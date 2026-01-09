Trabajo sí hay en el sector salud: estas son las oportunidades disponibles

El sector salud continúa generando ofertas laborales en distintas regiones del país, con instituciones mantienen abiertos procesos de selección para fortalecer sus equipos y responder a la demanda de servicios.
Las ofertas disponibles incluyen cargos en áreas asistenciales, administrativas y de apoyo, dirigidos a candidatos con distintos niveles de experiencia. Estas contrataciones buscan garantizar la continuidad de la atención, mejorar la capacidad operativa y reforzar los servicios de salud.
¿Cómo aplicar?
Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán vacantes ajustadas a diferentes perfiles. A continuación, le presentamos algunas de las opciones destacadas. El proceso es 100% gratuito y virtual.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Asistente administrativa consultorio – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: A convenir
Si tiene experiencia en la gestión de consultorios o empresas de servicios y desea contribuir al bienestar de los pacientes mientras desarrollas sus habilidades profesionales, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Gestionar y controlar la facturación electrónica incluyendo la emisión envío y resolución de glosas.
- Administrar los ingresos gastos y realizar cierres diarios de caja básica.
- Coordinar las citas de pacientes y atender solicitudes por teléfono y correo electrónico.
- Apoyar la relación con entidades de medicina prepagada y otros aliados.
- Brindar atención al cliente en la recepción y canales digitales.
- Apoyar en trámites e informes administrativos según necesidad.
Requerimientos:
- Tecnología en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Negocios, Gestión Financiera o carreras afines.
- 1 a 2 años de experiencia mínima en cargos administrativos idealmente en centros de salud consultorios o empresas de servicios.
- Experiencia en facturación electrónica: generación de facturas notas crédito/débito carga a plataformas seguimiento y resolución de glosas.
- Conocimiento en manejo de conciliaciones control de ingresos y gastos.
- Habilidad en atención al cliente presencial telefónica y digital.
- Capacidad para coordinar citas y soporte en trámites administrativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de esterilización – Bogotá D.C.
Empresa: SO Servicios Médicos Y Oftalmológicos S.A.S.
Salario: 2.000.000
En este rol crucial, será responsable de mantener la seguridad y la limpieza de los instrumentos quirúrgicos y médicos, garantizando así la integridad y el bienestar de los pacientes.
Responsabilidades:
- Realizar la limpieza y desinfección de instrumentos médicos.
- Asegurar la correcta esterilización de material médico.
- Monitorear el funcionamiento de equipos de esterilización.
- Cumplir con los protocolos de seguridad y salud.
- Colaborar con el equipo de salud para garantizar el flujo eficiente de material estéril.
Requerimientos:
- Experiencia previa como Auxiliar de Esterilización o roles similares.
- Conocimiento en técnicas de limpieza y desinfección.
- Capacidad para trabajar en un entorno de alta presión.
- Atención al detalle y compromiso con la seguridad del paciente.
- Habilidades de comunicación efectivas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería – Cali
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
En este cargo, su labor no solo apoyará el monitoreo y control de los signos vitales, sino que también contribuirá al cumplimiento de los protocolos institucionales y normas de bioseguridad.
Responsabilidades:
- Brindar atención segura y humanizada a pacientes.
- Monitoreo y control de signos vitales.
- Detección temprana de complicaciones.
- Cumplimiento de protocolos institucionales y normas de bioseguridad.
Requerimientos:
- Técnico en enfermería.
- Mínimo 1 año de experiencia en salas de recuperación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico pediatra – Chía
Empresa: Compensar
Salario: A convenir
Como pediatra infantil, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes más jóvenes.
Responsabilidades:
- Realizar valoraciones y controles de patologías en pacientes pediátricos.
- Determinar tratamientos posteriores a consultas o procedimientos médicos.
- Participar activamente en convenios de docencia en pediatría.
Requerimientos:
- Título de médico pediatra especialista.
- Mínimo 3 años de experiencia como especialista en pediatría.
- Disponibilidad para trabajar en jornadas de a.m. y p.m., intermedia, un sábado cada quince días en la mañana.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Profesional en enfermería – Cuidados paliativos – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: 4.756.700
El propósito del rol es brindar atención de enfermería especializada domiciliaria a pacientes con enfermedades avanzadas, asegurando la gestión del cuidado, la coordinación interdisciplinaria y la optimización del bienestar del paciente y su familia.
Responsabilidades
- Realizar valoración inicial de enfermería y diagnóstico de necesidades en cuidados paliativos.
- Diseñar e implementar planes de cuidado individualizados, en coherencia con las indicaciones médicas y las necesidades del paciente.
- Administrar tratamientos y cuidados específicos, garantizando el manejo seguro de fármacos paliativos y soporte clínico en domicilio.
- Monitorizar la evolución clínica del paciente y notificar oportunamente cambios al equipo interdisciplinario.
- Coordinar y supervisar el trabajo del personal auxiliar de enfermería, asegurando calidad y cumplimiento en la atención.
- Brindar soporte emocional y educación a familiares sobre el manejo de síntomas y el proceso de final de vida.
- Implementar estrategias de prevención de crisis en el hogar, facilitando intervenciones tempranas.
- Participar en reuniones de equipo para el seguimiento y ajuste de planes de atención.
- Articular con el equipo asistencial externo en caso de requerir derivaciones o ajustes en la atención.
- Facilitar el acceso a recursos de apoyo, educación y orientación para cuidadores y familiares.
- Promover el respeto por la dignidad del paciente, asegurando un entorno de cuidado ético y humanizado.
- Realizar asesorías de manera virtual y visitas programadas para garantizar continuidad en el cuidado y atención de emergencias.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería graduado.
- Mínimo 2 años de experiencia en acompañamiento a pacientes con enfermedades avanzadas.
- Ubicación: Medellín.
- Modalidad de trabajo: Presencial.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.