EMPLEO

Trabajos en Bogotá con salarios hasta de 14 millones; postúlese aquí

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

6 de abril de 2026, 4:48 p. m.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Bogotá concentra una parte importante de las oportunidades laborales del país. En este contexto, acceder a vacantes con salarios que pueden alcanzar los 14 millones de pesos mensuales representa una posibilidad para avanzar en la trayectoria profesional y alcanzar mayor estabilidad económica.

Este tipo de ofertas refleja la apuesta de las organizaciones por atraer talento con experiencia y conocimientos especializados, ofreciendo condiciones competitivas dentro del mercado laboral.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten a su perfil.

Joven empresario, trabajo virtual,
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Wealth manager

Empresa: DAVIbank

Salario: $ 12.900.000 a $ 14.000.000

Si le motiva construir relaciones de largo plazo con clientes, diseñar soluciones financieras a la medida y trabajar en un entorno de banca privada, este reto es para usted.

Responsabilidades:

  • Cumplir las metas comerciales definidas en el balanced scorecard.
  • Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio a través de redes externas, círculo de influencia y referidos estratégicos.
  • Hacer prospección de nuevos clientes con perfil Wealth Management, asegurando el crecimiento neto del portafolio y del segmento.
  • Diseñar, implementar y monitorear estrategias de inversión y gestión patrimonial alineadas al perfil de riesgo.
  • Trabajar de manera colaborativa con equipos especializados en inversiones, fideicomisos, estructuración de créditos y planificación financiera, tanto locales como internacionales.
  • Generar sinergias con áreas internas como Retail, Business Banking y CCB, captando nuevos clientes y referenciando oportunidades de valor.
  • Garantizar una debida asesoría, alineada con las políticas internas, regulación vigente y estándares AMV.

Requerimientos:

  • Mínimo 4 años de experiencia en roles comerciales dentro del sector financiero.
  • Experiencia previa en Banca Privada o Wealth Management (altamente deseable).
  • Conocimiento y manejo de productos de inversión en Colombia.
  • Experiencia en promoción de productos financieros internacionales.

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Jefe de proyectos tecnológicos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 11.000.000

El propósito del rol es liderar proyectos estratégicos de gran impacto, utilizando su experiencia en plataformas transaccionales de alta disponibilidad para marcar la diferencia en la eficiencia y efectividad de las soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

  • Liderar proyectos tecnológicos estratégicos en el sector de transporte.
  • Gestionar plataformas transaccionales de alta disponibilidad.
  • Coordinar las actividades del equipo de proyecto para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Implementar sistemas inteligentes de transporte (ITS) para mejorar la eficiencia.
  • Evaluar y mitigar riesgos de proyectos para asegurar su éxito.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.
  • Experiencia de 5 años en adelante como jefe de proyectos project manager o gerente de proyectos.
  • Conocimiento en sistemas inteligentes de transporte (ITS) y plataformas de recaudo y pagos.
  • Habilidades demostradas en liderazgo gestión de proyectos y comunicación efectiva.
  • Capacidad de análisis de sistemas y resolución de problemas.

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Consultor en automatizaciones e integraciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

El propósito de este rol es clave para optimizar procesos y mejorar la eficiencia digital de la empresa, contribuyendo significativamente a los objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar soluciones de automatización para optimizar procesos empresariales.
  • Coordinar la integración de sistemas y plataformas tecnológicas.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para entender necesidades y proponer mejoras tecnológicas.
  • Realizar pruebas y aseguramiento de calidad de las soluciones desarrolladas.
  • Documentar procedimientos y soluciones implementadas para garantizar su correcto funcionamiento.

Requerimientos:

  • Título universitario en Ingeniería de Sistemas, Informática o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de tres años en roles como consultor en automatizaciones e integraciones o especialista en automatización.
  • Conocimientos avanzados en herramientas de automatización y lenguajes de programación.
  • Habilidad para diseñar e implementar soluciones de integración de sistemas.
  • Experiencia en desarrollo de soluciones FrontEnd y en consultoría digital.

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Auditor forense e investigador de fraudes

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000 a $ 12.000.000

En este rol, será responsable de diseñar e implementar políticas robustas que fortalezcan el ecosistema de control interno.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y liderar el plan de auditoría interna.
  • Evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de control interno.
  • Identificar riesgos potenciales y proponer soluciones efectivas.
  • Comunicar hallazgos críticos a la alta dirección.
  • Supervisar el cumplimiento de normativas y regulaciones.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para fortalecer el entorno de control.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría, Finanzas o afines.
  • Experiencia mínima de seis años en auditoría y control interno.
  • Conocimiento avanzado en normativas de auditoría y cumplimiento.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Experiencia reportando a alta dirección como director o gerente de auditoría.
  • Capacidad para implementar políticas de control robustas.

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Analista de suscripción

Empresa: Seguros Sura

Salario: $ 6.000.000

En Seguros SURA buscan un(a) analista de suscripción senior con sólida experiencia en licitaciones y suscripción de negocios estatales, que combine una visión técnica integral con una fuerte orientación comercial, capaz de atraer nuevos negocios y fidelizar clientes estratégicos.

Responsabilidades:

  • Participar en procesos de licitación pública, analizando pliegos, requisitos y viabilidad del riesgo para estructurar propuestas competitivas y alineadas con la normativa.
  • Diseñar propuestas de valor técnico–comerciales, definiendo coberturas, condiciones, primas y esquemas de financiación para la atracción y desarrollo de nuevos negocios.
  • Evaluar y suscribir riesgos empresariales y patrimoniales, considerando exposición, siniestralidad, rentabilidad y cumplimiento regulatorio.
  • Acompañar/capacitar al equipo comercial en la gestión, negociación y fidelización de clientes, participando en reuniones y sustentaciones técnicas.
  • Realizar visitas a clientes y prospectos para validar información del riesgo, identificar oportunidades y asegurar soluciones adecuadas.
  • Articular con áreas de comercial, siniestros y reaseguros para garantizar coherencia técnica y adecuada transferencia del riesgo.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería, Administración, Finanzas, Economía, Estadística o áreas afines.
  • Deseable posgrado en riesgos, finanzas, seguros y/o competitividad empresarial.

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