Vacantes con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

El contrato a término indefinido es una de las modalidades más buscadas por quienes desean mayor estabilidad en su vida laboral. Este tipo de vinculación permite contar con ingresos constantes, acceso continuo a prestaciones y una mayor tranquilidad para proyectar metas personales y financieras a mediano y largo plazo.

Además, este tipo de contrato favorece la permanencia en el empleo y brinda condiciones que facilitan el crecimiento profesional, ya que muchas organizaciones apuestan por fortalecer equipos de trabajo a largo plazo y retener talento con mejores beneficios.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Auxiliar de farmacia ambulatoria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.

Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de línea – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será clave para potenciar las ventas y asegurar el crecimiento rentable de la familia, manteniendo nuestra posición de liderazgo en el mercado.

Responsabilidades:

Administrar el portafolio de la línea de negocio asignada implementando las estrategias comerciales.

Sugerir y generar acciones de rentabilidad en cuanto a oferta cifras proveedores y tendencias del mercado.

Negociar con proveedores productos/servicios y promociones para rentabilizar el negocio.

Definir el portafolio y crear el surtido de productos/servicios según los tipos de tienda y target.

Canalizar información entre el área comercial tiendas y proveedores para generar estrategias eficientes.

Seleccionar productos/servicios para promociones y acompañar al equipo de mercadeo en su elaboración.

Apoyar al gerente de negocios en la negociación anual con proveedores.

Desarrollar e implementar programas de productos y servicios regionales conjuntamente con la corporación.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción o carreras afines.

Especialización en temas afines.

Nivel de inglés B2 o C1.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Busca empleo en Bogotá? Múltiples empresas están contratando

Analista de eventos – Medellín

Empresa: Corporación Parque Explora

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para garantizar que cada evento que se organiza no solo cumpla con los objetivos de nuestros clientes, sino que también ofrezca una experiencia de calidad a todos los asistentes y aliados.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar eventos corporativos de principio a fin.

Gestionar las relaciones con clientes y proveedores.

Evaluar el éxito de los eventos y proponer mejoras continuas.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de producción de eventos o similar.

Habilidades comprobadas en gestión de proyectos y organización de eventos.

Conocimientos en planos de montaje, necesidades eléctricas y requerimientos audiovisuales.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Conocimiento avanzado de herramientas de planificación de eventos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador punto de venta – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.287.729

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene habilidades de liderazgo y un enfoque estratégico hacia el mercado, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar los equipos de ventas en la zona asignada.

Desarrollar e implementar estrategias efectivas de ventas.

Monitorear y analizar las métricas de ventas para mejorar el rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como coordinador punto de venta o en roles similares.

Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos de ventas.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para viajar según lo requiera la zona asignada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de transporte – Guarne

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Responsabilidades:

Gestionar y ejecutar los procesos de nómina del área de transporte, asegurando exactitud en montos y cumplimiento de fechas según los lineamientos establecidos.

Elaborar, consolidar y controlar informes y reportes de viajes, tales como: cumplidos, gastos, anticipos y facturación, garantizando la correcta documentación y trazabilidad.

Apoyar la asignación y programación de viajes dentro de los sistemas de gestión de transporte.

Asegurar el adecuado manejo y actualización de la información operativa y administrativa, conforme a políticas internas.

Brindar soporte al área de flota propia, contribuyendo al cumplimiento de indicadores logísticos y administrativos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Logística, Gestión Administrativa, Producción, y Productividad o afines.

Experiencia mayor a 1 año en áreas de logística, administración o funciones relacionadas al cargo

Conocimientos: Excel avanzado, logística, transporte, deseablemente SAP y conocimientos en nómina.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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