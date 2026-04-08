Vacantes en el sector tecnológico en Colombia: así puede acceder

El sector tecnológico se está consolidado como uno de los más dinámicos en el mercado laboral colombiano, impulsando la creación de empleo y la transformación de múltiples industrias. Su crecimiento ha generado una alta demanda de talento, así como oportunidades con condiciones competitivas y posibilidades de desarrollo profesional.
Además, este sector se destaca por ofrecer modalidades de trabajo flexibles, acceso a entornos innovadores y la posibilidad de adquirir habilidades altamente valoradas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y proyección en el mercado laboral.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Ingeniero SAP – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 6.268.051
Como ingeniero SAP, será un pilar fundamental en el éxito del equipo, gestionando de forma eficaz los incidentes y requerimientos del negocio.
Responsabilidades:
- Gestionar eficazmente los incidentes y requerimientos de SAP para maximizar la eficiencia empresarial.
- Implementar mejoras tecnológicas que optimicen los procesos internos de la empresa.
- Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar la integración de soluciones SAP efectivas.
- Desarrollar y mantener documentación técnica y de usuario para las soluciones implementadas.
Requerimientos:
- Título profesional en ingeniería de sistemas, computación industrial o afines.
- Certificaciones SAP relevantes al cargo.
- Mínimo 3 años de experiencia laboral como ingeniero, consultor o especialista SAP.
- Experiencia comprobada en gestión de proyectos y análisis de procesos.
Arquitecto de soluciones – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
En este rol clave, será responsable de diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras que impacten positivamente las operaciones.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas innovadoras.
- Evaluar y seleccionar tecnologías emergentes para su implementación.
- Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de calidad y seguridad.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para alinear las soluciones con los objetivos empresariales.
- Documentar y comunicar las arquitecturas propuestas a los equipos de desarrollo.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
- Mínimo 5 años de experiencia como arquitecto de soluciones, diseñador de soluciones o ingeniero de arquitectura.
- Experiencia en diseño de arquitecturas de software y arquitecturas cloud.
- Conocimiento en metodologías ágiles y herramientas de desarrollo.
- Habilidad para evaluar y adoptar tecnologías emergentes.
Líder de tecnología – Medellín
Empresa: Lextalento
Salario: $ 9.000.000
Como gerente de TI, desempeñará un papel crucial en la estrategia tecnológica de la empresa, impulsando proyectos que alineen la tecnología con los objetivos de negocio.
Responsabilidades:
- Liderar y dirigir el equipo de tecnología para alcanzar los objetivos estratégicos.
- Definir e implementar la hoja de ruta tecnológica de la empresa.
- Colaborar con otros departamentos para integrar soluciones tecnológicas efectivas.
- Supervisar el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos.
- Garantizar la seguridad y eficiencia de los sistemas de TI.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como líder de tecnología, gerente de TI o director de tecnología.
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas relacionadas.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento avanzado en tecnologías emergentes y tendencias de la industria.
- Capacidad para desarrollar e implementar estrategias tecnológicas efectivas.
Experto técnico TI senior – Bogotá D.C.
Empresa: AXA Colpatria
Salario: A convenir
Como experto técnico en arquitectura TI senior, será fundamental para definir y optimizar la arquitectura de los proyectos tecnológicos, aportando soluciones innovadoras y garantizando la eficacia en la integración de sistemas.
Responsabilidades:
- Analizar y comprender necesidades de proyecto.
- Proponer soluciones innovadoras.
- Diseñar la arquitectura de integraciones.
- Garantizar la interoperabilidad de sistemas.
Requerimientos:
- Profesional universitario en Ingeniería de Sistemas o afines.
- Mínimo 4 años de experiencia en proyectos TI.
- 2 años en el rol de experto técnico.
- Fuertes conocimientos en arquitecturas de integración y bases de datos.
- Disponibilidad para trabajar con nuevas tecnologías.
- Inglés B2.
Desarrollador móvil iOS y Android – Bogotá D.C.
Empresa: Caracol Televisión
Salario: $ 12.000.000
En el rol de desarrollador móvil iOS y Android, será una pieza clave para el equipo, ya que se encargará de construir y mantener funcionalidades innovadoras en las aplicaciones móviles, asegurando altos estándares de calidad y experiencia del usuario.
Responsabilidades:
- Construir y mantener funcionalidades en aplicaciones móviles iOS y Android.
- Integrar reproductores de video y explorar integraciones de IA.
- Cumplir con criterios de aceptación y mejorar la experiencia de video OTT.
Requerimientos:
- Experiencia en desarrollo móvil con Swift y Kotlin.
- Conocimientos en patrones de diseño y pruebas.
- Título en informática o experiencia equivalente.
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