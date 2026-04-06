Trabajos en Bogotá con salarios hasta de 14 millones; postúlese aquí

Bogotá concentra una parte importante de las oportunidades laborales del país. En este contexto, acceder a vacantes con salarios que pueden alcanzar los 14 millones de pesos mensuales representa una posibilidad para avanzar en la trayectoria profesional y alcanzar mayor estabilidad económica.
Este tipo de ofertas refleja la apuesta de las organizaciones por atraer talento con experiencia y conocimientos especializados, ofreciendo condiciones competitivas dentro del mercado laboral.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten a su perfil.
Wealth manager
Empresa: DAVIbank
Salario: $ 12.900.000 a $ 14.000.000
Si le motiva construir relaciones de largo plazo con clientes, diseñar soluciones financieras a la medida y trabajar en un entorno de banca privada, este reto es para usted.
Responsabilidades:
- Cumplir las metas comerciales definidas en el balanced scorecard.
- Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio a través de redes externas, círculo de influencia y referidos estratégicos.
- Hacer prospección de nuevos clientes con perfil Wealth Management, asegurando el crecimiento neto del portafolio y del segmento.
- Diseñar, implementar y monitorear estrategias de inversión y gestión patrimonial alineadas al perfil de riesgo.
- Trabajar de manera colaborativa con equipos especializados en inversiones, fideicomisos, estructuración de créditos y planificación financiera, tanto locales como internacionales.
- Generar sinergias con áreas internas como Retail, Business Banking y CCB, captando nuevos clientes y referenciando oportunidades de valor.
- Garantizar una debida asesoría, alineada con las políticas internas, regulación vigente y estándares AMV.
Requerimientos:
- Mínimo 4 años de experiencia en roles comerciales dentro del sector financiero.
- Experiencia previa en Banca Privada o Wealth Management (altamente deseable).
- Conocimiento y manejo de productos de inversión en Colombia.
- Experiencia en promoción de productos financieros internacionales.
Jefe de proyectos tecnológicos
Empresa: Confidencial
Salario: $ 11.000.000
El propósito del rol es liderar proyectos estratégicos de gran impacto, utilizando su experiencia en plataformas transaccionales de alta disponibilidad para marcar la diferencia en la eficiencia y efectividad de las soluciones tecnológicas.
Responsabilidades:
- Liderar proyectos tecnológicos estratégicos en el sector de transporte.
- Gestionar plataformas transaccionales de alta disponibilidad.
- Coordinar las actividades del equipo de proyecto para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Implementar sistemas inteligentes de transporte (ITS) para mejorar la eficiencia.
- Evaluar y mitigar riesgos de proyectos para asegurar su éxito.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.
- Experiencia de 5 años en adelante como jefe de proyectos project manager o gerente de proyectos.
- Conocimiento en sistemas inteligentes de transporte (ITS) y plataformas de recaudo y pagos.
- Habilidades demostradas en liderazgo gestión de proyectos y comunicación efectiva.
- Capacidad de análisis de sistemas y resolución de problemas.
Consultor en automatizaciones e integraciones
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
El propósito de este rol es clave para optimizar procesos y mejorar la eficiencia digital de la empresa, contribuyendo significativamente a los objetivos estratégicos.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
- Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
- Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
- Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.
Requerimientos:
- Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
- Experiencia mínima de tres años en roles como consultor en automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
- Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
- Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
- Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.
Auditor forense e investigador de fraudes
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000 a $ 12.000.000
En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.
Responsabilidades:
- Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
- Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
- Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
- Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
- Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
- Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
- Experiencia mínima de seis años en auditoría y control interno.
- Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
- Capacidad para implementar políticas de control robustas.
Analista de suscripción
Empresa: Seguros Sura
Salario: $ 6.000.000
En Seguros SURA buscan un(a) analista de suscripción senior con sólida experiencia en licitaciones y suscripción de negocios estatales, que combine una visión técnica integral con una fuerte orientación comercial, capaz de atraer nuevos negocios y fidelizar clientes estratégicos.
Responsabilidades:
- Participar en procesos de licitación pública, analizando pliegos, requisitos y viabilidad del riesgo para estructurar propuestas competitivas y alineadas con la normativa.
- Diseñar propuestas de valor técnico–comerciales, definiendo coberturas, condiciones, primas y esquemas de financiación para la atracción y desarrollo de nuevos negocios.
- Evaluar y suscribir riesgos empresariales y patrimoniales, considerando exposición, siniestralidad, rentabilidad y cumplimiento regulatorio.
- Acompañar/capacitar al equipo comercial en la gestión, negociación y fidelización de clientes, participando en reuniones y sustentaciones técnicas.
- Realizar visitas a clientes y prospectos para validar información del riesgo, identificar oportunidades y asegurar soluciones adecuadas.
- Articular con áreas de comercial, siniestros y reaseguros para garantizar coherencia técnica y adecuada transferencia del riesgo.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Estadística o áreas afines.
- Deseable posgrado en riesgos, finanzas, seguros y/o competitividad empresarial.
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