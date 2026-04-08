Vacantes en el sector tecnológico en Colombia: así puede acceder

El sector tecnológico se está consolidado como uno de los más dinámicos en el mercado laboral colombiano, impulsando la creación de empleo y la transformación de múltiples industrias. Su crecimiento ha generado una alta demanda de talento, así como oportunidades con condiciones competitivas y posibilidades de desarrollo profesional.

Además, este sector se destaca por ofrecer modalidades de trabajo flexibles, acceso a entornos innovadores y la posibilidad de adquirir habilidades altamente valoradas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección en el mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Ingeniero SAP – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.268.051

Como ingeniero SAP, será un pilar fundamental en el éxito del equipo, gestionando de forma eficaz los incidentes y requerimientos del negocio.

Responsabilidades:

Gestionar eficazmente los incidentes y requerimientos de SAP para maximizar la eficiencia empresarial.

Implementar mejoras tecnológicas que optimicen los procesos internos de la empresa.

Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la integración de soluciones SAP efectivas.

Desarrollar y mantener documentación técnica y de usuario para las soluciones implementadas.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería de sistemas, computación industrial o afines.

Certificaciones SAP relevantes al cargo.

Mínimo 3 años de experiencia laboral como ingeniero, consultor o especialista SAP.

Experiencia comprobada en gestión de proyectos y análisis de procesos.

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Arquitecto de soluciones – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

En este rol clave, será responsable de diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras que impacten positivamente las operaciones.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras.

Evaluar y seleccionar tecnologías emergentes para su implementación.

Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de calidad y seguridad.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear las soluciones con los objetivos empresariales.

Documentar y comunicar las arquitecturas propuestas a los equipos de desarrollo.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.

Mínimo 5 años de experiencia como arquitecto de soluciones, diseñador de soluciones o ingeniero de arquitectura.

Experiencia en diseño de arquitecturas de software y arquitecturas cloud.

Conocimiento en metodologías ágiles y herramientas de desarrollo.

Habilidad para evaluar y adoptar tecnologías emergentes.

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Trabajos en Bogotá con salarios hasta de 14 millones; postúlese aquí

Líder de tecnología – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: $ 9.000.000

Como gerente de TI, desempeñará un papel crucial en la estrategia tecnológica de la empresa, impulsando proyectos que alineen la tecnología con los objetivos de negocio.

Responsabilidades:

Liderar y dirigir el equipo de tecnología para alcanzar los objetivos estratégicos.

Definir e implementar la hoja de ruta tecnológica de la empresa.

Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas efectivas.

Supervisar el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos.

Garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas de TI.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de tecnología, gerente de TI o director de tecnología.

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento avanzado en tecnologías emergentes y tendencias de la industria.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias tecnológicas efectivas.

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Experto técnico TI senior – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Como experto técnico en arquitectura TI senior, será fundamental para definir y optimizar la arquitectura de los proyectos tecnológicos, aportando soluciones innovadoras y garantizando la eficacia en la integración de sistemas.

Responsabilidades:

Analizar y comprender necesidades de proyecto.

Proponer soluciones innovadoras.

Diseñar la arquitectura de integraciones.

Garantizar la interoperabilidad de sistemas.

Requerimientos:

Profesional universitario en Ingeniería de Sistemas o afines.

Mínimo 4 años de experiencia en proyectos TI.

2 años en el rol de experto técnico.

Fuertes conocimientos en arquitecturas de integración y bases de datos.

Disponibilidad para trabajar con nuevas tecnologías.

Inglés B2.

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Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $ 12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.

Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.

Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.

Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.

Título en informática o experiencia equivalente.

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