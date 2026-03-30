EMPLEO

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $8 millones

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

30 de marzo de 2026, 5:01 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Bogotá se mantiene como uno de los principales centros de empleo del país, concentrando una parte importante de las oportunidades laborales disponibles. El dinamismo económico de la capital y la presencia de numerosas empresas han convertido a la ciudad en un punto clave para quienes buscan avanzar en su trayectoria profesional y acceder a mejores condiciones laborales.

Dentro de este panorama, encontrar vacantes con salarios superiores a los ocho millones de pesos mensuales puede representar una oportunidad significativa para mejorar la estabilidad financiera, fortalecer la capacidad de ahorro y avanzar en proyectos personales y profesionales.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten al perfil profesional.

Finanzas

¿Sin trabajo? Hay más de 115 mil vacantes abiertas en todo el país

Finanzas

Conozca las vacantes de contratación inmediata activas en el país

Finanzas

Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

Finanzas

Empresas buscan aprendices en distintas áreas: postúlese ya

Finanzas

¿Busca trabajo en Villavicencio? Estas son las ofertas destacadas hoy

Bogotá

Así podrá recibir con sus vecinos hasta $2.000 millones con el pago de su impuesto predial en Bogotá

Ahorro e inversión

Entregarán $500.000 a miles de colombianos que cumplan con un solo requisito: plazos para el beneficio

Finanzas

Estas vacantes pagan más de $8 millones: postúlese hoy mismo

Finanzas

Vacantes con salarios desde $4 millones en Medellín: aplique ya

Finanzas

Empresas del sector tecnológico buscan talento en el país: revise las ofertas activas

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas en aplicaf a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Coordinador medico

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.926.000

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de ingeniería y desarrollo

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 8.977.130

Como director de ingeniería, será responsable de coordinar el equipo de desarrollo tecnológico, asegurando la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de cronogramas.

Responsabilidades:

  • Liderar la operación del área de Ingeniería.
  • Coordinar el equipo para garantizar procesos eficientes.
  • Asegurar el cumplimiento de cronogramas y calidad en entregas.
  • Acompañar el desarrollo soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
  • Trabajar articuladamente con áreas internas en etapas de preventa implementación y postventa.
  • Orientar la gestión hacia la mejora continua.
  • Realizar seguimiento de indicadores clave.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Especialización o Maestría en Ingeniería, Tecnología o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de ingeniería.
  • Conocimientos sólidos en desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
  • Experiencia en coordinación con áreas comerciales y operativas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Arquitecto de soluciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Este rol es fundamental para asegurar el éxito de la compañía, pues su contribución tendrá un impacto positivo en la satisfacción del cliente y en el cumplimiento de los objetivos.

Responsabilidades:

  • Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas.
  • Colaborar con equipos de desarrollo para implementar soluciones escalables.
  • Evaluar y recomendar tecnologías emergentes para la innovación continua.
  • Asegurar que las arquitecturas cumplan con los estándares de seguridad y calidad.
  • Liderar la integración de soluciones con sistemas existentes.

Requerimientos:

  • Experiencia de al menos 5 años como arquitecto de soluciones o en roles similares.
  • Conocimiento profundo en diseño de arquitecturas de software.
  • Experiencia en la implementación de soluciones en la nube.
  • Habilidades avanzadas en programación y desarrollo de software.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos tecnológicos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico asesor ARL

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.

Responsabilidades:

  • Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.
  • Realizar seguimiento de casos médicos (rehabilitación de accidentes y enfermedades laborales).
  • Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.
  • Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
  • Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director (a) de clientes corporativos

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 12.284.000

En Seguros Bolívar, están buscando un director (a) de clientes corporativos para liderar y gestionar la relación con clientes jurídicos.

Responsabilidades:

  • Liderar la ejecución de la estrategia comercial para asegurar el crecimiento y fidelización de los clientes.
  • Gestionar relaciones a largo plazo con clientes asignados mediante un conocimiento 360°.
  • Desarrollar estrategias personalizadas de profundización y seguimiento para cada cliente.
  • Monitorear el cumplimiento de presupuestos de ventas y objetivos financieros.
  • Atender a intermediarios y garantizar la promesa de valor entregada a los clientes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Negocios, Economía o Ingeniería.
  • Deseable posgrado en Gerencia de Proyectos Negocios Internacionales o Gerencias Comerciales.
  • Conocimiento de conceptos financieros y dominio del sector asegurador.
  • Experto en ventas consultivas y orientación a resultados.
  • Buenas habilidades de comunicación, negociación y liderazgo de equipos.
  • Experiencia de 3 a 5 años en seguros.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.