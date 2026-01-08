Trabajo sí hay en Colombia: ofertas de empleo entre 4 y 7 millones

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales positivas, con la apertura de vacantes que ofrecen salarios entre 4 y 7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles en distintas ciudades del país. Estas oportunidades reflejan la necesidad de las empresas de atraer talento calificado para cargos estratégicos y de alta responsabilidad.

Las ofertas disponibles suelen estar enfocadas en áreas como tecnología, ingeniería, administración, recursos humanos, entre otras. La experiencia previa, las competencias técnicas y las habilidades de liderazgo suelen ser factores clave dentro de los procesos de selección.

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de aplicación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Analista de datos - Seguros y asistencias – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 5.100.000

Su propósito será brindar apoyo en los procesos analíticos relacionados con la información de los clientes y de la compañía, con la responsabilidad de identificar oportunidades de negocio a partir del análisis de datos, la caracterización y el conocimiento profundo del cliente.

Responsabilidades:

Generación de información de valor para la toma de decisiones estratégicas

Creación de indicadores y seguimiento

Gestión de los diferentes frentes del equipo

Segmentaciones y modelos analíticos

Validación de hipótesis

Requerimientos:

Experiencia de 1 año en el sector financiero, aseguradoras o corredores de seguros, producto, ciclo de vida, fidelización, mercadeo.

Manejo de grandes volúmenes de información, conocimiento de metodologías estadísticas, generación y manejo de bases de datos, creación de indicadores, tableros y seguimientos corporativos.

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.

Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.

Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes de microcrédito.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

Residente de obra – Bogotá D.C.

Empresa: Coninsa

Salario: 5.550.000

Si le entusiasma trabajar en equipo, obtener resultados sobresalientes y contribuir así a generar experiencias memorables para los clientes, ¡esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con tarjeta profesional (vigente).

Experiencia general de 5 y 8 años en el sector de la construcción, y con mínimo 3 años de experiencia específica en estructuras de concreto, sistemas de construcción y fachadas industrializadas.

Es indispensable haber participado en proyectos con áreas superiores a 10.000 m².

Analista de riesgos y cumplimientos - Envigado

Empresa: Airplan

Salario: 6.613.000

Como parte del equipo, será responsable de garantizar que las políticas y procedimientos cumplan con las regulaciones vigentes, minimizando los riesgos financieros y legales.

Responsabilidades:

Analizar y evaluar los estados financieros para identificar riesgos potenciales.

Mantener y mejorar el sistema de control interno de la empresa.

Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.

Desarrollar políticas y procedimientos de gestión de riesgos.

Colaborar con diferentes departamentos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o Contabilidad.

Experiencia mínima de 2 años en análisis de EEFF y control interno.

Conocimiento en riesgos LAFT de cualquier superintendencia.

Habilidad para interpretar y aplicar normativa financiera.

