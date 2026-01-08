Trabajo sí hay en Colombia: ofertas de empleo entre 4 y 7 millones

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales positivas, con la apertura de vacantes que ofrecen salarios entre 4 y 7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles en distintas ciudades del país. Estas oportunidades reflejan la necesidad de las empresas de atraer talento calificado para cargos estratégicos y de alta responsabilidad.
Las ofertas disponibles suelen estar enfocadas en áreas como tecnología, ingeniería, administración, recursos humanos, entre otras. La experiencia previa, las competencias técnicas y las habilidades de liderazgo suelen ser factores clave dentro de los procesos de selección.
Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de aplicación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Analista de datos - Seguros y asistencias – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 5.100.000
Su propósito será brindar apoyo en los procesos analíticos relacionados con la información de los clientes y de la compañía, con la responsabilidad de identificar oportunidades de negocio a partir del análisis de datos, la caracterización y el conocimiento profundo del cliente.
Responsabilidades:
- Generación de información de valor para la toma de decisiones estratégicas
- Creación de indicadores y seguimiento
- Gestión de los diferentes frentes del equipo
- Segmentaciones y modelos analíticos
- Validación de hipótesis
Requerimientos:
- Experiencia de 1 año en el sector financiero, aseguradoras o corredores de seguros, producto, ciclo de vida, fidelización, mercadeo.
- Manejo de grandes volúmenes de información, conocimiento de metodologías estadísticas, generación y manejo de bases de datos, creación de indicadores, tableros y seguimientos corporativos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: 5.000.000 a 5.500.000
Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.
Empresa: Bancamía
Salario: 4.100.000
Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
- Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
- Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
- Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
- Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Residente de obra – Bogotá D.C.
Empresa: Coninsa
Salario: 5.550.000
Si le entusiasma trabajar en equipo, obtener resultados sobresalientes y contribuir así a generar experiencias memorables para los clientes, ¡esta es su oportunidad!
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil con tarjeta profesional (vigente).
- Experiencia general de 5 y 8 años en el sector de la construcción, y con mínimo 3 años de experiencia específica en estructuras de concreto, sistemas de construcción y fachadas industrializadas.
- Es indispensable haber participado en proyectos con áreas superiores a 10.000 m².
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de riesgos y cumplimientos - Envigado
Empresa: Airplan
Salario: 6.613.000
Como parte del equipo, será responsable de garantizar que las políticas y procedimientos cumplan con las regulaciones vigentes, minimizando los riesgos financieros y legales.
Responsabilidades:
- Analizar y evaluar los estados financieros para identificar riesgos potenciales.
- Mantener y mejorar el sistema de control interno de la empresa.
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
- Desarrollar políticas y procedimientos de gestión de riesgos.
- Colaborar con diferentes departamentos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o Contabilidad.
- Experiencia mínima de 2 años en análisis de EEFF y control interno.
- Conocimiento en riesgos LAFT de cualquier superintendencia.
- Habilidad para interpretar y aplicar normativa financiera.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.