Buscan talento para el sector tecnológico: hay más de 5.700 vacantes disponibles

El sector tecnológico se consolida como uno de los más relevantes en el mercado laboral, en un contexto donde la transformación digital avanza en distintos niveles de la economía. La adopción de nuevas herramientas, el uso de datos y la automatización de procesos han incrementado la necesidad de talento que impulse estos cambios.

En este escenario, el país cuenta con más de 5.700 vacantes de empleo activas, lo que refleja el crecimiento del sector y la apertura de oportunidades laborales en distintas regiones para perfiles con diversos niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

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Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images / baranozdemir

Coordinador senior de desarrollo de software – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 7.514.000

En Arturo Calle buscan un coordinador senior de desarrollo de software con pasión por liderar proyectos innovadores y efectivos.

Responsabilidades:

Definir y liderar estándares de arquitectura de software.

Supervisar la ejecución de proyectos de desarrollo.

Guiar al equipo en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia mínima de 5 años en desarrollo de software y gestión de equipos.

Conocimiento en metodologías ágiles.

Experiencia liderando proyectos como coordinador de desarrollo de software o líder técnico de software.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de tecnología – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: $9.000.000

Como gerente de TI, desempeñará un papel crucial en la estrategia tecnológica de la empresa, impulsando proyectos que alineen la tecnología con los objetivos de negocio.

Responsabilidades:

Liderar y dirigir el equipo de tecnología para alcanzar los objetivos estratégicos.

Definir e implementar la hoja de ruta tecnológica de la empresa.

Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas efectivas.

Supervisar el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos.

Garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas de TI.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder, gerente o director de tecnología.

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento avanzado en tecnologías emergentes y tendencias de la industria.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias tecnológicas efectivas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas de empleo con sueldos de hasta 22 millones de pesos: postúlese gratis

Ingeniero senior de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $9.793.374

En esta oportunidad, liderará el diseño y optimización de un ecosistema de datos corporativo robusto, en la nube, con alto volumen y tiempo real, donde se toman decisiones clave de negocio.

Responsabilidades:

Diseñar, construir y optimizar plataformas e infraestructuras de datos escalables.

Asegurar la confiabilidad, trazabilidad y seguridad de los datos.

Habilitar analítica avanzada de business intelligence y casos de uso en tiempo real.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para definir y ejecutar estrategias de datos.

Identificar e implementar mejoras en el ecosistema de datos.

Gestionar y mantener bases de datos relacionales y no relacionales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Estadística, Matemáticas o afines.

Especialización relacionada con gobierno, gestión o arquitectura de datos, gestión de automatizaciones.

Certificación en SQL, Python, ETL, Cloud GCP o IA

Experiencia sólida en área de tecnología, programación en lenguajes como Python, SQL, BigQuery, Pentaho.

Experiencia en diseño e implementación de lagos de datos, arquitectura de datos, proceso de gestión y desarrollo de software de integración y automatización.

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Cloud Engineer – Cota

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $10.000.000 a $15.000.000

Si le apasiona la nube y la automatización, esta vacante es para usted.

Responsabilidades

Soporte L2 y resolución de incidentes en entornos multi‑cloud.

Administración de plataformas GCP y Azure.

Gestión de sistemas Windows/Linux con ServiceNow.

Automatización con IaC.

Requerimientos:

+3 años en soporte y operaciones cloud (Azure, GCP, Windows, Linux).

Inglés B2+ (entrevistas 100 % en inglés).

Scripting y habilidades analíticas.

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Líder de transformación digital – Medellín

Empresa: Haceb

Salario: A convenir

En este rol, liderará un equipo comprometido con la transformación digital, alineado con los objetivos estratégicos de Haceb.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de transformación digital.

Liderar proyectos de innovación tecnológica para mejorar procesos internos.

Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la alineación estratégica.

Evaluar y adoptar nuevas tecnologías para mantener la competitividad de la empresa.

Supervisar y motivar al equipo de transformación digital para alcanzar los objetivos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder o gerente de transformación digital.

Conocimientos avanzados en tecnologías emergentes y su aplicación en el negocio.

Habilidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para liderar y motivar equipos de alto rendimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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