ingeniero en Producción, Ingeniero Industrial, Profesional en Negocios Internacionales o Administrador de Empresas.

Manejo avanzado de Excel.

Inglés intermedio o superior.

Experiencia de 2 a 4 años en roles relacionados con compras y abastecimiento.

¡Aplique acá!

Analista profesional en auditoria de ciberseguridad – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Como analista profesional en auditoría en ciberseguridad, será parte esencial en la protección y salvaguarda de la infraestructura tecnológica.

Responsabilidades:

Realizar auditorías internas de seguridad TI basadas en ISO 27001.

Evaluar los sistemas operativos en busca de vulnerabilidades.

Implementar políticas de seguridad para proteger la información.

Colaborar con equipos internos para mejorar la postura de seguridad.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Informática.

Especialización o diplomado en Seguridad de la Información.

Certificado como auditor Norma ISO 27001, o ISO 22301

Experiencia mínima de 2 años como auditor TI u oficial de seguridad.

Conocimiento avanzado en normas ISO 27001.

¡Aplique acá!

Analista de crédito – Bogotá D.C.

Empresa: Banco Mundo Mujer

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Si es tecnólogo o profesional en carreras administrativas, contables, financieras o afines, y le apasionan las ventas y la atención al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Realizar visitas diarias a clientes para análisis crediticio.

Seguimiento y recuperación de cartera.

Promocionar de los servicios de la entidad.

Fidelización de clientes actuales y adquisición de nuevos.

Captación de nuevos clientes y crecimiento de la cartera

Requerimientos:

Vivir en Plaza Ensueño Bogotá o sus alrededores.

Interés y habilidad en ventas y atención al cliente.

Disponibilidad para trabajo en campo.

Capacidad de trabajar en un ambiente dinámico y colaborativo.

¡Aplique acá!

Analista de datos geoespaciales – Cali

Empresa: Colombina

Salario: A convenir

Colombina busca un candidato que se encargue de gestionar y analizar información geoespacial y comercial para optimizar zonas de venta, evaluar comportamiento del cliente y productividad por territorio.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Topográfica, Estadística, Matemáticas o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Conocimiento avanzado en herramientas GIS y software de análisis de datos.

Conocimiento de lenguajes y herramientas de programación.

¡Aplique acá!

