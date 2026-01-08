EMPLEO

Trabajo sí hay en Colombia: ofertas de empleo entre 4 y 7 millones

Las vacantes están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

8 de enero de 2026, 2:45 p. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales positivas, con la apertura de vacantes que ofrecen salarios entre 4 y 7 millones de pesos mensuales, dirigidas a perfiles en distintas ciudades del país. Estas oportunidades reflejan la necesidad de las empresas de atraer talento calificado para cargos estratégicos y de alta responsabilidad.

Las ofertas disponibles suelen estar enfocadas en áreas como tecnología, ingeniería, administración, recursos humanos, entre otras. La experiencia previa, las competencias técnicas y las habilidades de liderazgo suelen ser factores clave dentro de los procesos de selección.

Quienes deseen conocer todas las oportunidades disponibles pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de aplicación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Analista de datos - Seguros y asistencias – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 5.100.000

Su propósito será brindar apoyo en los procesos analíticos relacionados con la información de los clientes y de la compañía, con la responsabilidad de identificar oportunidades de negocio a partir del análisis de datos, la caracterización y el conocimiento profundo del cliente.

Responsabilidades:

  • Generación de información de valor para la toma de decisiones estratégicas
  • Creación de indicadores y seguimiento
  • Gestión de los diferentes frentes del equipo
  • Segmentaciones y modelos analíticos
  • Validación de hipótesis

Requerimientos:

  • Experiencia de 1 año en el sector financiero, aseguradoras o corredores de seguros, producto, ciclo de vida, fidelización, mercadeo.
  • Manejo de grandes volúmenes de información, conocimiento de metodologías estadísticas, generación y manejo de bases de datos, creación de indicadores, tableros y seguimientos corporativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor de talento humano y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Como consultor de éxito de talento, guiará a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales, asegurando su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

El sector salud abre vacantes de empleo en Bogotá y Medellín

Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
  • Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
  • Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
  • Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
  • Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Residente de obra – Bogotá D.C.

Empresa: Coninsa

Salario: 5.550.000

Si le entusiasma trabajar en equipo, obtener resultados sobresalientes y contribuir así a generar experiencias memorables para los clientes, ¡esta es su oportunidad!

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil con tarjeta profesional (vigente).
  • Experiencia general de 5 y 8 años en el sector de la construcción, y con mínimo 3 años de experiencia específica en estructuras de concreto, sistemas de construcción y fachadas industrializadas.
  • Es indispensable haber participado en proyectos con áreas superiores a 10.000 m².

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de riesgos y cumplimientos - Envigado

Empresa: Airplan

Salario: 6.613.000

Como parte del equipo, será responsable de garantizar que las políticas y procedimientos cumplan con las regulaciones vigentes, minimizando los riesgos financieros y legales.

Responsabilidades:

  • Analizar y evaluar los estados financieros para identificar riesgos potenciales.
  • Mantener y mejorar el sistema de control interno de la empresa.
  • Asegurar el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
  • Desarrollar políticas y procedimientos de gestión de riesgos.
  • Colaborar con diferentes departamentos para implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o Contabilidad.
  • Experiencia mínima de 2 años en análisis de EEFF y control interno.
  • Conocimiento en riesgos LAFT de cualquier superintendencia.
  • Habilidad para interpretar y aplicar normativa financiera.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

