Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $8 millones

Bogotá se mantiene como uno de los principales centros de empleo del país, concentrando una parte importante de las oportunidades laborales disponibles. El dinamismo económico de la capital y la presencia de numerosas empresas han convertido a la ciudad en un punto clave para quienes buscan avanzar en su trayectoria profesional y acceder a mejores condiciones laborales.
Dentro de este panorama, encontrar vacantes con salarios superiores a los ocho millones de pesos mensuales puede representar una oportunidad significativa para mejorar la estabilidad financiera, fortalecer la capacidad de ahorro y avanzar en proyectos personales y profesionales.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de postularse, conviene revisar que la hoja de vida esté completa y con la información actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar aquellas que mejor se ajusten al perfil profesional.
Coordinador medico
Empresa: Confidencial
Salario: $ 8.926.000
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Gerente de ingeniería y desarrollo
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $ 8.977.130
Como director de ingeniería, será responsable de coordinar el equipo de desarrollo tecnológico, asegurando la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de cronogramas.
Responsabilidades:
- Liderar la operación del área de Ingeniería.
- Coordinar el equipo para garantizar procesos eficientes.
- Asegurar el cumplimiento de cronogramas y calidad en entregas.
- Acompañar el desarrollo soporte y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
- Trabajar articuladamente con áreas internas en etapas de preventa implementación y postventa.
- Orientar la gestión hacia la mejora continua.
- Realizar seguimiento de indicadores clave.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Especialización o Maestría en Ingeniería, Tecnología o áreas afines.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión de equipos de ingeniería.
- Conocimientos sólidos en desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas.
- Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
- Experiencia en coordinación con áreas comerciales y operativas.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Arquitecto de soluciones
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
Este rol es fundamental para asegurar el éxito de la compañía, pues su contribución tendrá un impacto positivo en la satisfacción del cliente y en el cumplimiento de los objetivos.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar arquitecturas de soluciones tecnológicas.
- Colaborar con equipos de desarrollo para implementar soluciones escalables.
- Evaluar y recomendar tecnologías emergentes para la innovación continua.
- Asegurar que las arquitecturas cumplan con los estándares de seguridad y calidad.
- Liderar la integración de soluciones con sistemas existentes.
Requerimientos:
- Experiencia de al menos 5 años como arquitecto de soluciones o en roles similares.
- Conocimiento profundo en diseño de arquitecturas de software.
- Experiencia en la implementación de soluciones en la nube.
- Habilidades avanzadas en programación y desarrollo de software.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos tecnológicos.
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Médico asesor ARL
Empresa: Confidencial
Salario: $ 10.000.000
Este rol es crucial para mejorar la salud laboral dentro de la compañía y asegurar que cada trabajador reciba el seguimiento médico necesario.
Responsabilidades:
- Autorizar servicios médicos necesarios para los trabajadores.
- Realizar seguimiento de casos médicos (rehabilitación de accidentes y enfermedades laborales).
- Asesorar a la empresa en políticas de salud laboral y prevención de riesgos.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 3 años como médico laboral en ARL.
- Conocimiento profundo de normativas de salud ocupacional en Colombia.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.
- Capacidad para elaborar y ejecutar programas de salud laboral.
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Director (a) de clientes corporativos
Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar
Salario: $ 12.284.000
En Seguros Bolívar, están buscando un director (a) de clientes corporativos para liderar y gestionar la relación con clientes jurídicos.
Responsabilidades:
- Liderar la ejecución de la estrategia comercial para asegurar el crecimiento y fidelización de los clientes.
- Gestionar relaciones a largo plazo con clientes asignados mediante un conocimiento 360°.
- Desarrollar estrategias personalizadas de profundización y seguimiento para cada cliente.
- Monitorear el cumplimiento de presupuestos de ventas y objetivos financieros.
- Atender a intermediarios y garantizar la promesa de valor entregada a los clientes.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración, Negocios, Economía o Ingeniería.
- Deseable posgrado en Gerencia de Proyectos Negocios Internacionales o Gerencias Comerciales.
- Conocimiento de conceptos financieros y dominio del sector asegurador.
- Experto en ventas consultivas y orientación a resultados.
- Buenas habilidades de comunicación, negociación y liderazgo de equipos.
- Experiencia de 3 a 5 años en seguros.
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