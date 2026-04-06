Trabajos en Bogotá con salarios hasta de 14 millones; postúlese aquí

Bogotá concentra una parte importante de las oportunidades laborales del país. En este contexto, acceder a vacantes con salarios que pueden alcanzar los 14 millones de pesos mensuales representa una posibilidad para avanzar en la trayectoria profesional y alcanzar mayor estabilidad económica.

Este tipo de ofertas refleja la apuesta de las organizaciones por atraer talento con experiencia y conocimientos especializados, ofreciendo condiciones competitivas dentro del mercado laboral.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten a su perfil.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Wealth manager

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 12.900.000 a $ 14.000.000

Si le motiva construir relaciones de largo plazo con clientes, diseñar soluciones financieras a la medida y trabajar en un entorno de banca privada, este reto es para usted.

Responsabilidades:

Cumplir las metas comerciales definidas en el balanced scorecard.

Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio a través de redes externas, círculo de influencia y referidos estratégicos.

Hacer prospección de nuevos clientes con perfil Wealth Management, asegurando el crecimiento neto del portafolio y del segmento.

Diseñar, implementar y monitorear estrategias de inversión y gestión patrimonial alineadas al perfil de riesgo.

Trabajar de manera colaborativa con equipos especializados en inversiones, fideicomisos, estructuración de créditos y planificación financiera, tanto locales como internacionales.

Generar sinergias con áreas internas como Retail, Business Banking y CCB, captando nuevos clientes y referenciando oportunidades de valor.

Garantizar una debida asesoría, alineada con las políticas internas, regulación vigente y estándares AMV.

Requerimientos:

Mínimo 4 años de experiencia en roles comerciales dentro del sector financiero.

Experiencia previa en Banca Privada o Wealth Management (altamente deseable).

Conocimiento y manejo de productos de inversión en Colombia.

Experiencia en promoción de productos financieros internacionales.

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Jefe de proyectos tecnológicos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 11.000.000

El propósito del rol es liderar proyectos estratégicos de gran impacto, utilizando su experiencia en plataformas transaccionales de alta disponibilidad para marcar la diferencia en la eficiencia y efectividad de las soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

Liderar proyectos tecnológicos estratégicos en el sector de transporte.

Gestionar plataformas transaccionales de alta disponibilidad.

Coordinar las actividades del equipo de proyecto para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Implementar sistemas inteligentes de transporte (ITS) para mejorar la eficiencia.

Evaluar y mitigar riesgos de proyectos para asegurar su éxito.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.

Experiencia de 5 años en adelante como jefe de proyectos project manager o gerente de proyectos.

Conocimiento en sistemas inteligentes de transporte (ITS) y plataformas de recaudo y pagos.

Habilidades demostradas en liderazgo gestión de proyectos y comunicación efectiva.

Capacidad de análisis de sistemas y resolución de problemas.

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Vacantes con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Consultor en automatizaciones e integraciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

El propósito de este rol es clave para optimizar procesos y mejorar la eficiencia digital de la empresa, contribuyendo significativamente a los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.

Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.

Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.

Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.

Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.

Experiencia mínima de tres años en roles como consultor en automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.

Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.

Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.

Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

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Auditor forense e investigador de fraudes

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000 a $ 12.000.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.

Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.

Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.

Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.

Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.

Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.

Experiencia mínima de seis años en auditoría y control interno.

Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.

Capacidad para implementar políticas de control robustas.

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Analista de suscripción

Empresa: Seguros Sura

Salario: $ 6.000.000

En Seguros SURA buscan un(a) analista de suscripción senior con sólida experiencia en licitaciones y suscripción de negocios estatales, que combine una visión técnica integral con una fuerte orientación comercial, capaz de atraer nuevos negocios y fidelizar clientes estratégicos.

Responsabilidades:

Participar en procesos de licitación pública, analizando pliegos, requisitos y viabilidad del riesgo para estructurar propuestas competitivas y alineadas con la normativa.

Diseñar propuestas de valor técnico–comerciales, definiendo coberturas, condiciones, primas y esquemas de financiación para la atracción y desarrollo de nuevos negocios.

Evaluar y suscribir riesgos empresariales y patrimoniales, considerando exposición, siniestralidad, rentabilidad y cumplimiento regulatorio.

Acompañar/capacitar al equipo comercial en la gestión, negociación y fidelización de clientes, participando en reuniones y sustentaciones técnicas.

Realizar visitas a clientes y prospectos para validar información del riesgo, identificar oportunidades y asegurar soluciones adecuadas.

Articular con áreas de comercial, siniestros y reaseguros para garantizar coherencia técnica y adecuada transferencia del riesgo.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Estadística o áreas afines.

Deseable posgrado en riesgos, finanzas, seguros y/o competitividad empresarial.

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