Hay más de 8.000 vacantes sin experiencia en Bogotá: aplique acá

Buscar empleo sin experiencia implica identificar oportunidades para demostrar capacidades, disposición de aprendizaje y potencial de crecimiento. Para muchas personas, este tipo de vacantes representa una puerta de entrada al mercado laboral y una posibilidad de fortalecer habilidades prácticas en entornos de trabajo reales.
En Bogotá, actualmente hay más de 8.000 vacantes disponibles sin experiencia, dirigidas a personas que buscan iniciar su trayectoria laboral o dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a sus expectativas.
Al momento de buscar empleo sin experiencia, es importante destacar habilidades blandas como la comunicación, la responsabilidad, la capacidad de adaptación y el trabajo en equipo. También puede marcar la diferencia demostrar actitud proactiva, disposición para aprender, puntualidad y una hoja de vida organizada, incluso si aún no se cuenta con un recorrido laboral amplio.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá.
Auxiliar logístico
Empresa empleadora: Colsubsidio Empleo
Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000
Importantes empresas de los sectores logístico, manufactura, producción, comercio y operación aeroportuaria se encuentran en búsqueda de personal para desempeñarse en cargos operativos y logísticos.
Responsabilidades:
- Cargue y descargue de mercancía.
- Organización y manejo de bodega.
- Inventarios y devoluciones.
Operadores de cine
Empresa empleadora: Activos
Salario: $ 1.750.000
Reconocida empresa del sector de entretenimiento requiere personal bachiller sin experiencia para trabajar en Bogotá.
Responsabilidades
- Operador de taquilla: el Operador de taquilla representa el primer punto de contacto con los clientes y es responsable de la venta de boletos.
- Operador de concesión: tiene a su cargo la venta de los productos de confitería del teatro.
- Operador de acomodación: el acomodador es responsable de recibir y ubicar a los clientes en las salas.
- Operador de proyección: el proyeccionista es el encargado de la operación del equipo de proyección y la limpieza y el mantenimiento básico de los equipos y el orden del área de trabajo.
Practicante documentación procesos tecnología logística
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Homecenter busca un(a) practicante de documentación de procesos para unirse al equipo siendo protagonista en la creación de la hoja de ruta de testing automatizado y asistido por IA.
Responsabilidades:
- Levantar información y documentar el proceso de testing automatizado y asistido por IA.
- Estructurar y modelar el proceso de testing automatizado utilizando BPMN.
- Integrar la información definida por BPA en la documentación del proceso.
- Facilitar la comprensión y adopción del proceso por parte de los equipos.
- Crear un repositorio documental organizado que incluya documento base de hoja de ruta flujogramas cápsulas de conocimiento e indicadores de éxito.
- Colaborar con los equipos de Tecnología Logística BPA QA y automatización.
- Apoyar en la definición y seguimiento de indicadores de éxito del proceso.
Requerimientos:
- Estudiante universitario en últimos semestres de Ingeniería Industrial o Ingeniería de produccion
- Tener aval por parte de la universidad
- n haber firmado contrato de aprendizaje
- Dominion de herramientas de Office (Word Excel PowerPoint).
- Capacidad para realizar análisis básico de datos para la definición de KPIs.
- Experiencia o conocimiento en gestión documental.
- Interés en aprender sobre testing automatizado inteligencia artificial y automatización de procesos.
- Habilidades de comunicación y organización.
- Proactividad y capacidad de aprendizaje continuo.
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