Trabajo en el sector tecnológico: hay cerca de 6 mil vacantes en el país

El sector tecnológico mantiene una alta demanda en el mercado laboral, impulsado por la transformación digital y la necesidad de fortalecer procesos basados en innovación. Este crecimiento ha generado una apertura constante de oportunidades, consolidándolo como uno de los campos con mayor dinamismo en el país.

Actualmente, hay alrededor de 6.000 ofertas de empleo disponibles en distintas ciudades, dirigidas a perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria reúne perfiles orientados al análisis de información, desarrollo de soluciones digitales y gestión de procesos tecnológicos. Las personas interesadas en aplicar pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse en la plataforma y postularse a la vacante que mejor se ajuste a su perfil.

Tenga en cuenta que el el proceso es gratuito y se realiza de manera virtual.

El sector tecnológico es el motor fundamental del desarrollo económico moderno, impulsando la productividad, innovación y competitividad global. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de datos – Bogotá D.C.

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

En Mibanco, entidad líder en microfinanzas, buscan un analista de datos que contribuya a la gestión eficiente y oportuna de la información operativa y estratégica del negocio, apoyando la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.

Responsabilidades:

Automatizar y optimizar reportes operativos y estratégicos.

Gestionar y administrar bases de datos de gran volumen.

Diseñar y ejecutar consultas y vinculación de datos entre múltiples fuentes.

Administrar y mantener actualizadas las bases de datos maestras.

Coordinar la entrega oportuna de reportes, garantizando el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).

Asegurar la calidad, consistencia y confiabilidad de la información entregada.

Requerimientos:

Título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o áreas afines.

También se considerarán estudiantes universitarios que estén cursando mínimo el último semestre, siempre que cuenten con experiencia previa relacionada con el cargo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de transformación digital – Medellín

Empresa: Haceb

Salario: A convenir

¿Es un(a) apasionado(a) por la tecnología y la innovación? Únase a Haceb como líder de transformación digital, una pieza clave para el futuro de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de transformación digital.

Liderar proyectos de innovación tecnológica para mejorar procesos internos.

Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la alineación estratégica.

Evaluar y adoptar nuevas tecnologías para mantener la competitividad de la empresa.

Supervisar y motivar al equipo de transformación digital para alcanzar los objetivos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder, gerente de transformación digital o similar.

Conocimientos avanzados en tecnologías emergentes y su aplicación en el negocio.

Habilidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para liderar y motivar equipos de alto rendimiento.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas laborales en Barranquilla: perfiles requeridos y cómo aplicar

Analista de sistemas – Medellín

Empresa: Hospital Pablo Tobón Uribe

Salario: $ 6.500.000 a $ 7.000.000

Se busca una persona encargada de liderar proyectos que permitan la incorporación de nuevas tecnologías acordes con las necesidades y proyección del hospital.

Responsabilidades:

Liderar proyectos de innovación tecnológica.

Brindar soporte a clientes internos del hospital de acuerdo con necesidades que se puedan presentar en los diferentes aplicativos.

Evaluar y mejorar procesos actuales.

Diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas eficientes.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar nuevas tecnologías.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia como analista de sistemas.

Dominio de herramientas de gestión de proyectos.

Conocimientos avanzados en ERP y CRM.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Conocimiento técnico en SQL.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante universitario desarrollo de software y bases de datos

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

La misión del rol es desarrollar y mejorar soluciones de software que usan áreas clave del negocio para tomar decisiones y gestionar la operación diaria.

Responsabilidades:

Apoyar en el desarrollo de soluciones de software backend y frontend para el proyecto sistemas de información base comercial.

Colaborar en el diseño y mejora de bases de datos relacionales y no relacionales.

Contribuir a la generación de informes y reportes para las áreas de operaciones comerciales inventario y productividad.

Participar activamente en la definición de historias de usuario y en el ciclo de vida del desarrollo de software.

Realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del código desarrollado.

Documentar el software desarrollado y los procesos implementados.

Asistir al equipo de tecnología en la resolución de incidencias y en la implementación de nuevas funcionalidades.

Requerimientos:

Ser estudiante universitario de Ingeniería de Sistemas o Electrónica, con aval de práctica aprobado.

Tener conocimientos en desarrollo de software específicamente en backend y frontend.

Familiaridad con bases de datos y sistemas de información.

Capacidad para apoyar en la generación de reporting e informes.

Interés en aprender sobre el ciclo completo de desarrollo de software.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Proactividad y ganas de liderar un proyecto real.

No haber firmado contrato de aprendizaje

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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