¿Busca empleo en Bogotá? Múltiples empresas están contratando

De acuerdo con un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá registró una tasa de desempleo del 8,2 % en el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, ubicándose como la tercera más baja entre las 23 principales ciudades del país, solo por detrás de Neiva y Villavicencio.

Este resultado refleja la dinámica del mercado laboral y la presencia constante de convocatorias abiertas por parte de diferentes organizaciones, expandiendo las posibilidades para quienes buscan nuevas oportunidades laborales en la capital.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, comunicación, ventas, recursos humanos y logística, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Asistente de comunicaciones – Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Si es una persona proactiva, con habilidades para narrar historias y fomentar la interacción en plataformas digitales, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Administrar perfiles en plataformas digitales, asegurando publicaciones oportunas y alineadas con la estrategia de comunicación.

Responder comentarios, mensajes y consultas en redes sociales, manteniendo un tono adecuado y fortaleciendo la relación con la audiencia.

Crear parrillas de contenidos para las nueve líneas de negocio, basadas en tendencias digitales, con coherencia estética y comunicacional y enfocadas en las ventas.

Grabar, editar y diseñar contenido audiovisual y gráfico que apoye los objetivos misionales del equipo.

Requerimientos:

Profesional en Marketing digital, comunicación social y periodismo.

Experiencia de 1 a 3 años en administración de plataformas digitales, creación de parrillas de contenido, redacción de notas periodísticas para boletines internos y diseño de contenido audiovisual.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $8 millones

Líder de atención presencial – Colfondos

Salario: $ 5.200.000

Como gerente de servicio al cliente, será pieza clave en el equipo, asegurando que cada interacción con el cliente sea memorable.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de atención al cliente para alcanzar los objetivos de servicio.

Desarrollar e implementar estrategias que mejoren la experiencia del cliente.

Supervisar el desempeño del equipo y proporcionar retroalimentación constructiva.

Gestionar situaciones complejas con clientes y buscar soluciones efectivas.

Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de atención al cliente con la estrategia empresarial.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como líder de atención presencial o roles similares.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y liderazgo.

Capacidad para implementar procesos eficientes de atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Título universitario en Administración o áreas afines es preferido.

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Analista de performance y cultura – Habi

Salario: $ 5.700.000

El propósito del rol es fundamental para transformar la forma en que la organización utiliza los datos en recursos humanos, permitiéndole impactar directamente en la evolución de la cultura organizacional al ofrecer insights estratégicos a través de análisis de datos avanzados.

Responsabilidades:

Analizar datos de desempeño y cultura organizacional para detectar tendencias y oportunidades.

Desarrollar informes y dashboards para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Colaborar con equipos de Recursos Humanos para mejorar procesos basados en insights de datos.

Implementar herramientas de analítica avanzada para optimizar la gestión del talento.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 3 años como analista de performance y cultura, people analytics analyst o similar.

Conocimiento avanzado en análisis de datos y herramientas de visualización como Tableau o Power BI.

Habilidades en programación y manejo de bases de datos (SQL, Python).

Capacidad para comunicar insights complejos de manera clara y efectiva.

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Líder diseñador de producto – Croydon

Salario: $ 4.145.000

En este rol, será un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos generales del área de Supply Chain, asegurando un flujo eficiente y estratégico de productos terminados.

Responsabilidades:

Administrar el desarrollo de muestras de nuevos productos.

Gestionar y documentar órdenes de compra.

Coordinar y asegurar presentaciones de colecciones a los canales comerciales.

Mantener actualizada la información comercial y legal.

Requerimientos:

Profesional en carreras relacionadas con logística, administración o ingeniería.

Mínimo 2 años de experiencia en un rol similar.

Disponibilidad para viajes internacionales.

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