Hay más de 8.000 vacantes sin experiencia en Bogotá: aplique acá

Buscar empleo sin experiencia implica identificar oportunidades para demostrar capacidades, disposición de aprendizaje y potencial de crecimiento. Para muchas personas, este tipo de vacantes representa una puerta de entrada al mercado laboral y una posibilidad de fortalecer habilidades prácticas en entornos de trabajo reales.

¿Vive en Bogotá y busca empleo? Estas vacantes son para usted

En Bogotá, actualmente hay más de 8.000 vacantes disponibles sin experiencia, dirigidas a personas que buscan iniciar su trayectoria laboral o dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a sus expectativas.

Al momento de buscar empleo sin experiencia, es importante destacar habilidades blandas como la comunicación, la responsabilidad, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo. También puede marcar la diferencia demostrar actitud proactiva, disposición para aprender, puntualidad y una hoja de vida organizada, incluso si aún no se cuenta con un recorrido laboral amplio.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Auxiliar logístico

Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

Importantes empresas de los sectores logístico, manufactura, producción, comercio y operación aeroportuaria se encuentran en búsqueda de personal para desempeñarse en cargos operativos y logísticos.

Responsabilidades:

Cargue y descargue de mercancía.

Organización y manejo de bodega.

Inventarios y devoluciones.

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Operadores de cine

Empresa empleadora: Activos

Salario: $ 1.750.000

Reconocida empresa del sector de entretenimiento requiere personal bachiller sin experiencia para trabajar en Bogotá.

Responsabilidades

Operador de taquilla: el Operador de taquilla representa el primer punto de contacto con los clientes y es responsable de la venta de boletos.

Operador de concesión: tiene a su cargo la venta de los productos de confitería del teatro.

Operador de acomodación: el acomodador es responsable de recibir y ubicar a los clientes en las salas.

Operador de proyección: el proyeccionista es el encargado de la operación del equipo de proyección y la limpieza y el mantenimiento básico de los equipos y el orden del área de trabajo.

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Practicante documentación procesos tecnología logística

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter busca un(a) practicante de documentación de procesos para unirse al equipo siendo protagonista en la creación de la hoja de ruta de testing automatizado y asistido por IA.

Responsabilidades:

Levantar información y documentar el proceso de testing automatizado y asistido por IA.

Estructurar y modelar el proceso de testing automatizado utilizando BPMN.

Integrar la información definida por BPA en la documentación del proceso.

Facilitar la comprensión y adopción del proceso por parte de los equipos.

Crear un repositorio documental organizado que incluya documento base de hoja de ruta flujogramas cápsulas de conocimiento e indicadores de éxito.

Colaborar con los equipos de Tecnología Logística BPA QA y automatización.

Apoyar en la definición y seguimiento de indicadores de éxito del proceso.

Requerimientos:

Estudiante universitario en últimos semestres de Ingeniería Industrial o Ingeniería de produccion

Tener aval por parte de la universidad

n haber firmado contrato de aprendizaje

Dominion de herramientas de Office (Word Excel PowerPoint).

Capacidad para realizar análisis básico de datos para la definición de KPIs.

Experiencia o conocimiento en gestión documental.

Interés en aprender sobre testing automatizado inteligencia artificial y automatización de procesos.

Habilidades de comunicación y organización.

Proactividad y capacidad de aprendizaje continuo.

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Para más información sobre estas y otras vacantes sin experiencia en Bogotá, haga clic en este enlace.