Feria de vivienda en el FNA: hora de comprar más barato la casa de sus sueños

Al menos 13.000 familias en Bogotá podrían lograr la meta de comprar vivienda propia, en medio de un déficit habitacional creciente, principalmente en la capital del país, donde es cada vez más costosa la tierra por su escasez.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realiza desde este viernes 22 de mayo y durante todo el fin de semana la feria de la vivienda, un espacio en el que promoverá la entrega de créditos para los hogares que así lo requieran.

Laura Roa Zeidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Foto: WIRMAN RÍOS

La feria se extenderá hasta el 24 de mayo en las instalaciones principales de la entidad, en la zona de Puente Aranda, en la capital del país.

Según la presidenta del FNA, Laura Roa Zeidán, el evento es uno de los más importantes del país en materia de acceso a vivienda.

Vivienda, hay más demanda que oferta

No en vano, en un solo lugar estarán reunidos todos los actores del engranaje necesario para consolidar una compra de vivienda: financiadores, oferentes del inmueble y asesores, para que las familias puedan elegir lo más conveniente según su condición.

En los tres días de feria, en jornadas que van de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el FNA expondrá alternativas como:

Créditos de vivienda hasta del 100 %

Tasas de interés congeladas.

Asesoría personalizada.

Compra de cartera.

Y una gran novedad: crédito para mejoramiento sin garantía hipotecaria.

Construcción de vivienda Foto: Bernardo Peña/El País

La gran novedad

El FNA confirmó que activa una nueva línea de crédito para mejoramiento de vivienda, sin necesidad de garantía hipotecaria. “Esta nueva línea permitirá a los colombianos remodelar, ampliar o construir en su vivienda sin hipotecarla, eliminando una de las principales barreras de acceso al crédito en el país”, explicó Roa Zeidán.

Los remates a la mano

Según información suministrada por el FNA, la Sociedad de Activos Especiales-SAE también estará como participante en la feria de vivienda, ampliando los detalles de los remates de activos que tiene en custodio esa entidad, porque han sido incautados y recibidos para su manejo.

Remates de vivienda que tiene en custodia la SAE

Así mismo, participarán las constructoras, tanto con proyectos nuevos como los que ya están en curso.

Y para el aprovechamiento de subsidios, los asistentes al evento podrán acceder a las Cajas de Compensación, que lideran los programas de apoyo para la compra de vivienda de los empleados.