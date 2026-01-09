Trabajo sí hay en el sector salud: estas son las oportunidades disponibles

El sector salud continúa generando ofertas laborales en distintas regiones del país, con instituciones mantienen abiertos procesos de selección para fortalecer sus equipos y responder a la demanda de servicios.

Las ofertas disponibles incluyen cargos en áreas asistenciales, administrativas y de apoyo, dirigidos a candidatos con distintos niveles de experiencia. Estas contrataciones buscan garantizar la continuidad de la atención, mejorar la capacidad operativa y reforzar los servicios de salud.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse ingresando a este enlace, donde encontrarán vacantes ajustadas a diferentes perfiles. A continuación, le presentamos algunas de las opciones destacadas. El proceso es 100% gratuito y virtual.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Asistente administrativa consultorio – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en la gestión de consultorios o empresas de servicios y desea contribuir al bienestar de los pacientes mientras desarrollas sus habilidades profesionales, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Gestionar y controlar la facturación electrónica incluyendo la emisión envío y resolución de glosas.

Administrar los ingresos gastos y realizar cierres diarios de caja básica.

Coordinar las citas de pacientes y atender solicitudes por teléfono y correo electrónico.

Apoyar la relación con entidades de medicina prepagada y otros aliados.

Brindar atención al cliente en la recepción y canales digitales.

Apoyar en trámites e informes administrativos según necesidad.

Requerimientos:

Tecnología en Gestión Administrativa, Gestión Empresarial, Contabilidad y Finanzas, Gestión de Negocios, Gestión Financiera o carreras afines.

1 a 2 años de experiencia mínima en cargos administrativos idealmente en centros de salud consultorios o empresas de servicios.

Experiencia en facturación electrónica: generación de facturas notas crédito/débito carga a plataformas seguimiento y resolución de glosas.

Conocimiento en manejo de conciliaciones control de ingresos y gastos.

Habilidad en atención al cliente presencial telefónica y digital.

Capacidad para coordinar citas y soporte en trámites administrativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de esterilización – Bogotá D.C.

Empresa: SO Servicios Médicos Y Oftalmológicos S.A.S.

Salario: 2.000.000

En este rol crucial, será responsable de mantener la seguridad y la limpieza de los instrumentos quirúrgicos y médicos, garantizando así la integridad y el bienestar de los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar la limpieza y desinfección de instrumentos médicos.

Asegurar la correcta esterilización de material médico.

Monitorear el funcionamiento de equipos de esterilización.

Cumplir con los protocolos de seguridad y salud.

Colaborar con el equipo de salud para garantizar el flujo eficiente de material estéril.

Requerimientos:

Experiencia previa como Auxiliar de Esterilización o roles similares.

Conocimiento en técnicas de limpieza y desinfección.

Capacidad para trabajar en un entorno de alta presión.

Atención al detalle y compromiso con la seguridad del paciente.

Habilidades de comunicación efectivas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en Colombia: ofertas de empleo entre 4 y 7 millones

Auxiliar de enfermería – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

En este cargo, su labor no solo apoyará el monitoreo y control de los signos vitales, sino que también contribuirá al cumplimiento de los protocolos institucionales y normas de bioseguridad.

Responsabilidades:

Brindar atención segura y humanizada a pacientes.

Monitoreo y control de signos vitales.

Detección temprana de complicaciones.

Cumplimiento de protocolos institucionales y normas de bioseguridad.

Requerimientos:

Técnico en enfermería.

Mínimo 1 año de experiencia en salas de recuperación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico pediatra – Chía

Empresa: Compensar

Salario: A convenir

Como pediatra infantil, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y controles de patologías en pacientes pediátricos.

Determinar tratamientos posteriores a consultas o procedimientos médicos.

Participar activamente en convenios de docencia en pediatría.

Requerimientos:

Título de médico pediatra especialista.

Mínimo 3 años de experiencia como especialista en pediatría.

Disponibilidad para trabajar en jornadas de a.m. y p.m., intermedia, un sábado cada quince días en la mañana.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional en enfermería – Cuidados paliativos – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: 4.756.700

El propósito del rol es brindar atención de enfermería especializada domiciliaria a pacientes con enfermedades avanzadas, asegurando la gestión del cuidado, la coordinación interdisciplinaria y la optimización del bienestar del paciente y su familia.

Responsabilidades

Realizar valoración inicial de enfermería y diagnóstico de necesidades en cuidados paliativos.

Diseñar e implementar planes de cuidado individualizados, en coherencia con las indicaciones médicas y las necesidades del paciente.

Administrar tratamientos y cuidados específicos, garantizando el manejo seguro de fármacos paliativos y soporte clínico en domicilio.

Monitorizar la evolución clínica del paciente y notificar oportunamente cambios al equipo interdisciplinario.

Coordinar y supervisar el trabajo del personal auxiliar de enfermería, asegurando calidad y cumplimiento en la atención.

Brindar soporte emocional y educación a familiares sobre el manejo de síntomas y el proceso de final de vida.

Implementar estrategias de prevención de crisis en el hogar, facilitando intervenciones tempranas.

Participar en reuniones de equipo para el seguimiento y ajuste de planes de atención.

Articular con el equipo asistencial externo en caso de requerir derivaciones o ajustes en la atención.

Facilitar el acceso a recursos de apoyo, educación y orientación para cuidadores y familiares.

Promover el respeto por la dignidad del paciente, asegurando un entorno de cuidado ético y humanizado.

Realizar asesorías de manera virtual y visitas programadas para garantizar continuidad en el cuidado y atención de emergencias.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería graduado.

Mínimo 2 años de experiencia en acompañamiento a pacientes con enfermedades avanzadas.

Ubicación: Medellín.

Modalidad de trabajo: Presencial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.