Vacantes sin experiencia en Colombia: así puede postularse gratis

Las oportunidades laborales para personas sin experiencia se mantienen activas en el país, en respuesta a la necesidad de incorporar talento que está dando sus primeros pasos en el mercado laboral. Aunque este proceso puede implicar retos como la falta de trayectoria, cada vez más convocatorias abren espacio para perfiles que buscan iniciar su vida profesional y adquirir experiencia.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Para aumentar las posibilidades de ser seleccionado, es recomendable destacar habilidades blandas como la responsabilidad, la proactividad y la disposición para aprender. También es útil complementar el perfil con cursos cortos, certificaciones o conocimientos digitales que aporten valor. Presentar una hoja de vida clara, bien estructurada y enfocada en logros académicos o personales puede marcar la diferencia durante el proceso.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Operario(a) de restaurante – Cali

Empresa: Papa Johns

Salario: $ 1.750.000 a $ 2.000.000

Restaurantes Papa Johns del Grupo Nutresa solicita personal con 9.° grado, bachiller o técnico para desempeñar el cargo de operario/a punto de venta, con o sin experiencia.

Responsabilidades:

Atención al cliente.

Preparación de alimentos.

Manejo de dinero.

Aseo y organización del punto.

¡Aplique acá!

Cajero – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 1.751.000

¿Busca su primer empleo y quiere trabajar en una de las compañías más grandes del país? En Grupo Éxito tienen vacantes como cajero y auxiliar polivalente de temporada, durante 6 meses, sin necesidad de experiencia.

Responsabilidades:

Procesar transacciones de venta en caja registradora.

Manejar efectivo, tarjetas y otros métodos de pago.

Brindar una atención al cliente amable y eficiente.

Asesorar a los clientes sobre productos y promociones.

Mantener el área de caja organizada y limpia.

Colaborar en el surtido y organización de mercancía en piso de ventas.

Asegurar el correcto etiquetado y precio de los productos.

Requerimientos:

Bachiller en curso (mínimo 9.°) o bachiller completo.

Experiencia no requerida.

Manejo básico de caja registradora.

Atención al cliente.

Manejo de efectivo.

Lectura de precios y códigos de barras.

Disponibilidad para trabajar por temporada.

Contrato directo con la compañía.

Posibilidad de vinculación posterior a la temporada.

¡Aplique acá!

Así se mueve el empleo en Colombia: vacantes activas para aplicar gratis

Encuestador sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Agente comercial bilingüe – Medellín

Empresa: Adecco

Salario: $ 2.900.000

Adecco está en búsqueda de un agente bilingüe B2 para atención al cliente, en donde tendrá como objetivo resolver la novedad inicial y, adicional a esto, realizar algún ofrecimiento comercial según el perfil del cliente.

Requerimiento

Bachillerato completo.

Nivel intermedio-alto de inglés.

Capacidad para trabajar en un entorno de ritmo rápido.

¡Aplique acá!

Auxiliar motorizado sin experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.000

Importante compañía se encuentra en proceso de selección de personal con o sin experiencia que disponga de moto propia para desempeñarse en el cargo de motorizado-instalador de telecomunicaciones.

Requerimientos:

Bachiller académico (grado 11.° certificado).

Moto modelo 2015 en adelante, con cilindraje entre 120 CC y 200 CC.

Licencia de conducción categoría A2 vigente (mínimo con 2 meses de expedición).

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.