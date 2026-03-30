Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $8 millones

Bogotá se mantiene como uno de los principales centros de empleo del país, concentrando una parte importante de las oportunidades laborales disponibles. El dinamismo económico de la capital y la presencia de numerosas empresas han convertido a la ciudad en un punto clave para quienes buscan avanzar en su trayectoria profesional y acceder a mejores condiciones laborales.

Dentro de este panorama, encontrar vacantes con salarios superiores a los ocho millones de pesos mensuales puede representar una oportunidad significativa para mejorar la estabilidad financiera, fortalecer la capacidad de ahorro y avanzar en proyectos personales y profesionales.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten al perfil profesional.

Las personas interesadas en aplicaf a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Coordinador medico

Empresa: Confidencial

Salario: $ 8.926.000

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de ingeniería y desarrollo

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 8.977.130

Como director de ingeniería, será responsable de coordinar el equipo de desarrollo tecnológico, asegurando la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de cronogramas.

Responsabilidades:

Liderar la operación del área de Ingeniería.

Coordinar el equipo para garantizar procesos eficientes.

Asegurar el cumplimiento de cronogramas y calidad en entregas.

Acompañar el desarrollo soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas.

Trabajar articuladamente con áreas internas en etapas de preventa implementación y postventa.

Orientar la gestión hacia la mejora continua.

Realizar seguimiento de indicadores clave.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Ingeniería, Tecnología o áreas afines.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de ingeniería.

Conocimientos sólidos en desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.

Experiencia en coordinación con áreas comerciales y operativas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Arquitecto de soluciones

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Este rol es fundamental para asegurar el éxito de la compañía, pues su contribución tendrá un impacto positivo en la satisfacción del cliente y en el cumplimiento de los objetivos.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas.

Colaborar con equipos de desarrollo para implementar soluciones escalables.

Evaluar y recomendar tecnologías emergentes para la innovación continua.

Asegurar que las arquitecturas cumplan con los estándares de seguridad y calidad.

Liderar la integración de soluciones con sistemas existentes.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 5 años como arquitecto de soluciones o en roles similares.

Conocimiento profundo en diseño de arquitecturas de software.

Experiencia en la implementación de soluciones en la nube.

Habilidades avanzadas en programación y desarrollo de software.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos tecnológicos.

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Médico asesor ARL

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000

Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.

Responsabilidades:

Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.

Realizar seguimiento de casos médicos (rehabilitación de accidentes y enfermedades laborales).

Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.

Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.

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Director (a) de clientes corporativos

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: $ 12.284.000

En Seguros Bolívar, están buscando un director (a) de clientes corporativos para liderar y gestionar la relación con clientes jurídicos.

Responsabilidades:

Liderar la ejecución de la estrategia comercial para asegurar el crecimiento y fidelización de los clientes.

Gestionar relaciones a largo plazo con clientes asignados mediante un conocimiento 360°.

Desarrollar estrategias personalizadas de profundización y seguimiento para cada cliente.

Monitorear el cumplimiento de presupuestos de ventas y objetivos financieros.

Atender a intermediarios y garantizar la promesa de valor entregada a los clientes.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Negocios, Economía o Ingeniería.

Deseable posgrado en Gerencia de Proyectos Negocios Internacionales o Gerencias Comerciales.

Conocimiento de conceptos financieros y dominio del sector asegurador.

Experto en ventas consultivas y orientación a resultados.

Buenas habilidades de comunicación, negociación y liderazgo de equipos.

Experiencia de 3 a 5 años en seguros.

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