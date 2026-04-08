EMPLEO

Vacantes en el sector tecnológico en Colombia: así puede acceder

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

8 de abril de 2026, 2:31 p. m.
Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital.
Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

El sector tecnológico se está consolidado como uno de los más dinámicos en el mercado laboral colombiano, impulsando la creación de empleo y la transformación de múltiples industrias. Su crecimiento ha generado una alta demanda de talento, así como oportunidades con condiciones competitivas y posibilidades de desarrollo profesional.

Además, este sector se destaca por ofrecer modalidades de trabajo flexibles, acceso a entornos innovadores y la posibilidad de adquirir habilidades altamente valoradas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección en el mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Desarrollador creativo, codificación y programación de ideas de equipo en computadora en software o desarrollo de aplicaciones en la oficina
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Ingeniero SAP – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.268.051

Como ingeniero SAP, será un pilar fundamental en el éxito del equipo, gestionando de forma eficaz los incidentes y requerimientos del negocio.

Responsabilidades:

  • Gestionar eficazmente los incidentes y requerimientos de SAP para maximizar la eficiencia empresarial.
  • Implementar mejoras tecnológicas que optimicen los procesos internos de la empresa.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la integración de soluciones SAP efectivas.
  • Desarrollar y mantener documentación técnica y de usuario para las soluciones implementadas.

Requerimientos:

  • Título profesional en ingeniería de sistemas, computación industrial o afines.
  • Certificaciones SAP relevantes al cargo.
  • Mínimo 3 años de experiencia laboral como ingeniero, consultor o especialista SAP.
  • Experiencia comprobada en gestión de proyectos y análisis de procesos.

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Arquitecto de soluciones – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

En este rol clave, será responsable de diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras que impacten positivamente las operaciones.

Responsabilidades:

  • Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras.
  • Evaluar y seleccionar tecnologías emergentes para su implementación.
  • Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear las soluciones con los objetivos empresariales.
  • Documentar y comunicar las arquitecturas propuestas a los equipos de desarrollo.

Requerimientos:

  • Título en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
  • Mínimo 5 años de experiencia como arquitecto de soluciones, diseñador de soluciones o ingeniero de arquitectura.
  • Experiencia en diseño de arquitecturas de software y arquitecturas cloud.
  • Conocimiento en metodologías ágiles y herramientas de desarrollo.
  • Habilidad para evaluar y adoptar tecnologías emergentes.

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Líder de tecnología – Medellín

Empresa: Lextalento

Salario: $ 9.000.000

Como gerente de TI, desempeñará un papel crucial en la estrategia tecnológica de la empresa, impulsando proyectos que alineen la tecnología con los objetivos de negocio.

Responsabilidades:

  • Liderar y dirigir el equipo de tecnología para alcanzar los objetivos estratégicos.
  • Definir e implementar la hoja de ruta tecnológica de la empresa.
  • Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas efectivas.
  • Supervisar el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos.
  • Garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas de TI.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como líder de tecnología, gerente de TI o director de tecnología.
  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Conocimiento avanzado en tecnologías emergentes y tendencias de la industria.
  • Capacidad para desarrollar e implementar estrategias tecnológicas efectivas.

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Experto técnico TI senior – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Como experto técnico en arquitectura TI senior, será fundamental para definir y optimizar la arquitectura de los proyectos tecnológicos, aportando soluciones innovadoras y garantizando la eficacia en la integración de sistemas.

Responsabilidades:

  • Analizar y comprender necesidades de proyecto.
  • Proponer soluciones innovadoras.
  • Diseñar la arquitectura de integraciones.
  • Garantizar la interoperabilidad de sistemas.

Requerimientos:

  • Profesional universitario en Ingeniería de Sistemas o afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia en proyectos TI.
  • 2 años en el rol de experto técnico.
  • Fuertes conocimientos en arquitecturas de integración y bases de datos.
  • Disponibilidad para trabajar con nuevas tecnologías.
  • Inglés B2.

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Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.

Empresa: Caracol Televisión

Salario: $ 12.000.000

En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.

Responsabilidades:

  • Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.
  • Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.
  • Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.

Requerimientos:

  • Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.
  • Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.
  • Título en informática o experiencia equivalente.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.