¿Sin empleo? Estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Para quienes están actualmente sin trabajo o en busca de una nueva oportunidad laboral, hay múltiples vacantes disponibles con procesos de postulación ágiles y 100 % virtuales. Estas ofertas están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación, y se concentran en sectores que mantienen una alta rotación y una necesidad constante de personal.
Las oportunidades incluyen cargos operativos, administrativos y comerciales, que permiten avanzar rápidamente en las etapas de contratación, según el perfil del candidato y la empresa.
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes disponibles haciendo clic aquí y postularse a la que mejor se ajuste a su perfil.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Líder de compras y abastecimiento – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Este puesto no solo le permitirá impulsar la innovación y el crecimiento en el mercado, sino también colaborar con proyectos diversos que persiguen el objetivo común de Maaji.
Responsabilidades:
- Búsqueda de proveedores alineados con la estrategia de la empresa.
- Negociación con proveedores para asegurar condiciones favorables.
- Reuniones periódicas con proveedores para discutir rendimiento y calidad.
- Presentar propuestas de optimización de costos en materias primas.
- Revisar y dar seguimiento a órdenes de compra nacionales e internacionales.
- Enviar resúmenes y cápsulas informativas para mantener equipos actualizados.
- Colaborar en proyectos variados enfocados en el objetivo común de Maaji.
Requerimientos:
- Ingeniero en Producción, Ingeniero Industrial, Profesional en Negocios Internacionales o Administrador de Empresas.
- Manejo avanzado de Excel.
- Inglés intermedio o superior.
- Experiencia de 2 a 4 años en roles relacionados con compras y abastecimiento.
Analista profesional en auditoria de ciberseguridad – Cali
Empresa: Coprocenva
Salario: 3.193.000
Como analista profesional en auditoría en ciberseguridad, será parte esencial en la protección y salvaguarda de la infraestructura tecnológica.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías internas de seguridad TI basadas en ISO 27001.
- Evaluar los sistemas operativos en busca de vulnerabilidades.
- Implementar políticas de seguridad para proteger la información.
- Colaborar con equipos internos para mejorar la postura de seguridad.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas o Informática.
- Especialización o diplomado en Seguridad de la Información.
- Certificado como auditor Norma ISO 27001, o ISO 22301
- Experiencia mínima de 2 años como auditor TI u oficial de seguridad.
- Conocimiento avanzado en normas ISO 27001.
Analista de crédito – Bogotá D.C.
Empresa: Banco Mundo Mujer
Salario: 3.000.000 a 3.200.000
Si es tecnólogo o profesional en carreras administrativas, contables, financieras o afines, y le apasionan las ventas y la atención al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Realizar visitas diarias a clientes para análisis crediticio.
- Seguimiento y recuperación de cartera.
- Promocionar de los servicios de la entidad.
- Fidelización de clientes actuales y adquisición de nuevos.
- Captación de nuevos clientes y crecimiento de la cartera
Requerimientos:
- Vivir en Plaza Ensueño Bogotá o sus alrededores.
- Interés y habilidad en ventas y atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajo en campo.
- Capacidad de trabajar en un ambiente dinámico y colaborativo.
Analista de datos geoespaciales – Cali
Empresa: Colombina
Salario: A convenir
Colombina busca un candidato que se encargue de gestionar y analizar información geoespacial y comercial para optimizar zonas de venta, evaluar comportamiento del cliente y productividad por territorio.
Requerimientos:
- Formación en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Topográfica, Estadística, Matemáticas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
- Conocimiento avanzado en herramientas GIS y software de análisis de datos.
- Conocimiento de lenguajes y herramientas de programación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.